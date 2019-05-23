 Опитування військових, які захищають нашу землю, про їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" - інформаційна провокація, - Бутусов

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст зазначив, що "розпорядження, фрагменти якого були опубліковані в інтернеті сьогодні вранці і викликали справедливе обурення, було видано відповідно до Плану виконання завдань, визначених начальником Генштабу Муженком від 18 травня 2019 року, протокол №17, та розіслано через оперативні командування в чинну армію. На офіційній сторінці оперативного командування "Північ" ОК розмістило таку заяву і дало офіційну оцінку з опитуванням: "В документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців. В оперативному командуванні "Північ" з даного приводу призначено службову перевірку.Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не беруть участі у політичних акціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"

"Цікаво, що сьогодні міністр оборони Степан Полторак запрошував Муженка, щоб подякувати йому за службу на представлення Хомчака, але Віктор Миколайович на запрошення міністра не приїхав. Замість цього, поки Полторак представляв Хомчака, і той приступав до виконання службових обов'язків, у війська надійшло ось таке повідомлення. Що ж, сподіваюся, службове розслідування встановить, чому посадові особи замість своїх безпосередніх обов'язків з управління військами під час війни зайняті організацією опитувань, які просто ганебно озвучувати перед воїнами, що захищають нашу землю від російських агресорів. Інакше як інформаційною провокацією я особисто назвати таку витівку не можу", - резюмував Бутусов.