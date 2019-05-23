 Венеціанська комісія оцінить український закон про мову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначено в повідомленні, поширеному в четвер прес-службою Ради Європи, 22 травня президент Венеціанської комісії отримав лист із проханням до Венеціанської комісії надати висновок щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної мови".
Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.
15 травня тодішній президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.
У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого делегацією РФ щодо українського "мовного закону".
А потому, что законы не нарушались.
Меньше слушай брехунов от бпп и нф.
Все ребята. Больше переворотов не будет.
скоторылым гражданам Украины путь в ЕС -только на ....й
тому, русскоїзичні українці, в Україні вчіть і переходьте на українську мову і
тоді ніяка см...а кацапська сволота і вас і нас
разом з вами, українських українців, не прийде
"защіщать" від нашої рідної землі, мови, держави, культури, бо, як
кажуть самі кацапи, "гдє їзик - там всьо майо-русскайо"!...!!!
http://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
1. Судя по отсутствию реакции на все сказанное - там все правильно.Спасибо.
2. Наши украинские историки, равно как и медики, и политики одновременно умудрились потерять и профессионализм и обрести невероятную гибкость в спине для правильного понимания текущего момента
По сути
На сайте ООН указано, что по их исследованиям современные украинский и белорусский языки
появились позже русского и от него происходят