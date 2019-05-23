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Все про:медицина (729) Гройсман (3359) реформи (1559)

 Реформа екстреної медицини стартує в Україні, - Гройсман

Уже до кінця року оновлені диспетчерські мають сформувати єдину електронну систему і з'являться перші результати пілотних проектів у Донецькій, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях і Києві.

Про це прем'єр Володимир Гройсман повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, в планах:

  • Оновлення спеціалізованого санітарного транспорту.
  • Закупівля сучасних диспетчерських систем.
  • Проведення спеціальних тренінгів з підвищення кваліфікації медиків.
  • Перебудова приймальних відділень лікарень.
  • Переформатування алгоритмів прийняття виклику – у бік швидкості та ефективності роботи лікарів.
  • Перегляд обов’язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад.
  • Запуск нових механізмів оплати роботи – працівник швидкої повинен отримувати гідну зарплату.

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"Мета - зробити екстрену допомогу доступною і максимально ефективною", - підсумував прем'єр.

Реформа екстреної медицини стартує в Україні, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128503
 
   
 Топ коментарі
 
А я думал Вова Гройсман уже в отставке, уже в Виннице на своем рынке.
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Он все еще волает о себе любимом и своих достижениях.Слышала я про экстренную помощь. Зарплаты маленькие, работа тяжелая сутками, нормальный человек не выдержит, хорошие врачи и фельдшера разбежались,остались олигофрены, алкоголики и глубокие пенсионеры. Какая от них помощь,я думаю всем понятно.Спасибо Гросе за заботу о народе.
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Гройсман, ты уже передумал уходить?
Мы уже с тобой попрощались навсегда, а ты все ещё здесь. Как это понимать вообще?
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Сьогодні я отримав ще один аргумент, просто феєричний.
Порохоботи, виявляється, помилились з вибором, не на того поставили - і програли!
Для зелепузиків це, виявляється, тоталізатор. Вони намагаються вгадати переможця, а не підтримують свого кандидата.
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А я думал Вова Гройсман уже в отставке, уже в Виннице на своем рынке.
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Он все еще волает о себе любимом и своих достижениях.Слышала я про экстренную помощь. Зарплаты маленькие, работа тяжелая сутками, нормальный человек не выдержит, хорошие врачи и фельдшера разбежались,остались олигофрены, алкоголики и глубокие пенсионеры. Какая от них помощь,я думаю всем понятно.Спасибо Гросе за заботу о народе.
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И месячные!
И месячные Грося придума!
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Так Грося же во ВСЁМ виноват. Вот сволочь!
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5 лет на таком высоком посту, имея такую необъятную власть и такие рычаги управления - это не цацки пецки. Поэтому виноват во всем и он и Пэдря.
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103 але Скорая!!!! нет этоо Бордель имени Супрун слушает....
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Ти ба скiльки за три роки придумали! Аж сiм пунктiв!
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А ГРОЙСМАН ЭТО КТО ВРОДЕ КАК У ОТСТАВКУ ПОБЕЖАЛ ИЛ НЕ ДОБЕЖАЛ
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Простуда и кашель при сильном морозе

Поверьте еще не беда.

- Гораздо страшнее понос при склерозе..
Бежишь и не помнишь куда ...
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Давайте з Гройсмана стягувати податок за укази. 1 указ - з Гройсмана 1 мільярд. І збитків від реформи енергетики не буде.
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Сам гройсман будет лечиться в наших больницах экстренно или в Израиль полетит. Держите его с деньгами не то он кожу сбросит...гядюка така))))))
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Ну все теперь окончательно ********* и скорые, хотя там и так уже ничего не осталось но после реформы ******** последнее!!
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"Скорая" до реформы работала прекрасно. Теперь же она приезжает лишь для того чтобы больного или уже в присмерти доставить в больницу или в морг. Это правда.! Обнови автопарк. оборудуй диспетчерские, но не ограничивай право больного на оказание медпомощи!
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Отвезти покойника из больницы домой , сегодня стоит больше 1000грн.
Вот это реформа.!
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ты ******* бот шо ты несешь каждый месяц машины выда.т вон в села дастеры..пшол вон
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Игорёк, красавиц, а ты ЧИТАЛ статью, про которую гавно по монитору размазываешь?

Реформа екстреної медицини стартує в Україні, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4765
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бесплатными будут только клизьма, ну как клизьма супрун
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Гройсман, ты уже передумал уходить?
Мы уже с тобой попрощались навсегда, а ты все ещё здесь. Как это понимать вообще?
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Цю істоту з кріслом як і Генпрокугога з кріслом з кабінету виносити прийдеться. Зроблять під кріслами біотуалети, прикуються кайданками і будуть і далі боротися за кращу долю простого люду.
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Медицина не только дойная корова для транснациональной иудоглобализаторской мафии, но и инструмент глобализации. Отсюда и реформа, цель которой та же, что и у поднятия тарифов - выкачать максимум денег и ускорить вымирание населения.
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Повтори, когда будеш подыхать под стенами реформированной медицины.
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фейки козломордых кацапов ни кого не волнуют
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не мешайте работать , он зашел в реформы как в нирвану ... его вытаскивать надо !
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Яка реформа? Гройсман написав заяву про відставку, то йди вже.
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Так затужил за Г(емор)ройсманом, так затужил, шо все бельма выплакал. Думал, Вовасик пошёл делать гешефт на сушёных кольцах кальмаров под синагогой (тем более, шо то не совсем кальмары). А тут, оказывается, хрен здыхаешься.
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