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 Постачальника спецзв'язку для Кремля і міноборони РФ оголошено в міжнародний розшук

Співвласника компанії "Каскад" Чингіза Агарона заочно арештовано й оголошено в міжнародний розшук за обвинуваченням у дачі хабарів військовим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє РБК, яке належить Григорію Берьозкіну.

НВО "Каскад" - постачальник обладнання спецзв'язку для Міноборони РФ і Кремля.

Зазначається, що Агарон є громадянином Росії та Ізраїлю.

За матеріалами справи, він покинув Росію в 2016 році.

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Справу стосовно Агарона порушено за ст. 291 ч. 5 КК РФ (дача хабара в особливо великому розмірі).

ПАТ "Каскад", як зазначено на сайті компанії, займається розробкою, виробництвом і впровадженням систем електро- і радіозв'язку, комунікацій і автоматизованих систем управління. Серед проектів компанії - система урядового зв'язку "Кавказ" (так звані АТС-1 і АТС-2, або "вертушка" і "Кремлівка"), системи зв'язку для Міноборони (зокрема, "Редут" для РВСН, рухливі командні пункти РВСН "Зеніт", "Граніт" і "Розмах" для комплексів "Тополь-М", командні модулі для бойового залізничного ракетного комплексу РВСН та ін.).

Крім військових, продукцію "Каскаду" використовують адміністрація президента, уряд, Держдума, ФСБ, МВС, МЗС і Генштаб, зазначено на сайті підприємства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128479
 
   
 Топ коментарі
 
Надо найти его первыми. И предложить убежище в обмен на сведения.
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"Мосад" тепер в курсі всіх справ як кремля, так і "нєсокрушимой і лєгєндарной"..
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/// парашкины обломы Поставщик спецсвязи для Кремля и минобороны РФ объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 8811

Российский Центробанк, в попытке заменить американские доллары, на китайские юани, потерял более $2 млрд, менее чем за 2 недели.
Без малого две недели назад США сняли с ручника очередную торговую войну против Китая, и экономика Поднебесной снова покатилась по наклонной. Вместе с ухудшением ряда экономических показателей в пике отправилась и национальная валюта - юань. При этом негативное воздействие от этой девальвации сказалось не только на Китае, но и на РФ, которая в последнее время массово обменивала долларовую составляющую золотовалютных резервов на юани, хвалясь рекордными темпами дедолларизации. ...))))))
Так, за 12 дней новой торговой войны между США и КНР Центробанк РФ потерял около $2,1 млрд, если учитывать последний показатель юаней в его закромах, коих накопилось на $67 млрд.
В свою очередь, китайской валюте, которая с 6 мая по 20 мая опустилась с отметки 6,73 к 6,91 юаня за доллар, пророчат курс 7 к 1. В таком случае, до конца лета, Центробанк РФ потеряет ещё около $1 млрд на своих вкладах в юань. Поставщик спецсвязи для Кремля и минобороны РФ объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 8811
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Надо найти его первыми. И предложить убежище в обмен на сведения.
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Чего его искать, едь в Израиль, он там загорает и прекрасно себя чувствует
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Ты же понимаешь что ето не возможно, У нас нет ни спецслужб ни желания и даже если каким то чудом его поймаем то выпустят даже не допросив и сведения его никуда не применят. Не ту страну назвали Гондурасом.
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Мiняйте сiмки! "Шиш, вы получите, а не Шарапова!" (с)
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дело не в симках...а в зашитых спецпрограммах,докладывающих в нужный момент все на стол пентагону
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В Dell-вских девайсах уже давно вшиты "программы нулевого дня". В случае эрефии, думаю процессоры были куплены чистые и софт написан в россии. Тем не менее при утечке "сырцов" прийдётся переписывать весь код, а это уже многомилионные потери. А может и миллиардные.
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"Мосад" тепер в курсі всіх справ як кремля, так і "нєсокрушимой і лєгєндарной"..
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А, ну если он гражданин РФ и Израиля, и поставляет спецсвязь длч РФ, то я думаю, что Израиль в курсе всех переговоров по этой спецсвязи. В Израилк кстати всеобщая военная повинность. У Коломойского кстати тоже гражданство Украины и Израидя. И Кипра в придачу.
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С приходом к власти педо-зоофила, в Кремле стали преобладать беспорядочные связи.
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Отмечается, что Агаронов является гражданином России и Израиля. Источник: https://censor.net.ua/n3128479

Ізраїль своїх не віддасть. Тим паче Моссад.

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ну чо,неплохо...разработчик средств связи,в том числе и для стратегических сил-в израиле Поставщик спецсвязи для Кремля и минобороны РФ объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 1708.и это несмотря на имячко чингиз.умора с вашей 27-маховой ракеты
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/// парашкины обломы Поставщик спецсвязи для Кремля и минобороны РФ объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 8811

Российский Центробанк, в попытке заменить американские доллары, на китайские юани, потерял более $2 млрд, менее чем за 2 недели.
Без малого две недели назад США сняли с ручника очередную торговую войну против Китая, и экономика Поднебесной снова покатилась по наклонной. Вместе с ухудшением ряда экономических показателей в пике отправилась и национальная валюта - юань. При этом негативное воздействие от этой девальвации сказалось не только на Китае, но и на РФ, которая в последнее время массово обменивала долларовую составляющую золотовалютных резервов на юани, хвалясь рекордными темпами дедолларизации. ...))))))
Так, за 12 дней новой торговой войны между США и КНР Центробанк РФ потерял около $2,1 млрд, если учитывать последний показатель юаней в его закромах, коих накопилось на $67 млрд.
В свою очередь, китайской валюте, которая с 6 мая по 20 мая опустилась с отметки 6,73 к 6,91 юаня за доллар, пророчат курс 7 к 1. В таком случае, до конца лета, Центробанк РФ потеряет ещё около $1 млрд на своих вкладах в юань. Поставщик спецсвязи для Кремля и минобороны РФ объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 8811
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Центробанк перейменують в Центроболт(с лєвой рєзьбой)
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Він давно вдома, в ЦРУ. Просто відбулася ротація, і тепер в Кремлі у відрядженні працюють інші агенти. Робота є робота.
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Ха-ха! Весь "базар" кремлевских "пацанов" уже давно прослушивается "Моссадом"!
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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