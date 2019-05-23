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Все про:Венеціанська комісія (75) мова (356)

 Венеціанська комісія оцінить український закон про мову

Венеціанська комісія (Комісія за демократію через право Ради Європи) отримала запит оцінити український закон про мову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в повідомленні, поширеному в четвер прес-службою Ради Європи, 22 травня президент Венеціанської комісії отримав лист із проханням до Венеціанської комісії надати висновок щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної мови".

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

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15 травня тодішній президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.

У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого делегацією РФ щодо українського "мовного закону".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128488
 
 
 Топ коментарі
 
Почему россияне не печатают учебников высшей математики на мордовском, осетинском и ямало-ненецком языках ? Позор.
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Так.
Бо я підозрюю, що це внутрішні вороги і мені цікаво, як поведе себе чинний гарант, чи захистить державні інтереси.
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борьба украинцев за украинский язык у себя дома продолжается... Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 2311
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Если законы нарушены, почему нет ответственности?
А потому, что законы не нарушались.
Меньше слушай брехунов от бпп и нф.
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один уже такой был...ничего не нарушал,очнулся в ростове без булавы,пришлось ручки пополамить
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Один уже такой есть - снова угрожает запахом горелых шин.
Все ребята. Больше переворотов не будет.
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Всі країни ЄС, США, Китай , навіть кацапи тощо мають єдину державну мову. Лише Україна змушена століттями боротися за свою рідну мову. Це якесь вибіркове правосуддя. Внутрішні гниди не сплять. Українська мова для них як ладан для чорта.
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У нас без этого закона уже почти 20 лет один госдарственный язык.
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Де-юре.. А де-факто? Постійне порушення прав україномовних громадян нашої країни. В ЗМІ, в публічній сфері, книговидавництві тощо. Для мене, як людини яка народилася і живе у Львові це часто-густо ставало проблемою. А що говорити про інші області...
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Ну да, венецианская комиссия оценивает одно, а ЕС друг-ОЕ:
скоторылым гражданам Украины путь в ЕС -только на ....й Венеціанська комісія оцінить український закон про мову - Цензор.НЕТ 2826
Венеціанська комісія оцінить український закон про мову - Цензор.НЕТ 3823

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Українська мова діє на русссофашистів,як дуст на глистів.
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С законом "о языке" может и погорячились (то была политическая агитка проворовавшегося барыги к парламентским выбрам), но и "веницианскую комиссию" тоже в жопу нужно послать. Думаю, украинцы сами разберутся и придут к какому-то приемлнмому консенсусу, позволяющиму "сохранить лицо" всех сторон, не поступаясь принципами и "не наступить друг другу на горло"!
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Гитлер тоже погорячился с высшей рассой?
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да, погорячился (сам но он был больше евреем), а согласно последним генетическим исследованиям немцев, генов балтийской группы около 18%. Гитлер был бы очень растроен, если бы узнал правду, но думаю ему бы никогда не доложили об этом (лизоблюды из окружения), чтоб "не растраивать старика"!
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Українська мова це маркер існування нації. Завдяки знищенню української мови на Сході України і Криму Голодоморами і єтноцидом стала можлива інвазія русссофашистів і масові вбивства українців.
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А
тому, русскоїзичні українці, в Україні вчіть і переходьте на українську мову і
тоді ніяка см...а кацапська сволота і вас і нас
разом з вами, українських українців, не прийде
"защіщать" від нашої рідної землі, мови, держави, культури, бо, як
кажуть самі кацапи, "гдє їзик - там всьо майо-русскайо"!...!!!
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Може вони нам колись милостиво дозволять розмовляти в Україні українською?!
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МІФИ МОСКОВІЇ. МІФ ЧЕТВЕРТИЙ. ПРО СЛОВЯНСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ДОМІНУЮЧЕ СТАНОВИЩЕ СЕРЕД СЛОВЯНСЬКИХ МОВ.
http://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
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Г.Квітка-Основяненко писав: "Коли українські молоді письменники змужніють, то вони доведуть, що московська мова - це лише дикунська говірка, порівнюючи її до української мови. Коли вони повитягують з московської мови все українське, то най-запекліший шовініст буде змушений визнати жалюгідне убозтво і нижчість московської говірки супроти української мови. І справді, чи ж можна написати звичайнісіньку статтю московською мовою, не вживаючи немосковських слів та виразів? А українською можна. Українське красне письменство, а особливо поезію часом дуже важко перекласти якоюсь європейською мовою докладно і досконало, бо навіть ці багаті мови не мають багатьох досконалих українських форм слова і вислову".
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до тих пір,поки закони ,котрі потрібні українському народові будуть оцінювати куплені комісії толку не буде....
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Два вопроса к Fedir Syzyi
1. Судя по отсутствию реакции на все сказанное - там все правильно.Спасибо.
2. Наши украинские историки, равно как и медики, и политики одновременно умудрились потерять и профессионализм и обрести невероятную гибкость в спине для правильного понимания текущего момента
По сути
На сайте ООН указано, что по их исследованиям современные украинский и белорусский языки

появились позже русского и от него происходят
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Якщо зберуться росянин, білорус, поляк, чех, серб хорват словак, українець і почнуть розмовляти своїми мовами, то хто один з них майже нічого не зрозуміє (ні бум-бум, як казав один р...) на відміну від решти, які більш-менш зрозуміють один одного?!
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Какое вообще отношение к "русскому" языку имеет ваш татаро-болгарский суржик? Вы еще скажите, что народ на территории Московии образовался раньше, чем на территории Украины так мы вместе поржем. Ага, четыреста лет на территории Украины русины были немыми и ждали, пока из угро-фино-мордвы не образуется нарот, который научит нас разговаривать, бгг, смешные вы))
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В Европе еще один жандарм нарисовался - Венецианская комиссия.
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С таким же успехом Венецианская комиссия может рассмотреть; изучение Венгерского, немецкого, французского, русского и других языков.
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Kakaja tam problema,snova fashistkaja roSSija perdit nashtjot jazika? Latvija - latishkiji jazik, Ukraine - ukrainskiji!
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