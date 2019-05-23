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Все про:ГПУ (2987) Лещенко (320) ПР (593) чорна бухгалтерія (35) Манафорт (122)

 Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Під час допиту в Генеральній прокуратурі народний депутат України Сергій Лещенко передав слідству оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у яких фігурує колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши скан-копію протоколу.

"Сьогодні під час допиту в Генпрокуратурі передав слідству оригінали документів, які мені у вівторок повернуло ФБР у зв'язку із закінченням слідства та засудженням Манафорта в Америці. Публікую протокол повернення мені речових доказів від ФБР", - написав Лещенко.

Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо чорної бухгалтерії Партії регіонів 01

Нардеп зазначив, що серед переданих у прокуратуру документів є оригінальні з підписами Манафорта і печаткою компанії "Девіс Манафорт".

"Вони (документи, - Ред.) дозволяють відслідкувати переказ однієї із сум, що фігурує в "амбарній книзі" Партії регіонів. Серед документів є договір на переказ від Януковича на Манафорта 750 тисяч доларів з рахунку офшорної компанії з Беліза, який був відкритий у Киргизстані", - повідомив Лещенко.

Він також додав, що аналогічна сума з аналогічною датою фігурує в "чорній бухгалтерії" Віктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра йду на допит в ГПУ, де передам матеріали у справі Манафорта і "чорної каси" ПР, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128491
 
   
 Топ коментарі
 
а вот вскроеться амбарная бд Пепе с детализацией до последнего бота будет реально весело, порохоботы будут приравниваться к кремлеботам и вообще это дело для многотысячной зомбоармии будет попахивать гос. изменой
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ППЦ оригиналам!
ГПУ их очень быстро "потеряет".
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это факт. после таких скандалов ему политическая карьера в любой партии не светит, он токсичный персонаж Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 2729
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о референдуме:
..выдвижение политических инициатив, тем более на тему войны и мира, не относится к компетенции главы канцелярии. Именно поэтому Президент Украины должен был одёрнуть чиновника. Молчание же стало если не согласием, то признаком непротивления сторон.
...
На самом деле, прощупывание реакции на возможное проведение такого референдума стоит рассматривать в череде иных опасных для страны событий последнего времени.
Так, ещё на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, в реализацию которой втянули большинство иерархов разных конфессий.

Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооружённая агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом.

Следом были опубликованы результаты социологического опроса, часть которого носилаочевидно форматирующий сознание характер и изобиловала вопросами типа: "Должен ли Президент Украины, ради восстановления мира на востоке страны, идти на прямой диалог с руководителями т.н. "ЛДНР"?". По удивительному стечению обстоятельств официальным заказчиком этого опроса значится 112 канал.

Все эти действия активно подкрепляются массированной промывкой мозгов избирателей посредством "украинских" телеканалов, ставших частью российских информационных войск.

По сути, на наших с вами глазах разворачивается сценарий "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна утратит независимость и суверенитет над своими территориями.

И снова тут и там замелькали "зелёные человечки". Источник: https://censor.net.ua/b3128453
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так питання не про втрату, а про повернення.
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это факт. после таких скандалов ему политическая карьера в любой партии не светит, он токсичный персонаж Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 2729
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та какая партия, ему максимум что светит это пиар отдел Григоришина
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То есть как всегда - Антиколорадос и манафорты говорят что Лещенко злой и все врет.
А Мюллер может сказать так же как и по Трампу что всеврут.
Кто не верит в то что Ион сказал - я того кванты шатал
)по научному( а вы что подумал?(и?)

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Лещенко мутный тип, но бухгалтерия рыгов - это хорошо. Скоро узнаем, кто убивал Небесную сотню и как сдавали Крым и Донбасс. Штепа и Ефремов, ваш выход!
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там только пару страниц, и только про Манафорта. Или вы думаете, что Лещенко владел целой амбарной книгой Яныка? Это весь сыр бор только потому, что Лещенко с послом США хотели не допустить президентства Трампа, а что из этого вышло вы видите сами
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Зараз ГПУ очолить ще одне від Узеленьского і ця "чорна бухгалтерія ПР" загубиться...
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Сам подделал-сам и передал?
Пррравда 🐷ботики, так же верещали??
🤗
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А откуда Лещенко взял 7 миллионов на квартиру в Киеве?
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Американцы сказали что это фейк. А тебя Сережа уже ждут товарищи негры в американской тюрьме.
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ППЦ оригиналам!
ГПУ их очень быстро "потеряет".
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а вот вскроеться амбарная бд Пепе с детализацией до последнего бота будет реально весело, порохоботы будут приравниваться к кремлеботам и вообще это дело для многотысячной зомбоармии будет попахивать гос. изменой
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Ты шо делаешь, щас усё минбздё усрецца. Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 8658 Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 8658
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Лещенко и Сытник решили поиграть в великих гео-политиков и помочь Хилари выиграть выборы, но не так получилось как хотелось, поэтому пусть теперь разгребают последствия своих действий
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а на шо лещенко сподівається? що його залишать в спокої? ні. його посадять тут або в аммериці, ото і вся різниця
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Ага, то ось де пес був закопаний. Трамп через Луценка вирішив здихатися компрометуючих матеріалів? Ну дуже вже хочеться на другий термін...
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У ниго второй срок как у ПАПуаса на киче с неграми.
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Значит у бородатой женщины были оригиналы... Шапкокрад оставил своему доверенному на хранение
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надо будет провести этой книге днк экспертизу Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 7458
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Коли ж ви переляканні"борці з корупцією" оприлюдните спискі всіх тих, хто брав гроші у"ПР"?Разом з всією тією олігарїічною бутафорією яка ходить на кожні вибори для відтягування голосів у Ю.Тимошенко?
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Ой!
Мельниченко со своими плёнками грызёт парту от зависти!
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А вот почему бывших рыгов не таскают по этой черной бухгалтерии?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів
 
 
 
 
 
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