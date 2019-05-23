 Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен на прес-конференції.
"Програма МВФ є відмінним захистом для збереження макроекономічної стабільності в країні. Ми вважаємо критично важливим продовжити співпрацю з МВФ у найближчі три роки. Ми закликаємо нового президента зберегти цю співпрацю", - наголосила Кахконен.
Вона також зазначила, що продовження співпраці з ключовим кредитором України дозволить відкрити доступ до інвестицій в нашу країну.
"Світовий банк не зможе далі рухатися і надавати підтримку бюджету України, якщо Україна не залишиться в програмі МВФ. Якщо ж буде виконання програми Фонду, то це відкриє доступ до інших кредитів", - додала вона.
нам бы быстрее соскочить с этой иглы и жить по своим возможностям... и без страшилок и долгов
(это мое мнение...хотя...я лично, ничего не занимал...но что-то...как-то...вроде должен))))
Украинская Республика должна продолжать сраться с Парашниками, ибо оружейникам нужно обосновать разработку ракет средней дальности.
Разработчики, как и всегда, делали взносы в предвыборку Респов. )это случаайно(
И так далее по тексту - что не случайно, то - "атоКитайнападет"
"геополитика" - знаешь и сам
а избавиться от вашего зомбооружия-это как два пальца об асфальт-запрет выхода во всемирную сеть и ботофермы поваров ***** идут лесом
Как ты думаешь, на нас бы на наклали ссанкции, если бы ВСУ гнали уже до Кремля парашников?....
???
Не, чувак, на нас бы еще ракеты бросали. Ибо они там = одна контора. Ты хоть стар, но такого не знать, это грех". Че ты тут шепчешь то, а?
а фсеаниадинакавые-это мы уже проходили.нефиг со своим ******** рылом в калашный ряд родниться пхаться.нет,расия не одинаковая,она просто антипод мира.
запасайся противогазами, которые не спасут
кому и что ты тут доказать пытаешься то? То что еще нас бы бомбанули, если бы ВСУ наступали на Сремль?
Это да. Рашка никогда не сдохнет! И не нам это решать - запомни это, и не задавай тупых вопросов - ты же вроде норм. мужик, не надейся на добренький "запад".......
Ты же не дурной мужик и знаешь историю - никто Рашку не развалит, к сожалению!
Тем более знаешь как кормили Сралина и сколько было техники у него. Эта ситуация - то же представление для....... сам подумай.
И да, "котел крови" почти пуст - а ведь опять "наполнят". Это так, то что я понял.
кстати да - я бы лучше был парашником - сиди себе в избе и славь ракеты с путиными)
ты же тупо знаешь что я прав - иди лучше почитай че - нить
мвф, это последняя вменяемая инстанция, которая еще дает деньги под вменяемые проценты, которые нужны, прежде всего, для стабилизации экономической ситуации. вот и все
и, откровенно говоря, если страну уже довели до необходимости помощи мвф, то это уже говорит о качестве ее управленцев.
мвф, это как скорая помощь, тебя ставят на ноги, дают рекомендации для лечения и сваливают. а дальше твой выбор в том, нужно следовать этим рекомендациям или нет