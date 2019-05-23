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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК. ВIДЕО

Виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради починається 24 травня, наступного дня після публікації відповідного указу президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук на брифінгу 23 травня.

Відео 5 канал

"Сьогодні, 23 травня 2019 року, фактично після публікації відповідно до закону указу президента України від 21 травня 2019 року про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, і, відповідно до закону України про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після публікації, тобто, з 24 травня 2019 року без ухвалення Центральною виборчою комісією будь-якого рішення про його початок", - сказала Сліпачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради

Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128482
 
   
 Топ коментарі
 
Чекаю "нових обличь" у закритих списках Слуг Коломойського
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ще не всі портнови в країну повернулись..
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блоку патриотов панамы (БПП) - ганьба...!!!
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блоку патриотов панамы (БПП) - ганьба...!!!
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Они поменяют обёртку и этикетку....дерьмо засунут в новую Фрикцию.......... Избирательная кампания в Раду стартует 24 мая, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6185 Кива тут собюрался фабрику Кала Маркса Украине вернуть!!!
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Они уже начали обзванивать свою "сетку": надо срочно искать продажных идиотов, что готовы продать свою совесть и проголосовать за соевую срань.
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срань тов. Петров вся голосует за Зе сцыкуна , не путай те Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7675
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где посадки, Зе дибилы? Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9569 Сцыкло обещало весной? Весна через 8 дней заканчивается? Нарик опять все забыло? Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2045
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кричи громче, кацапчик! Бо без Зеленого, рехферендуму за дружбу с Расеей не будет Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8655
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Чекаю "нових обличь" у закритих списках Слуг Коломойського
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ще не всі портнови в країну повернулись..
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діду, ковиляйте звідци поки вставну щелепу не загубили...
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а їх в країні не було.
мені кожного негідника пам'ятати ?

а тепер вони повернулись, бо отримали гарантії безпеки від бені, а охороняє їх аваков.
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а с Окуевой охрану сняли - и ее тут же убили. где расследования, Авакян?
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Побойся Бога: вся порошавочная ботня будет туь обсираться от энтузиазма, отмазывая соевого!))
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гы...а зачем его отмазывать?это теперь ваши проблемы -делать зелень изумрудной Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2927
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Гыга! Ты петицию за отставку Зеленого уже подписал ? или ждешь как власть опять поменяется Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4215? Зеленые пока в городе
Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8715
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там низзя никнеймами подписывать.поэтому гыга не подписал .кстати фрол федоровым тоже низзя
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закупайте шампуньки, зельопушнікі Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5137
і пам'ятайте, з вам не якісь боти опонують, а український народ.
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Тетя, ты такой же "нарот" как и шалава херащенко.
5 лет назад ты тут была типа "ксения беларусь"(не отбрехивайся!Факт!)5 лет ты тут штатная пороШавка, это знают ВСЕ форумчане!Кому будешь зад вылизывать через 2 месяца, плроШавка?! Тому, кто тебя купит!
Можешь стучать модеру - я в этом паноптикуме уродов редко показываюсь!
Можешь не мучать клаву - мне пофиг твой понос!
ПШЛА ВОН.👉
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И не забудь заспамить, чмошница! И - да, мой голос был не "ЗА" Зе, а ПРОТИВ вора и мародера. ПШЛА ВОН.
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та здалося ти мені..
йди лікуйся...бідолашне
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ПШЛА ВОН, "девушка с пониженной социальной ответственностью"!
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твоєю істерикою цілком задоволена Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1770
скавчи далі, пудель ))
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Пудель тут ты, "деффушка": заплатили 3 копейки и - тявкаешь сутки напролет:"отрабатываешь". Уже даже бутусов переобулся и ушел к зе, а порошавки ПОКА тявкают. ПОКА, но недолго вам осталось. Довольна подачкой, пороШавка? Грызи пока подают! Имей хоиь немного самоуважения - не попрошайничай, а?😞
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Продовжуєш істерити ?
Задовільняєш моє ЕГО )))
МОЛОДЕЦ. Хороший песик.
А ну ж спробуймо ще : ГОЛОС !!! Шарік, голос !!!
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Петров - ни разу не кацап и ни разу не кремлебот Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6961
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Чернигов - это кацапия, порошавка? Ну ты загнуло.. Или это "деффушка с пониженной социальной ответственностью" ксЭния вылезла из-под второго аккаунта (что вероятнее всего ☺) Лови "гонорар",попрошайка, а то ж сдохнешь тут, шавка..🐩- прям вылитая ксЭния.
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А если бы у меня был ник Уинстон Черчиль - к кому бы ты меня причислилО, порошавка? Отож, тупень соевый! Голос, порошавка! 🐶
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каждый должен отвечать ха свои косяки. Петя, Рада тут не причем. У Зеленого не было оснований для роспуска ВР. Потому что коалиция де-юре СУЩЕСТВОВАЛА. И это основное. А его личные убеждения пусть рассказывает дома своей первой леди...
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Из кого состояла кака лиция?
Почему хояк2 решил основать новую партию?
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Спочатку подумав, чого ти слово "обличь" взяв у лапки, а потім пригадав фейс Богдана Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4572
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Харя-Морду Прошенко на рабочий сьол в мониторе выведии.
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а ты своих хозяйчиков попроси проголосовать за избирательные открытые списки, а то что то они его не хотят принимать.
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не вытаскивайте пэтю из запоя, пусть провтыкает выборы
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Петя красувався на Книжковому арсеналі, був у хорошому гуморі та жартував.
https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-prinyal-uchastie-v-forume-knizhnyij-arsenal.htm
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Петруха это не ваш нарик Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6116
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истину глаголишь-пэтька ваш нарик
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Нє, Порох чист, в отличии от Зе нарика Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7760
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ВЕРХОВНА РАДА В ОГНЕ - националисты требуют принять новые законы о выборах:
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=3BSW08MkUps
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ты что з запоя или с кумара? Это было вчера Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5244 Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5244 Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5244"коллега" Зе сцыкуна по отключке?
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Вооо, счас рубилово начнетца-выбяри меня 🐓
счастия завтрешнего дня!
😁
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Зеленский начал выполнять требования Украинского Народа
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как представитель народа, требую от него срочно лизнуть розетку.
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Твой Президент в соседней палате,можешь и напрямую потребовать
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не, мой на банковой, с понедельника. ссытся, правда, но в целом держится молодцом.
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Круто! 20-го ингогурация, 24-го избирательная компания новой рады.
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у зелебени спешка при ловле блох...шоб блохи до осени не разбежались
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только если твои заказчики не разбегутся или не пройдут в ВР
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Свинарчукив за грати а Медведчукив,Портновим посади так?нац жёны
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зараз знайдуть підходящі вакансії і обов'язково посадять - в крісла.
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5-й "гарант" за останні п'ять років показав і навчив мене, як і більшість людей України за кого тепер точно НЕ треба голосувати (бпп, нф, попоблок, люлька, вилакорови, мертв'яки), а по іншим треба дивитись, вивчати.
а то раніше мені якось без різниці було, а тепер он воно як..))
дякую хоть за це петрусик ))
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ну за что ты так представителя зепредента в верховной раде?
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походу после выборов запустят)
юлька против, реальный конкурент на премьерское кресло)
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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Хэрэ уже упоминать барыжню панаму! ЗКЛБ!
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Пані Сліпачук, хіба ви забули що Україна Парламентсько-президентська республіка? Який указ президента?
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з 24 -значить з 24.
СТАРТОВА ПОЗИЦІЯ ТАКА:Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6449
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ПОКИЩО У ДИНАМІЦІ "ГОЛОС" ВИТІСНЯЄ РАДИКАЛІВ З ПРОХІДНОЇ 5-КИ(6-КИ)..

Намальовується коаліція Зе-Вакарчук-Смєшко.(варіант Зе-йюля-вакарчук менш ймовірний)

//для нагадування .Зе поклявся- ніякої коаліції з ригами та баригами Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7587
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Давайте теперь ещё ЦИК обгадим,это неправильно,не конституционно и тд.
Чего упираться-то,ну выборы.Может желание нулевых партий подольше усидеть в ВР и воду мутить?Может БПП и НФ не могут существовать без "крыши"?Если вы ВР не смогли за 5 лет довести уровень законности до конституционного,то возьмите ....... в обе руки и не стоните.
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