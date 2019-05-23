 Постачальника спецзв'язку для Кремля і міноборони РФ оголошено в міжнародний розшук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє РБК, яке належить Григорію Берьозкіну.
НВО "Каскад" - постачальник обладнання спецзв'язку для Міноборони РФ і Кремля.
Зазначається, що Агарон є громадянином Росії та Ізраїлю.
За матеріалами справи, він покинув Росію в 2016 році.
Справу стосовно Агарона порушено за ст. 291 ч. 5 КК РФ (дача хабара в особливо великому розмірі).
ПАТ "Каскад", як зазначено на сайті компанії, займається розробкою, виробництвом і впровадженням систем електро- і радіозв'язку, комунікацій і автоматизованих систем управління. Серед проектів компанії - система урядового зв'язку "Кавказ" (так звані АТС-1 і АТС-2, або "вертушка" і "Кремлівка"), системи зв'язку для Міноборони (зокрема, "Редут" для РВСН, рухливі командні пункти РВСН "Зеніт", "Граніт" і "Розмах" для комплексів "Тополь-М", командні модулі для бойового залізничного ракетного комплексу РВСН та ін.).
Крім військових, продукцію "Каскаду" використовують адміністрація президента, уряд, Держдума, ФСБ, МВС, МЗС і Генштаб, зазначено на сайті підприємства.
🤣
Ізраїль своїх не віддасть. Тим паче Моссад.
Российский Центробанк, в попытке заменить американские доллары, на китайские юани, потерял более $2 млрд, менее чем за 2 недели.
Без малого две недели назад США сняли с ручника очередную торговую войну против Китая, и экономика Поднебесной снова покатилась по наклонной. Вместе с ухудшением ряда экономических показателей в пике отправилась и национальная валюта - юань. При этом негативное воздействие от этой девальвации сказалось не только на Китае, но и на РФ, которая в последнее время массово обменивала долларовую составляющую золотовалютных резервов на юани, хвалясь рекордными темпами дедолларизации. ...))))))
Так, за 12 дней новой торговой войны между США и КНР Центробанк РФ потерял около $2,1 млрд, если учитывать последний показатель юаней в его закромах, коих накопилось на $67 млрд.
В свою очередь, китайской валюте, которая с 6 мая по 20 мая опустилась с отметки 6,73 к 6,91 юаня за доллар, пророчат курс 7 к 1. В таком случае, до конца лета, Центробанк РФ потеряет ещё около $1 млрд на своих вкладах в юань.