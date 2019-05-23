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 Опитування військових, які захищають нашу землю, про їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" - інформаційна провокація, - Бутусов

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак скасував розпорядження екс-начальника Генштабу Віктора Муженка та ОК "Північ" про проведення опитування військовослужбовців на фронті щодо можливих переговорів із "ДНР-ЛНР".

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст зазначив, що "розпорядження, фрагменти якого були опубліковані в інтернеті сьогодні вранці і викликали справедливе обурення, було видано відповідно до Плану виконання завдань, визначених начальником Генштабу Муженком від 18 травня 2019 року, протокол №17, та розіслано через оперативні командування в чинну армію. На офіційній сторінці оперативного командування "Північ" ОК розмістило таку заяву і дало офіційну оцінку з опитуванням: "В документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців. В оперативному командуванні "Північ" з даного приводу призначено службову перевірку.Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не беруть участі у політичних акціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"

"Цікаво, що сьогодні міністр оборони Степан Полторак запрошував Муженка, щоб подякувати йому за службу на представлення Хомчака, але Віктор Миколайович на запрошення міністра не приїхав. Замість цього, поки Полторак представляв Хомчака, і той приступав до виконання службових обов'язків, у війська надійшло ось таке повідомлення. Що ж, сподіваюся, службове розслідування встановить, чому посадові особи замість своїх безпосередніх обов'язків з управління військами під час війни зайняті організацією опитувань, які просто ганебно озвучувати перед воїнами, що захищають нашу землю від російських агресорів. Інакше як інформаційною провокацією я особисто назвати таку витівку не можу", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128508
 
   
 Топ коментарі
 
Муженко нагадил напоследок
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С таким штабом и командирами можно только проигрывать войну. Лишить званий и на печку к маме.
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Та ты тогда ещё в яйках у папки ещё даже не пищал.
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А Илловайском или Дебальцево вспомнить не хототие? Занятся больше нечем? Мы,, кстати, и не знали, что подобный опрос был инициирован в ВСУ. Можно было и не пиарится не мелочной ерунде, а молча отменить, да и все.
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А я думаю никакой провокации. Военные возмущены заявлениями о перговорах с парашей, Зе это понял, бздыканул и заявил, что параша агрессор. Бутусов не ври.
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до військових Зеленському і Богдану кращє не підходити після заяв о референдумі про мир з Фашистською Росією.
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Если сопоставить факты - то заявлениями о переговорах с парашей, муженка понял, что обосрался, бздыканул и заявил, что это был Ромигайла и ОК "Північ", а он - ни при чем!
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яка ж це провокація?
Хай Богдан і Зеленський приїдуть на фронт.
Але не приїдуть, бо чудово знають, що обратно можуть не повернутися.

Ворожий снайпер, з котрим Богдан і Зеленський вчора хотіли хоровод водити, не промахнеться.
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И да...Бутусов не
прав. Опрос среди военных крайне правильный в срезе украинофобских
провокаций с референдумом о капитуляции врагу.

Через пару дней, когда эти
пачвары снова разинули бы рот об референдуме им бы в него запихали по горло
результаты опроса среди защитников Украины. Но, к счастью, это не понадобилось. Опитування військових, які захищають нашу землю, про їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" - інформаційна провокація, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2584
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Ты вообще кто? Если белорус, иди каклякай с бацькай. Если сбежавший украинец, калякай с янеком. Хотя, уже и ежу понятно, что порохоботская свиноферма, создавая видимость международности печёт уже от имени граждан всего мира. Ты так верещишь, о украинофобстве и капитуляции, что кровь стынет в жилах от страха и возмущения. Может ты читал вопросы возможного референдума или опроса? Так поделись со всеми.
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Судя по стилю разговора вы видимо разносчик скреп, а
совместительству распиватель зеленки. Так что стихнте и не отсвечивайте, если
ничего по теме сказать не в состоянии.
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Скоро Бутусову надо будет этим вопросом заниматься, как министром обороны.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОпитування військових, які захищають нашу землю, про їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" - інформаційна провокація, - Бутусов
 
 
 
 
 
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