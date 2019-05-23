 Опитування військових, які захищають нашу землю, про їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" - інформаційна провокація, - Бутусов

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Журналіст зазначив, що "розпорядження, фрагменти якого були опубліковані в інтернеті сьогодні вранці і викликали справедливе обурення, було видано відповідно до Плану виконання завдань, визначених начальником Генштабу Муженком від 18 травня 2019 року, протокол №17, та розіслано через оперативні командування в чинну армію. На офіційній сторінці оперативного командування "Північ" ОК розмістило таку заяву і дало офіційну оцінку з опитуванням: "В документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців. В оперативному командуванні "Північ" з даного приводу призначено службову перевірку.Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не беруть участі у політичних акціях".
"Цікаво, що сьогодні міністр оборони Степан Полторак запрошував Муженка, щоб подякувати йому за службу на представлення Хомчака, але Віктор Миколайович на запрошення міністра не приїхав. Замість цього, поки Полторак представляв Хомчака, і той приступав до виконання службових обов'язків, у війська надійшло ось таке повідомлення. Що ж, сподіваюся, службове розслідування встановить, чому посадові особи замість своїх безпосередніх обов'язків з управління військами під час війни зайняті організацією опитувань, які просто ганебно озвучувати перед воїнами, що захищають нашу землю від російських агресорів. Інакше як інформаційною провокацією я особисто назвати таку витівку не можу", - резюмував Бутусов.
Хай Богдан і Зеленський приїдуть на фронт.
Але не приїдуть, бо чудово знають, що обратно можуть не повернутися.
Ворожий снайпер, з котрим Богдан і Зеленський вчора хотіли хоровод водити, не промахнеться.
прав. Опрос среди военных крайне правильный в срезе украинофобских
провокаций с референдумом о капитуляции врагу.
Через пару дней, когда эти
пачвары снова разинули бы рот об референдуме им бы в него запихали по горло
результаты опроса среди защитников Украины. Но, к счастью, это не понадобилось.
совместительству распиватель зеленки. Так что стихнте и не отсвечивайте, если
ничего по теме сказать не в состоянии.