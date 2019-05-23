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 Політика України, Економіка
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Все про:Світовий банк (77) МВФ (522) Кахконен (4)

 Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк

Україні важливо виконати поточну програму з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом, а також зберегти співпрацю в найближчі три роки, щоб уникнути економічної кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен на прес-конференції.

"Програма МВФ є відмінним захистом для збереження макроекономічної стабільності в країні. Ми вважаємо критично важливим продовжити співпрацю з МВФ у найближчі три роки. Ми закликаємо нового президента зберегти цю співпрацю", - наголосила Кахконен.

Вона також зазначила, що продовження співпраці з ключовим кредитором України дозволить відкрити доступ до інвестицій в нашу країну.

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"Світовий банк не зможе далі рухатися і надавати підтримку бюджету України, якщо Україна не залишиться в програмі МВФ. Якщо ж буде виконання програми Фонду, то це відкриє доступ до інших кредитів", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128494
 
 
 Топ коментарі
 
Может хорошо потрясти свинарчуков,фуксов,ахметиков?
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Скажите, а "Квартала" Вове хватит на все кадровые назначения, или будут из "Лиги смеха" добавлять?
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А в мордоре скоро будут грызть нет не ягель - а плинтус: Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 5975
Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 7212

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Может хорошо потрясти свинарчуков,фуксов,ахметиков?
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а шо,еще не трясли? Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 8540а нафига тогда столько указов на сайте преЗедента?
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А ты еще и безрамотный, ПОРОХОБОТИК? Не ходил в школу? Лизал задницы Панамским патриотам? Или сосал?
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кацапа,научись для начало свое недоразумение ****** называть...как все прогрессивное человечество Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 568
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Ето как из банка с которым ты еле еле рассчитался звонят не хотите ли вы еще взять кредит на ну очень выгодных и только сегодня условиях Для Украины критически важно сохранить сотрудничество с МВФ в ближайшие 3 года, - Всемирный банк - Цензор.НЕТ 2143
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в принципі не важливо, бо Україна кредити витрачає на дурниці.
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та да...выборы в 2010 и в 2019 были явной дурницей...и платить придется
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да как сказать...
нам бы быстрее соскочить с этой иглы и жить по своим возможностям... и без страшилок и долгов
(это мое мнение...хотя...я лично, ничего не занимал...но что-то...как-то...вроде должен))))
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Скажите, а "Квартала" Вове хватит на все кадровые назначения, или будут из "Лиги смеха" добавлять?
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А в мордоре скоро будут грызть нет не ягель - а плинтус: Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 5975
Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 7212

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Читай(те):
Украинская Республика должна продолжать сраться с Парашниками, ибо оружейникам нужно обосновать разработку ракет средней дальности.
Разработчики, как и всегда, делали взносы в предвыборку Респов. )это случаайно(
И так далее по тексту - что не случайно, то - "атоКитайнападет"
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ну,с китаем пусть сша разбираются...а нам бы воров соседских со своей хаты прогнать.так шо ракетки в самый раз
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уже не получится....
"геополитика" - знаешь и сам
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совки тоже думали,что крах капитализма неизбежен Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 5630.и развалились от ожидания.в раиське будет точно то же.гонка вооружений уже началась.
а избавиться от вашего зомбооружия-это как два пальца об асфальт-запрет выхода во всемирную сеть и ботофермы поваров ***** идут лесом
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г*споди, да посм. кто и сколько ра спасал кацапов от вымирания....
Как ты думаешь, на нас бы на наклали ссанкции, если бы ВСУ гнали уже до Кремля парашников?....
???
Не, чувак, на нас бы еще ракеты бросали. Ибо они там = одна контора. Ты хоть стар, но такого не знать, это грех". Че ты тут шепчешь то, а?
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мля...да где ты про вымирание прочитал? Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 6150.просто рашка,как протогосударство-недоимперия просто обязана разродиться кучкой маленьких но самодостаточных государств.просто роды трудно проходят-ибо недо-(или псевдо-) империя была создана.
а фсеаниадинакавые-это мы уже проходили.нефиг со своим ******** рылом в калашный ряд родниться пхаться.нет,расия не одинаковая,она просто антипод мира.
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"новички" сам будешь у главарей разных НР отбирать?
запасайся противогазами, которые не спасут Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 1653
кому и что ты тут доказать пытаешься то? То что еще нас бы бомбанули, если бы ВСУ наступали на Сремль?
Это да. Рашка никогда не сдохнет! И не нам это решать - запомни это, и не задавай тупых вопросов - ты же вроде норм. мужик, не надейся на добренький "запад".......
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А если вам? Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 8858
Ты же не дурной мужик и знаешь историю - никто Рашку не развалит, к сожалению!
Тем более знаешь как кормили Сралина и сколько было техники у него. Эта ситуация - то же представление для....... сам подумай.
И да, "котел крови" почти пуст - а ведь опять "наполнят". Это так, то что я понял.
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кто ее породил нечаянно-тот и развалит.ты пока готовься,кацапчику
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ты же сам знаешь что их(ах да), нас, никто не развалит, ибо в Украины столько "новичков" и ракет и хранилищ, что нихто - нет, нет, их не развалит. Ах да, - Рашку же, ибо ты чет пишешь что я парашник - Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 1644
кстати да - я бы лучше был парашником - сиди себе в избе и славь ракеты с путиными)

ты же тупо знаешь что я прав - иди лучше почитай че - нить
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кацапа,у тебя пунктик на новичке?где то шпиливилил?
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не, это просто констатация для наших ура-кукариотов.)
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за это время пол страны выедет и вымрет, так как хотелки мвф не под силу простому люду
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Почему всемирный банк, национальный делает заявления? Каждый СВОЮ выгоду и интересы соблюдает, Украине нужно тоже СВОИ интересы отстаивать, еще не факт, что они должны совпадать с интересами всемирного банка!
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Вазелин-команде пох, они с Игорем Валерьевичем будут прожирать золотовалютные резервы страны!!!
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потому, что в успешные страны и так вкладываться готовы, посредством различных бирж и. т.п.
мвф, это последняя вменяемая инстанция, которая еще дает деньги под вменяемые проценты, которые нужны, прежде всего, для стабилизации экономической ситуации. вот и все
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в ответе "гомункула"- противоречие...различные биржи ,банковские структуры и инвесторы никогда не связываются с теми странами, с которыми сотрудничают вменяемые стабилизаторы МВФ.,для собственной стабизизации(мвфефовской)...Но страны которые используют стабилизаторы МВФ ,после стабилизации ,через некоторое время отсутсвия рычагов и инстументов для стабилизации экономики страны.которыми пользуются развитые страны... стабилизаторы МВФ приводят страну в стабили3,14сец... Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк - Цензор.НЕТ 1596
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деньги мвф, это всего лишь возможность удержаться на плаву и не более того.
и, откровенно говоря, если страну уже довели до необходимости помощи мвф, то это уже говорит о качестве ее управленцев.
мвф, это как скорая помощь, тебя ставят на ноги, дают рекомендации для лечения и сваливают. а дальше твой выбор в том, нужно следовать этим рекомендациям или нет
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скорая МВФ,тянет полуживого клиента в дефолтный морг ,и пока тащит,еще мелочь за то, что тащит с карманов еле дышащего, вытряхивает инфляционными рывками...и пинками нищеты...
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В Коломойському критично важливо встигнути повернути свої активи. І в кого тепер влада в Україні?
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Ти ба, набрались кредитiв, як ***** блiх, а землю в залог не вiддають. Треба ще три роки на кабалу. (с) МВФ
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МВФ уже себя проявил в Украине, пусть идет на три буквы.
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Бєні воно паралельно , бо курс на дефолт взятий .
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