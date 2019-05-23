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 Політика України, Економіка
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Все про:НБУ (435) Смолій (43)

 Ми згуртовані і працюємо, - глава НБУ Смолій заявив, що ні він, ні його команда у відставку не збираються

Глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій не збирається у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах конференції "Комунікація центрального банку: від таємниці - до прозорості" в Києві в четвер.

"Моя команда згуртована і працює, ніхто поки не говорив про те, що готовий або хоче піти зі своєї посади. Ми абсолютно згуртовані, працюємо і сподіваємося, що це також буде одним з ознак фінансової стабільності. Ніяких рухів у команді НБУ не передбачається", - сказав він.

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Смолій додав, що зараз якогось політичного тиску на НБУ немає: "Ми не відчуваємо сьогодні тиску на Нацбанк. Ми сподіваємося, що будемо залишатися незалежною інституцією, як це прописано в законі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128485
 
   
 Топ коментарі
 
На НБУ надежда. Если туда залезут шаловливые ручки Бени, пистец придет очень быстро и банковской системе и гривне.
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воно буде зубами, пазурами та хвостом триматись за ту посаду. З м'ясом тра' відривати
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Чем шире наши морды-тем теснее наши ряды!
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Везунчик Ляшко щоб лотарею
виграв не гроші, а гонорею.
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не, ляшку с его сексуальными наклонностями не гонорея- спид светит
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В нього контракт на 7 років. Та й Зє казав, що нібито розганяти правління НБУ не буде.
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воно буде зубами, пазурами та хвостом триматись за ту посаду. З м'ясом тра' відривати
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Да вы, суки уже независимо гривну положили вместе с леркой та свыней. Ишь падло, не собирается оно. А придется, и за хищения отвечать придется. Переговоры Рожковой как они крадут деньги с НБУ еще у Шустера 3 года назад озвучили Мы сплочены и работаем, - глава НБУ Смолий заявил, что ни он, ни его команда в отставку не собираются - Цензор.НЕТ 4208
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НБУ не подчиняется ни правительству, ни парламенту. Это вообще подразделение ФРС.
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ни он, ни его команда в отставку не собираются/ командированным в Украину деловарам с Коломойским вряд ли нужен кто то между ними и целью командировки -украинскими деньгами.
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Само собой, луччие банкиры мира просто так не уходят, токмо в Лондон и чтоб повестки потом не слали.
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Я заметил тенденцию, все мировое дероьмо к себе принимают только две страны, раша и Британия.
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то, шо ты и Киселёв с Соловьёвым считаете её дерьмом, совсем не значит, что это так
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То что ты ольгинский порохобот так считаешь, означает что я трижды прав, мнение ватника никому не интересно.
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то есть я, ольгинский порохобот, иду на конфликт с Соловьёвім и Киселёвым и считаю Гонтареву приличным и грамотным человеком,

а ты, повторяя слова Киселёва и Соловьева о том, что Гонтарева - дерьмо, являешься патриотом Украины ?

не вяжется )
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так ктож с такого места сам, но скоро попросят, свынин поддельник
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На НБУ надежда. Если туда залезут шаловливые ручки Бени, пистец придет очень быстро и банковской системе и гривне.
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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Слава богу...хоть в НБУ будут профессионалы...а не клоуны...
Это радует...иначе бы Беня зебени ЗВР месяца за три просрали...а так есть шанс что на годик хватит...
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Только полный дурак самостоятельно от корыта откажется...
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хм..да понятно что ни он ни его коМАНДА в отставку не собираются, но дело все в том что это их собирают в отставку и не только в отставку а возможно и на этап, тем более есть за что !!!
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Исчё не все канцы за сатанинскай и парашенко падчистили.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи згуртовані і працюємо, - глава НБУ Смолій заявив, що ні він, ні його команда у відставку не збираються
 
 
 
 
 
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