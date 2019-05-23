 Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, на запитання журналістів, чи будуть переговори з Росією, Зеленський відповів, що ні.

Про це він сказав перед початком свого виступу на iForum.

На самому форумі Зеленський перепросив за те, що відвідувачі проходили через рамки, й пожартував, що хтось із присутніх на події вигадає альтернативу рамковому контролю.

Як повідомляє ТСН, Зеленський визнав Росію агресором.

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"Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору", - сказав він, кажучи про розвиток електронного уряду згідно з даними ООН за 2018 рік.

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20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі та повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації Президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.