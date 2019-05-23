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Все про:Порошенко (8934) Портнов (52) ДБР (263)

 Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ

Колишній заступник глави Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов зареєстрував у Державному бюро розслідувань ще одну заяву щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі

"Вранці зареєстрували в Державному бюро розслідування заяву про відмивання Порошенком вкрадених у армії коштів через офшорні угоди. Протягом декількох тижнів чекаємо від ДБР клопотання до суду про арешт всього належного Порошенку майна", - написав Портнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ допитувала Портнова як свідка у справах Майдану, - Горбатюк

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив журналістам, що вивчає заяву Портнова про вчинення економічного злочину п'ятим президентом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні до нас звернувся Портнов, він подав заяву про вчинення кримінального правопорушення колишнім президентом України. Цю заяву прийнято, ми розглядаємо, вивчаємо її, буде прийнято законне рішення", - сказав Труба.

За його словами, в цій заяві йдеться про вчинення "певних економічних злочинів, які пов'язані з "Ленінською кузнею".

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почалося досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (стст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Раніше Портнов повідомив, що направив в ДБР "першу заява про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. "Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень", - написав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128515
 
   
 Топ коментарі
 
" украденных у армии средств через оффшорные сделки."

Полный бред. Порох из своих средств вложил несколько сотен миллионов гривен в строительство ВСУ.

Это ж какая ненависть клокочет в московских хозяевах данного шныря к Пороху.
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Портнов за диктаторские законы против украинцев должен сидеть сам!
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Порошенко их не удерживал, он с ними договаривался. Не путайте понятия.
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Знаешь как называется комментирование твоих детских иллюзий? :D
Начать?
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Не вопрос. Пусть расследуют. Но есть нюанс. Какой то там менеджер украл, значит Порошенко виноват не прокатит.
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Ирина Геращенко идёт в члены Пусси Райот?
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Сьогодні о 14:25•Українська правда
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що шведських депутатів дивує, що серед призначень президента Володимира Зеленського немає жодної жінки.

Про це вона написала одразу в двох постах на своїй сторінці у Facebook.

"Шведські колеги сьогодні дуже здивувалися, що серед кадрових призначень новообраного президента- жодної жінки. Обговорювали з ними гендерні квоти, які обов'язково треба вводити, можливо, як тимчасовий механізм, для збільшення жінок у владі і політиці", - написала вона.
Зазначимо, що серед призначенців екс-президента Петра Порошенка в адміністрації жінок не було.
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дайош безумную таньюху черновилку с сявкой гадченкой в новый кабмин?
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У Зе, чтоб занять должность, надо пройти суровый профессиональный отбор - сыграть гениталиями на рояле. Тут есть вполне понятное гендерное неравенство. Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ - Цензор.НЕТ 8153 Чтобы как-то сгладить это неравенство Елена Кравец осваивает игру на щипковых инструментах. Похоже, пока успехов нет.
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Перечислите, пожалуйста, коллег всех национальностей, а не только шведских, и поставьте птички против всех, хто здывувався. Че на шведских то только зацикливаться.
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Как там луценко предлагал называть януковича, когда тот еще вел Украину в Европу? Попутчик?
Так вот, портнов пока тоже попутчик, но кончит он тоже плохо, ибо рыг - клеймо на всю жизнь. Богдана, кстати, последнее тоже касается.
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Петя тоже рыг. Да что там, он один из основателей рыгопартии и бывший минист Януковича.
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Судиться это так по европейски, за что боролись на то и напоролись.
6 судов выграл значит красавчик. А остальные претензии, это уже по понятиям чем вы тогда лучше Яныка и регионалов? Есть факты что нарушал закон доказуем и сажаем, нет отпускаем и извиняемся за причинённые неудобства с выплатой компенсации.
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"Ждем ареста всего имущества Порошенко". Портнов подал в ГБР новое заявление на экс-президента Петя отмывал украденные у ВСУ средства через оффшоры

Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ - Цензор.НЕТ 1937
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Кто б эту суку Портнова отмыл бы дочиста.
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Гадко что эту заяву подало такое чмо как Портнов а не патриоты Украины

А где же 25% барыгиной "элиты"
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Ну не може бути, шоб сивочолий хетьман таке витворяв ! Він же врятував Україну! ))))))
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Петро Алексеевич должен доказать свою невиновность в суде или в противном случае сесть надолго за свои преступления!!!
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Дауж нет,это Швея портомоющая должна доказывать,иначе это заведомо ложный донос.Швея действует по иезуитскому правилу-"Клевещи,клевещи,кто нибудь да и поверит".
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Ай, молодец Портнов!
Я сильно поменял свое отношение к этому человеку, после того, как он взялся за собственные деньги "мочить" парашенку. Прям рыцарь Готэма из его какой-то вырисовывается... Дай да Бог!
Не, ну а хто кроме Портнова пожелал доказать в судах преступления парашенки? Хто еще? Если знаете такого, то напишите мне его фамилию, буду очень благодарен.
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Крючков директор компании Энергосеть и регионал Шуфрич
Можешь почитать на сайтах Экономика от пророка и страна уа
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Хорошо. Чем больше заявлений/внимания к этой теме - тем вероятней исполнение.
Спасибо.
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Всё правильно!Нечего было воровать и грабить народ,пора уже отвечать за содеянное преступление
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Мне так , кажется или это на самом деле : всех настроенных проукраински называют порохоботы , а дебильных совков зебилами ?
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Тебе кажется. Или приснилось. На самом деле всех тварей называют порохоботами, а остальных 73% людей называют болеющими и переживающими за Украину.
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Иди на референдум , зебил зовет патриот ибио.
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Кто б эту суку Портнова отмыл бы дочиста.
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Тут 100%-ная комбинация с отмыванием денег. Тигипко заплатил 300 миллионов долларов, исходя из стоимости акций, а в декларации у него 8,8 миллиона долларов за прошлый год. В другие годы было ещё меньше, например https://declarations.com.ua/declaration/chesno_161
Т.е., деньги пришли из оффшоров и следователи должны будут выяснять их происхождение, делая запросы в те юрисдикции, где находятся оффшоры. Тут могут потянуться разные нитки и число открытых дел может увеличиться. Учитывая, что Порошенко конкретно наваривался на армии, в том числе формируя госзаказы на свою "Кузню" по завышенным ценам. К примеру вот так: "Новейший средний разведывательный корабль "Коррупция"
https://censor.net.ua/blogs/3125337/noveyishiyi_sredniyi_razvedyvatelnyyi_korabl_korruptsiya
Украденные у армии деньги через завышенную стоимость контрактов попадали на счета "кузни", откуда выводились в оффшоры, а сейчас Тигипко мог помочь легализовать их уже как с понтом "чистые" деньги мародера.
На самом деле пороховоровство в армии не ограничивалось этим, - Свинарчук, будучи одним из реальных лучших друзей Порошенка, членом его "семьи", заносил пахану долю с ворованного, а те 250 миллионов, что украл Свинарчук, - это вершина айсберга, там на тендерах вообще жуткие цифры могут всплыть...
В общем, антиукраинской свинье Порошенку надо ломать хребет за его антиукраинскую коррупционную деятельность.
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Пламенный привет Портнову от Майдана, который выгнал его из страны и который он люто ненавидит!
https://www.youtube.com/watch?v=ODIqIJP4JOQ&t=65s
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Похоже, петьку-мародера ждет "веселая" участь Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ - Цензор.НЕТ 7937
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Сидеть будут все и те, кто сеял раздор и ненависть на сайте, главный редактор в том числе.
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Они этого еще не осознают. Но их координаты вычислить не сложно, если будет официальный и обоснованный запрос из прокуратуры.
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Я не Админ, но чистить вас троллей буду.
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Сподіваюсь що знайдеться колись добра людина і відправить в пекло портнова,медведчука і їм подібних
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПортнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ
 
 
 
 
 
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