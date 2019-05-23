 Ми згуртовані і працюємо, - глава НБУ Смолій заявив, що ні він, ні його команда у відставку не збираються

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах конференції "Комунікація центрального банку: від таємниці - до прозорості" в Києві в четвер.
"Моя команда згуртована і працює, ніхто поки не говорив про те, що готовий або хоче піти зі своєї посади. Ми абсолютно згуртовані, працюємо і сподіваємося, що це також буде одним з ознак фінансової стабільності. Ніяких рухів у команді НБУ не передбачається", - сказав він.
Смолій додав, що зараз якогось політичного тиску на НБУ немає: "Ми не відчуваємо сьогодні тиску на Нацбанк. Ми сподіваємося, що будемо залишатися незалежною інституцією, як це прописано в законі".
виграв не гроші, а гонорею.
правильно писать не "деловар", а "Делавэр"
Иск "ПриватБанка" к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову подан в суд штата Делавэр из-за миллиардных убытков финучреждения
а ты, повторяя слова Киселёва и Соловьева о том, что Гонтарева - дерьмо, являешься патриотом Украины ?
не вяжется )
Это радует...иначе бы Беня зебени ЗВР месяца за три просрали...а так есть шанс что на годик хватит...