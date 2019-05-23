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Все про:Зеленський (1402) освіта (583) тарифи (349) транспорт (373) інновації (23)

 Хочемо низьких тарифів - потрібно тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики, - Зеленський на iForum

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що для вирішення проблем і прориву в багатьох галузях Україні необхідні інновації та нові сучасні підходи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на iForum 2019 у четвер у Києві.

"Насправді, у нас дуже багато викликів. Я скажу кілька тез. Ми хочемо низьких тарифів - потрібно менше бла-бла-бла про це, потрібно тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики. Ми хочемо екологічно чистий і доступний транспорт - нам потрібно зробити інфраструктуру для електромобілів і безпілотників", - сказав він.

Зеленський зауважив, що слова про "гарне майбутнє для наших дітей" будуть просто порожніми фразами, поки у сфері освіти не застосовуватимуться інновації.

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"Ви самі знаєте, що без інновацій немає конкуренції, без конкуренції немає робочих місць, виробництва, податків", - наголосив президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128500
 
 
 Топ коментарі
 
сразу вспомнился кидок пипла с солнечными батареями и с "зелёным тарифом"..
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Когда первое лицо страны, начнет на форумах\встречах и тд, говорить на государственном языке.

Даже Витя Овощ, духовный лидер Вазелина, со своим микромозгом, смог осилить Украинский язык
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Шариков всё таки успел дать потомство

Хотим низких тарифов - надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики, - Зеленский на iForum - Цензор.НЕТ 1081
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Да зеленский жжет , зебилы закупайте солнечные батареи их есть у него , страной будет керувать по смартфону , так что закупайте айфоны , зеленая энээргэтика с зелеными тарыфами для зебилофф
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Хотим низких тарифов - надо тянуться... к шее преЗедента надо тянуться
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козлина зеленая поставь счетчики тепла как в Германии и люди сами утеплятся и снизят потребление газа вдвое
и соответственно доходы хйла
как можно!
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Все зрозуміло, тарифи не знизять. Знову обман.
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Бімба хоч капусту пропонував садити для кращого життя.А що від чорта в мішку взяти?
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Треба балерину до генератора прикрутити,хай енергію вирабатує.Це колись А.Райкін пропонував.А поки президент думає,до нього причепити важіль,хай воду качає.Як ніяк,а слуга народу.Нема чого дарма язиком базікати.
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господин Зеленский , вы бы хоть почитали основы альтернативной энергетики . Ни один из методов не дает энергии дешевле чем теперешние нефть , газ и уголь . Дороже - да . Богатые страны могут себе позволить ибо имеют бюджетные средства на финансирование .
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В принципі ГЕС - теж ВДЕ і найдешевший вид генерації. В нас можна ще пару ГВт гідро додати в енергосистему.
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Хотите низких тарифов - придумайте вечный двигатель ! Вова , есть другие пути Нафтогаз , Фирташ . Ахметов и др твари . дума- те !
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Не все так глупо...Может,это лишь этюд.К Силиконовой долине в Украине...
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Не все так глупо...Может,это лишь этюд.К Силиконовой долине в Украине...
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Хочемо швидкі поїзди - потрібно розвивати гіперлуп
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниХочемо низьких тарифів - потрібно тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики, - Зеленський на iForum
 
 
 
 
 
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