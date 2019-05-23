 Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши скан-копію протоколу.
"Сьогодні під час допиту в Генпрокуратурі передав слідству оригінали документів, які мені у вівторок повернуло ФБР у зв'язку із закінченням слідства та засудженням Манафорта в Америці. Публікую протокол повернення мені речових доказів від ФБР", - написав Лещенко.
Нардеп зазначив, що серед переданих у прокуратуру документів є оригінальні з підписами Манафорта і печаткою компанії "Девіс Манафорт".
"Вони (документи, - Ред.) дозволяють відслідкувати переказ однієї із сум, що фігурує в "амбарній книзі" Партії регіонів. Серед документів є договір на переказ від Януковича на Манафорта 750 тисяч доларів з рахунку офшорної компанії з Беліза, який був відкритий у Киргизстані", - повідомив Лещенко.
Він також додав, що аналогічна сума з аналогічною датою фігурує в "чорній бухгалтерії" Віктора Януковича.
..выдвижение политических инициатив, тем более на тему войны и мира, не относится к компетенции главы канцелярии. Именно поэтому Президент Украины должен был одёрнуть чиновника. Молчание же стало если не согласием, то признаком непротивления сторон.
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На самом деле, прощупывание реакции на возможное проведение такого референдума стоит рассматривать в череде иных опасных для страны событий последнего времени.
Так, ещё на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, в реализацию которой втянули большинство иерархов разных конфессий.
Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооружённая агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом.
Следом были опубликованы результаты социологического опроса, часть которого носилаочевидно форматирующий сознание характер и изобиловала вопросами типа: "Должен ли Президент Украины, ради восстановления мира на востоке страны, идти на прямой диалог с руководителями т.н. "ЛДНР"?". По удивительному стечению обстоятельств официальным заказчиком этого опроса значится 112 канал.
Все эти действия активно подкрепляются массированной промывкой мозгов избирателей посредством "украинских" телеканалов, ставших частью российских информационных войск.
По сути, на наших с вами глазах разворачивается сценарий "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна утратит независимость и суверенитет над своими территориями.
И снова тут и там замелькали "зелёные человечки". Источник: https://censor.net.ua/b3128453
дієприслівник?
А Мюллер может сказать так же как и по Трампу что всеврут.
Кто не верит в то что Ион сказал - я того кванты шатал
)по научному( а вы что подумал?(и?)
Пррравда 🐷ботики, так же верещали??
🤗
ГПУ их очень быстро "потеряет".
Мельниченко со своими плёнками грызёт парту от зависти!