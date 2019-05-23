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Все про:ракети (459) Турчинов (800)

 Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов

На полігоні ЗСУ на півдні країни відбувся черговий етап випробувань українських ракет.

Про це повідомив Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, продовжується робота з модернізації ракет та ракетного комплексу "Вільха" і "сьогодні відбулися пуски ракет підвищеної дальності "Вільха - М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха - Р"".

Олександр Турчинов також зазначив, що випробування будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема, повинні відбутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу "Нептун" і висловив сподівання, що вони також відбудуться вдало.

"Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети "Вільха-М", "Вільха-Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун". Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128483
 
   
 Топ коментарі
 
пастору виват.создать за пять лет ракетные войска Украины на базе собственного производства-это многого стоит.
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вот это поворот... Отношение Запада однозначно: два карлика опущены на один уровень
Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3663
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а шож ты, поц, ВСЕ 5 лет МЕЧТАЛ саме це - "знищення української влади"? Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3598
Чи нові вказівки з лахті прийшли??
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Не будет, ,,кровавый пастор,, так и не понял, что Украина ето не зона для боевых действий и експериментов. Новая власть делает ставку на конструктивные мирные переговоры, а ты если хочешь повоевать играй в компьютерные игры, а не реальными людьми как последние 5 лет. В компьютерной игре всегда можно запустить заново, а вот человеческую жизнь нет.
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Ну ты кончно понял, что эта территория просто должна быть отдана рашке.. Да, "конструктивные", впрочем как и любые другие, с рашкой невозможны, а подписанные с ней договора - не стоят бымаги, на которой написаны.
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Нова влада - це рейдери і шулери. А "нова фігурка", яка скаче на екрані - це і є персонаж компутерної гри.
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Сильно мечтаете о рашкинскинском паспорте и зарплате из рашкинского телевизора? Что держит? Или сильно хочется новоотсосию? Так глотать заманаетесь...
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Я хочу чтобы все было тихо и стабильно, и чтобы Украина с Россией не воевали. А такие радикалы как ,,кровавый пастор,, только подливают масла в огонь 🔥 Они с Путлером друг друга стоят, для обоих живые люди просто шелуха для достижения собственных политических целей и удовлетворения личных амбиций.
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Так и живите мирно с соседом по лестничной клетке, который выламывает дверь в вашей квартире и ежедневно насилует вашу жену... И не вздумайте жаловаться и защищать жену, ибо это удовлетворение ВАШИХ ЛИЧНЫХ амбиций... Так понятно???
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оце торпеда земля -кассиопея--до кремля не достанет(
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Сподіваюсь ти сядеш на довічно зі своєю шиколядною ригокодлою
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не спеши их "хоронить"...если Зе так и дальше будет "править"-их возвращать надо будет... Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5337
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Шоколядна ригокодла? Це аж занадто специфічно, що ви курите, пане?
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вали на фронт рыть окопы искупи вину комсомолец турчинов
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зачем рыть окопы-если есть ракеты...?) девушка-вы "зачитались"...
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а зачем нам ракеты...?))) -"Разговаривать надо, если вы хотите мира. Там гинут наши украинцы. С агрессором надо разговаривать. Мы можем достичь победы мирным путем", - сказал Богдан."... зачем "бабки" тратить-сдаёмся раше-и мир "наступит"...а потом все -в ГУЛАГ -и всё... Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3893
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США продолжают линию поддержки Украины, чтобы «видеть её сильной. процветающей и с восстановленными границами». Подоспели данные по контролю за обычными вооружениями от ООН - Украина получила от США за 2018 год 121 снайперскую винтовку, в Польше было закуплено почти сотню станковых гранатомётов. По снайперскому оружию огромный прогресс за последние годы - уже даже обычные войсковые снайпера, не говоря о спецах, пользуются хорошими «вёслами», оптикой, метеостанциями. Только за 2018 год силовики Украины получили несколько сотен винтовок в разных калибрах. Это, несомненно, сказывается на потерях противника и инициативе наших подразделений на линии боевого соприкосновения.
Также стоит отметить закрытие сделки по САУ «Гвоздика» из наличия бывшего Варшавского пакта. 40 машин пополнили подразделения НГУ, усилив их возможности к общевойсковому бою. Мы по-прежнему готовимся противостоять агрессору не только в зоне ООС, но и на широком фронте - тут не будет лишним ни тяжёлое оружие у ГПСУ, ни САУ у частей МВД. Союзники уверенно и методично продолжают программу усиления силовых структур Украины. Продолжается интеграция цифровой закрытой связи - в этом году уже на уровне взводов, КШМ миномётных батарей в отделениях связи, отдельных танков и БТР. Причём активно отгружают станции и пограничникам, не только армии.
Американцы в Девичках передали 2 контрбатарейных радара AN/TPQ-36 - теперь их на вооружении ВСУ 13 штук. Это означает, что закрыты потребности всех артиллерийских бригад и пошли единицы в учебные части. Сейчас мы можем не только нести дежурство в красной зоне, но и обеспечивать быструю ротацию в случае потерь, реагировать на угрозы на севере или побережье и продолжать активно готовить персонал в тылу. Группировка AN/TPQ-36 в Украине больше, чем в любой из стран НАТО, и больше, чем у Испании, Греции и Турции вместе взятых - Вашингтон даёт нам возможность реализовать наши 1,5 тысячи стволов артиллерии в случае, если разум у агрессора не восторжествует, и успешно вести КББ дежурными батареями в войне на истощение.
А ещё в рамках бюджета этого года, как и по проекту на следующий, примерно 50-60 млн долларов помощи из около 0,5 млрд будет потрачено на летальное оружие, в частности ПТРК третьего поколения. Также МО Украины будет закупать «Дротики» напрямую у производителя, минуя бюрократические преграды. Комбинируя лёгкие носимые «Джевелины», «Корсары» и возимые «Стугны», каждая бригада сможет максимально оперативно реагировать на вызовы, стоящие перед эшелонированной противотанковой обороной на поле боя. В случае надобности глубины будут действовать «Штурмы» и ПТО на «бардаках», ударные вертолёты и турецкие беспилотные аппараты. Это также жизненно необходимая опция, чтобы компенсировать 1600-1700 современных Т-90 и Т-72 Б3 у россиян и тысячи «лысых» танков на хранении и в строю бригад резервистов в случае расширения конфликта.
Готовятся очередных пуски модернизированной «Ольхи» с увеличенной дальностью и ПКР «Нептун» в режиме работы ГСН, включая и пуски с воздушного носителя. По ракетной программе всё идёт по плану, даже несколько опережая график, но до постановки на вооружение ПКР ещё месяцы.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов
 
 
 
 
 
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