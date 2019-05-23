 "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна", про це вона сказала на брифінгу в четвер у Києві.

"Відповідно до чинного законодавства, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотній", - сказала вона.

Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.