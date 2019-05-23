 Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі
"Вранці зареєстрували в Державному бюро розслідування заяву про відмивання Порошенком вкрадених у армії коштів через офшорні угоди. Протягом декількох тижнів чекаємо від ДБР клопотання до суду про арешт всього належного Порошенку майна", - написав Портнов.
Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив журналістам, що вивчає заяву Портнова про вчинення економічного злочину п'ятим президентом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні до нас звернувся Портнов, він подав заяву про вчинення кримінального правопорушення колишнім президентом України. Цю заяву прийнято, ми розглядаємо, вивчаємо її, буде прийнято законне рішення", - сказав Труба.
За його словами, в цій заяві йдеться про вчинення "певних економічних злочинів, які пов'язані з "Ленінською кузнею".
Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почалося досудове розслідування за фактом можливої державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (стст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.
Раніше Портнов повідомив, що направив в ДБР "першу заява про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. "Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень", - написав він.
Начать?
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Сьогодні о 14:25•Українська правда
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що шведських депутатів дивує, що серед призначень президента Володимира Зеленського немає жодної жінки.
Про це вона написала одразу в двох постах на своїй сторінці у Facebook.
"Шведські колеги сьогодні дуже здивувалися, що серед кадрових призначень новообраного президента- жодної жінки. Обговорювали з ними гендерні квоти, які обов'язково треба вводити, можливо, як тимчасовий механізм, для збільшення жінок у владі і політиці", - написала вона.
Зазначимо, що серед призначенців екс-президента Петра Порошенка в адміністрації жінок не було.
Так вот, портнов пока тоже попутчик, но кончит он тоже плохо, ибо рыг - клеймо на всю жизнь. Богдана, кстати, последнее тоже касается.
6 судов выграл значит красавчик. А остальные претензии, это уже по понятиям чем вы тогда лучше Яныка и регионалов? Есть факты что нарушал закон доказуем и сажаем, нет отпускаем и извиняемся за причинённые неудобства с выплатой компенсации.
А где же 25% барыгиной "элиты"
Я сильно поменял свое отношение к этому человеку, после того, как он взялся за собственные деньги "мочить" парашенку. Прям рыцарь Готэма из его какой-то вырисовывается... Дай да Бог!
Не, ну а хто кроме Портнова пожелал доказать в судах преступления парашенки? Хто еще? Если знаете такого, то напишите мне его фамилию, буду очень благодарен.
Можешь почитать на сайтах Экономика от пророка и страна уа
Спасибо.
Т.е., деньги пришли из оффшоров и следователи должны будут выяснять их происхождение, делая запросы в те юрисдикции, где находятся оффшоры. Тут могут потянуться разные нитки и число открытых дел может увеличиться. Учитывая, что Порошенко конкретно наваривался на армии, в том числе формируя госзаказы на свою "Кузню" по завышенным ценам. К примеру вот так: "Новейший средний разведывательный корабль "Коррупция"
https://censor.net.ua/blogs/3125337/noveyishiyi_sredniyi_razvedyvatelnyyi_korabl_korruptsiya
Украденные у армии деньги через завышенную стоимость контрактов попадали на счета "кузни", откуда выводились в оффшоры, а сейчас Тигипко мог помочь легализовать их уже как с понтом "чистые" деньги мародера.
На самом деле пороховоровство в армии не ограничивалось этим, - Свинарчук, будучи одним из реальных лучших друзей Порошенка, членом его "семьи", заносил пахану долю с ворованного, а те 250 миллионов, что украл Свинарчук, - это вершина айсберга, там на тендерах вообще жуткие цифры могут всплыть...
В общем, антиукраинской свинье Порошенку надо ломать хребет за его антиукраинскую коррупционную деятельность.
https://www.youtube.com/watch?v=ODIqIJP4JOQ&t=65s