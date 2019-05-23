 Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук на брифінгу 23 травня.
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"Сьогодні, 23 травня 2019 року, фактично після публікації відповідно до закону указу президента України від 21 травня 2019 року про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, і, відповідно до закону України про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після публікації, тобто, з 24 травня 2019 року без ухвалення Центральною виборчою комісією будь-якого рішення про його початок", - сказала Сліпачук.
Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
мені кожного негідника пам'ятати ?
а тепер вони повернулись, бо отримали гарантії безпеки від бені, а охороняє їх аваков.
і пам'ятайте, з вам не якісь боти опонують, а український народ.
5 лет назад ты тут была типа "ксения беларусь"(не отбрехивайся!Факт!)5 лет ты тут штатная пороШавка, это знают ВСЕ форумчане!Кому будешь зад вылизывать через 2 месяца, плроШавка?! Тому, кто тебя купит!
Можешь стучать модеру - я в этом паноптикуме уродов редко показываюсь!
Можешь не мучать клаву - мне пофиг твой понос!
ПШЛА ВОН.👉
йди лікуйся...бідолашне
скавчи далі, пудель ))
Задовільняєш моє ЕГО )))
МОЛОДЕЦ. Хороший песик.
А ну ж спробуймо ще : ГОЛОС !!! Шарік, голос !!!
Почему хояк2 решил основать новую партию?
https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-prinyal-uchastie-v-forume-knizhnyij-arsenal.htm
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=3BSW08MkUps
счастия завтрешнего дня!
😁
а то раніше мені якось без різниці було, а тепер он воно як..))
дякую хоть за це петрусик ))
юлька против, реальный конкурент на премьерское кресло)
СТАРТОВА ПОЗИЦІЯ ТАКА:
Намальовується коаліція Зе-Вакарчук-Смєшко.(варіант Зе-йюля-вакарчук менш ймовірний)
//для нагадування .Зе поклявся- ніякої коаліції з ригами та баригами
Чего упираться-то,ну выборы.Может желание нулевых партий подольше усидеть в ВР и воду мутить?Может БПП и НФ не могут существовать без "крыши"?Если вы ВР не смогли за 5 лет довести уровень законности до конституционного,то возьмите ....... в обе руки и не стоните.