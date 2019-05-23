 Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі

"Вранці зареєстрували в Державному бюро розслідування заяву про відмивання Порошенком вкрадених у армії коштів через офшорні угоди. Протягом декількох тижнів чекаємо від ДБР клопотання до суду про арешт всього належного Порошенку майна", - написав Портнов.

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Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив журналістам, що вивчає заяву Портнова про вчинення економічного злочину п'ятим президентом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні до нас звернувся Портнов, він подав заяву про вчинення кримінального правопорушення колишнім президентом України. Цю заяву прийнято, ми розглядаємо, вивчаємо її, буде прийнято законне рішення", - сказав Труба.

За його словами, в цій заяві йдеться про вчинення "певних економічних злочинів, які пов'язані з "Ленінською кузнею".

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почалося досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (стст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Раніше Портнов повідомив, що направив в ДБР "першу заява про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. "Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень", - написав він.