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 Нацбанк незаконно почав процедуру ліквідації банку "Фінансова ініціатива", - прес-служба Бахматюка

Національний банк пішов на порушення чинного законодавства, почавши ліквідацію банку "Фінансова ініціатива".

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив власник банку Олег Бахматюк через свою прес-службу, сама заява потрапила до редакції "Деловая столица".

У заяві наголошується, що у справі цього банку вже є рішення Окружного адміністративного суду Києва 826/11415/16 і воно набуло чинності після його перегляду Шостим апеляційним адміністративним судом 17 квітня 2019 року. Тому початок провадження у справі про ліквідацію банку є грубим порушенням чинного законодавства.

У заяві висловили думку, що Нацбанк пішов на такі дії у відповідь на гучні заяви Олега Бахматюка про економічну політику НБУ, яка призвела до стагнації банківського сектору країни. Також заявлено тезу: "Люди, які сьогодні керують Національним банком, абсолютно не є самостійними, і ними досі керує Валерія Гонтарева, незважаючи на втечу до Лондона. Про упередженість Валерії Гонтаревої, серед усього іншого, свідчить хоча б той факт, що єдиний суд, який стосувався знищення банків, вона особисто відвідала - це був суд щодо банку "Фінансова ініціатива". Інші суди Валерія Гонтарева ігнорувала".

Також прес-служба Бахматюка висловила стурбованість, що в Україні "досі не надано політичної та юридичної оцінки роботі Нацбанку, яка де-факто призвела до повної відсутності кредитування реального сектору економіки та запобігання появі точок зростання". Водночас висловлено ​​впевненість, що діям Нацбанку і чиновників буде дана історична оцінка. "Але люди, які керують Національним банком, мають чітко усвідомити, що ера їхньої безкарності минула. І якщо прикриватися зовнішніми інвесторами або національними інтересами - все одно правда має право на життя".

У прес-службі заявляють, що впевнені в доведенні до банкрутства банку "Фінансова ініціатива" "суто за примхою і бажанням його знищити". Висловили впевненість, що такі дії - це приклад недолугості та невміння провести нормальні переговори, а такі наміри Олег Бахматюк завжди декларував.

Водночас у заяві висловили сподівання, що рішення Нацбанку про ліквідацію банку "Фінансова ініціатива" буде оцінено правоохоронними органами. І також будуть оцінені всі інші кроки, які були перед тим зроблені Валерією Гонтаревою і правлінням НБУ щодо ліквідації банків у 2015 році.

У заяві зазначено, що Бахматюк звертатиметься до суду, оскільки вважає рішення незаконним і робить це також для відновлення справедливості та покарання винних згідно із законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахматюк закликав Гонтареву не ховатися в Лондоні і повернутися в Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128502
 
 
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Бахматюк это который VAB банк разворовал? Очень актуальное заявдение.
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Да только ж вчера озвучивалось решение Верховного суда, отменяющего решение местных и апелляционных инстанций в пользу НБУ.
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Ukrlandfarming PLC зарегистрирована на Кипре в форме открытой публичной компании с ограниченной ответственностью, капитал которой разделён на акции. Ukrlandfarming PLC прямо или косвенно контролирует все компании Группы, проводят свои операции на территории Украины. То, что компания не имеет листинга на Кипрской фондовой бирже, является признаком необязательности выполнения Кипрского кодекса корпоративного управления, поэтому Компания руководствуется собственными практиками и процедурами, наработанными и одобренными менеджментом и советом директоров.(С)
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Ему б вещички содирать, да уматывать, а он еще кредиты выпрашивает.
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Тоесть послы G7, спеицалисты всемирного банка и мвф говорят, что нбу пробелало отличную работу. А вот это , которое при вазелине повылазило, говорит что нет.
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Нет ну пусть вернет 20 млрд грн рефинанса с процентами ,вернет выплаты Фонду гарантирования и забирает свой банк .Но он этого не хочет ,начинает свистет про какую то реструктуризацию ,обещает да мы вернем ... ,а 500 млн долларов ,что занял на Лондонской бирже чем возвращать будешь? Деньги ,что получил для рефинанса конвертировал в зеленые и вывел за границу вот их возвращай
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Йой! Тепер не виходить п-жити по-новому!
Ще раз: Йой!
І ще 40 разів...

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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНацбанк незаконно почав процедуру ліквідації банку "Фінансова ініціатива", - прес-служба Бахматюка
 
 
 
 
 
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