 Трансплантацію проводитимуть у чотирьох лікарнях України, - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Єдина державна інформаційна система трансплантації – це база з усією необхідною інформацією про розташування донора та пацієнта, що потребує трансплантації, стан його здоров’я та результати досліджень. Ми вже купили готовий реєстр донорів кісткового мозку. А інші реєстри потрібно буде робити самостійно і, звичайно, створити систему, яка буде поєднувати їх. Це не щось таке, що можна взяти й купити в іншої держави, бо всюди свої закони та вимоги до захищення системи, конфіденційності. Тож маємо перший базовий продукт, який розроблений на наше замовлення. І зараз наші експерти тестують, чи можемо ми прийняти цю систему "Єдність", або потрібно допрацьовувати. Сподіваємося, що до кінця року вже вся система працюватиме та ми зможемо наповнити її інформацією про донорів та реципієнтів", - повідомила Супрун.

Також в Україні вже почалося навчання трансплант-координаторів: "Це люди, які, з одного боку, мають спілкуватися з родинами та пояснювати, чому родичі мають підписувати документи про донорство. З іншого, – координувати весь процес трансплантації. Вони навчаються протягом одного місяця. Зараз післядипломну освіту можна здобути в Запорізькому медичному університеті".

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Крім того, зараз МОЗ працює з ДСНС та поліцією й розробляє план, як вони транспортуватимуть органи – гелікоптерами або машинами, залежно від відстані.

За словами Супрун, нині вже визначено установи, які почнуть проводити трансплантації.

""Охматдит" та Національний інститут раку проводитимуть трансплантацію кісткового мозку, а Запорізька обласна лікарня та Інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова – органів", - сказала вона.

Супрун зазначила, що вже було проведено тендер: "Чекаємо, щоб доставили на 50 мільйонів гривень додаткове обладнання, яке їм потрібно для проведення трансплантації. І до літа вся необхідна апаратура має бути на місцях".

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"Крім того, необхідно, щоб у місцевих лікарнях було обладнання, за допомогою якого можна констатувати смерть мозку. Один сет такої апаратури коштує 1,5 мільярда гривень. Сподіваємося, що якусь частину зможе закупити місцева влада, щось допоможемо ми завдяки пілотним програмам. Але важлива умова – треба не лише купити обладнання, але й навчити персонал констатувати таку смерть. Можливо, працюватимуть запрошені експерти. Наприклад, буде виїзний персонал в одній лікарні невеличкого міста, який працюватиме й на інші заклади, якщо виникне необхідність", - сказала в.о. голови МОЗ.