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Все про:бюлетені (29) вибори (3823) ЦВК (606) Сліпачук (46)

 ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду

Центральна виборча комісія може не встигнути підготуватися до виборів у призначений термін, тому очікує від президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів внесення змін до законів про державні закупівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" про це на брифінгу повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в такому разі триватиме лише 58 днів. Наголошуємо, що строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу... За чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне видрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес", — підкреслила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК. ВIДЕО

  • ЦВК вважає, що невідповідність законодавства може призвести до неможливості провести низку процедур:
  • забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів
  • виготовлення та доставку бланків протоколів про підрахунок голосів, актів, та інших документів
  • транспортування протоколів про підрахунок голосів та іншої виборчої документації від ДВК до ОВК
  • виготовлення інформаційних плакатів політичних партій
  • публікацію інформації ЦВК та ОВК в регіональних чи місцевих друкованих ЗМІ, щодо переліку виборчих округів, формування ОВК та ДВК, а також змін у їх складі
  • реалізацію права агітації в друкованих та електронних ЗМІ за кошти державного бюджету в строки, визначені законом.

"Я сподіваюсь і очікую від президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів негайного прийняття рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року відповідно до законів України і найкращих демократичних європейських практик", — сказала голова ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради

Нагадаємо, виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради починається 24 травня, наступного дня після публікації відповідного указу президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128487
 
 
 Топ коментарі
 
Надо както подсказать членам ЦИК о том, что с такой оперативностью они и сбежать не успеют...
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за пол дня сменили конституию, чтобы чмо картавое генпрокурором сделать
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Зюр... "у відповідності до законів і кращих традицій" пані хоче провести вибори. Не буде вже у відповідності до законів, бо сам указ про розпуск ради незаконний ...
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Да клоун торопится, некогда ему на такие мелочи смотреть
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Більшість ЦВК від Петра, чи вже перебудувалися, шапки змінили?
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Правильно, Сліпачук. Без тендера. Через віткаои. Процес потребує. Він жеьневідворотній, нє?
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Та там вчера нефёдов в Раде объяснил, что не надо никакого дополнительного закона. Все законы, чтоб было законно и успели - есть.
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Зюр... "у відповідності до законів і кращих традицій" пані хоче провести вибори. Не буде вже у відповідності до законів, бо сам указ про розпуск ради незаконний ...
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Така вам нинішня В, Зрада люба та мила? Так самовіддано вона захищає народні інтереси?
Ці депутанські руки нічого не крали?
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Так, ця ВР прийняла закон про українську мову, антикорупційне законодавство, закріпила в Конституції курс на НАТО і ЄС тощо. А наступна ще не прийшла до влади, а вже хоче змінити Конституцію, переглянути мовний закон, і всі питання які стосуються мови, віри, стратегічного курсу країни "винесла за дужки". Я навіть не кажу про те, який суттєво більший відсоток ригів буде у новій ВР. Чи може риги вже стали патріотами і відвернулися від своїх кацапських господарів?
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херня вопрос. колыван зебзика в ВР сказал что можно по телефону голого совать будет
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можно иж простимулировать как-то....паяльником что-ли
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А что Бекешкина думает по этому поводу?
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та зелебени флэшмобом в фейсбучеке проголосуют...чего уж там.нарушать-так нарушать ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1895
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Сразу не поверил, пришлось проверять, что это не фейк...
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Надо както подсказать членам ЦИК о том, что с такой оперативностью они и сбежать не успеют...
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Поставте там гільотину-стануть стаханівцями і
жити будуть на роботі...
🤗
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Зачем те тендеры? Заказывайте на фирмах зебень сразу...все одно украдут...
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за пол дня сменили конституию, чтобы чмо картавое генпрокурором сделать
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компашка еще не началась...а уже какие-то стоны... может не успеть...а может и успеть!
еще документы партии не подали...еще это все не проверили...еще не известно что там печатать...вернее - кого )))
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Ничё, конторы коломойского быстро всё напечатают и попилят бюджетне деньги...
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их сначала надо найти ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 589.потому и просят отставную раду и отставной кабмин...а им где взять?
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хотят клоунами заполнить пространство под куполом рады.
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неповоротливая, прогнившая, полусовковая, малоэффективная государственная машина..
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то ты еще европейских машин не видел ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 5466.куда тами совковым "жыгуляторам"
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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а должен? Как бы порохоботу обьяснить чтоб он не обиделся.....наверно никак!
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"по украинский" - это на каком (по какому)Вы написали? Якою мовою Ви взагалі розмовляти вмієте? ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 736
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Зачем вообще выборы?Дадим слуге народа 226 мест,раз у него рейтинг 75%.Кому нужны эти законы и Конституция,только мешают сделать народ богатым и счастливым
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Які проблеми? Коломойський спокійно займеться цим питанням і без тендерів. Сам напечатає скільки потрібно.
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ну вот для чего такая горячка? зе уже понятно и так обсерется по полной, видно из 3х дней его правления
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ЦИК, не парься. Беня подгонит. Уже заполненные и с протоколами всех комиссий. ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 7627
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Как так? ЦИК не успеет? Вы же все выписываете 900% премий за интенсивность труда к должностным нехилым окладам. Не спать! Курьерам закажите доставку пиццы в офис, и вперед! Напрягайтесь, ЦИК, с закупками. Это в интересах нашей Украины.
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Продлите договор доп.соглашением с теми,кто выиграл тендер для печати бюллетеней для выборов Президента.Тоже мне проблема
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