 Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов

Про це повідомив Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, продовжується робота з модернізації ракет та ракетного комплексу "Вільха" і "сьогодні відбулися пуски ракет підвищеної дальності "Вільха - М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха - Р"".
Олександр Турчинов також зазначив, що випробування будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема, повинні відбутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу "Нептун" і висловив сподівання, що вони також відбудуться вдало.
"Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети "Вільха-М", "Вільха-Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун". Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться", - сказав він.
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.