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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Зеленський (1402) парламент (297) розпуск (44) ЦВК (606) Сліпачук (46)

 "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради. ВIДЕО

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє, що оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року не впливатиме на виборчий процес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна", про це вона сказала на брифінгу в четвер у Києві.

Відео 5 каналу

"Відповідно до чинного законодавства, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотній", - сказала вона.

Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128478
 
   
 Топ коментарі
 
Это как......... то есть теперь президент имеет право на любые хотелки, вопреки Конституции распускать Раду когда вздумается "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 6701 Вот сейчас Ющенко стало очень обидно. Ему не дали это сделать.
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Какое хорошее законодательство.... "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 3743Закон, как мёд в песенке Винни-Пуха, странный предмет... "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5009
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Тупенький! Вище Ігор Д (дятел, довбень, хз хто це) написав: "с февраля прошло три месяца...". Тому таке і запитання.
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На самом деле, законодатели есть отдельная ветвь власти. И всякие запросы судов им до лампады, как и их мнение. Коалиция завершает свою работу после того как об этом обьявит спикер парламента и точка. И больше никто В МИРЕ!!! Cогласен, что была расставлена хитрожопая ловушка и зебло заглотнуло тройник, но это уже другая история.
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Так не должно быть, иначе наполеончик начнёт нарушать законы налево и направо, мотивируя это революционный необходимостью. Это уже проходили сто лет назад.
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Зря порохлботам сказали...они бы до дня голосования верили что всё можно отмотать
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Тобі давно пора на Марс - там зебілам будуть раді і ніякі Конституції не потрібні "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 9484
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Верховная Рада вчера сильно подмочилась. "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 717
"Смеется тот, кто смеется последним" (с)
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Вот и посмеёмся, когда у Слуги урода не будет ни большинства, ни коалиции в новой Раде. Будет ооочень смешно.
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хто зна хто під цим ніком сидить, може транс якийсь?
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политический транс - опорошенный рыгоанал.
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может и не будет, главное что в новой раде не будет как минимум половины тех кто сидит там сейчас!!
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Зоя, вы (порохоботы) постоянно угрожаете чем-то, предсказываете что-то и, в конце концов, получаете обломы.
Ваше время ушло. Вам нужно это понять и принять.
порошок будет сидеть, даже если попадет в ВР.
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Во-первых, Зося. Вы даже не можете имя написать верно.
Во-вторых, про сидящего Порошенко - это смешно. Вы такие наивные, зелюки, что им даже нет желания вам объяснять. Пусть ваш карлик для начала посадит Беню, который ******** бабла у народа.
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Хорошо, что в Украине таких сказочных дур как зося синицкая меньше, чем нормальных людей.
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Доо, послушай своего карлика, и ту ересь, которую он несёт, а потом посчитай количество идиотов, за него проголосовавших.
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А якщо зробити так, як свого часу вчинила при Ющенкові Тимошенчиха - не фінансувати ці вибори?
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Европа?
Элита?
Ищите еще варианты и убейте рейтинг бпп до 0.
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чушь собачья

а если назначение цик отменить?

И выборы не финансировать?
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просто это бред

из его слов выходит что президент может хоть 5 раз надень раду разгонять
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Эти законы придумал не Зеленский.
Оценивай работу законотворцев и готовься к выборам.
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я думаю что вы просто бредите

И че мне к выборам то готовиться?

Мне похер
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На выход, панове, на выход, не скапливайтесь в проходе! Пане Ляшко, вы свои выла забули в туалете..! "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 249
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ
НАРОД НА ВЫБОРАХ ВСЕХ РАССУДИТ И ОПРЕДЕЛИТ ЧЕРЕЗ ГОЛОСОВАНИЕ КТО ПРАВ А КТО ВИНОВАТ! УДАЧИ ВАМ ПООБЩАТЬСЯ С НАРОДОМ КОТОРОМУ ВЫ ПОНАЗНАЧАЛИ ТАРИФЫ НАЛОГИ И РЕФОРМЫ!!
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Она не сказала, что досрочные выборы состоятся. Она сказала, что согласно закону после указа президента начинается избирательный процесс. Если указ отменят, то и процесс остановится. Пока указ не отменен.
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Кто отменит?
Уже ничто не остановит процесс.
Читай Закон.
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Экспресс тронулся!
Засидевшиеся на перроне, до конечной станции не доедут.
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БПП и НФ подадут запрос в Конституционный Суд для пиара и тут же зарегистрируются на выборы в ВР! "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 1
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ой, а у нас есть Окружной Административный г.Киева суд и его бравые судьи, которые никак не попадут на оценивание своей квалификации, все время болеют, но болезни не мешают им вершить правосудие..., особенно если оно имеет хоть какую-то ценность..., поэтому я бы не спешила про необратимый процесс, то, се...
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Странно. А в 2008 Указ Президента Украины В. А. Ющенко о назначении досрочных выборов Верховную Раду был обжалован в суде. И никаких выборов не было.
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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Кто-то пиарится, а кто-то и работать должен
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то есть Президент может распустить Раду когда ему вздумается, не имея законных оснований.

супер. Так и будем знать.
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То есть парашенка в 2014 году распустил когда ему вздумалось. 😂😅😂
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Если бы солнцеликий боров за 5 лет провел нормально прописанный закон об импичменте (а ему некогда было ,он гонялся за томосом,офшорами и т.д. ),то и не было-бы этой вакханалии .
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Красавцы) свиноферму в печь !!! а народ Украины видел как свиньи проголосовали за отмену мажоритарки якуновоща, только голосовать за новых людей рыго-бпп-нф-йуля нафиг на выборах !!!!
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1 шаг. На инагурации требуй проголосовать открытые списки
2 шаг. Подай на голосование закон с закрытыми списками
3 шаг. Обвини депутатов в провале голосования.
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ШАГ 4 ОТ ДЕПУТАН - ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ СО СПИСКАМИ ВНОСЯТСЯ ПОПРАВКИ, И ГОЛОСУЮТСЯ.
ИЛИ ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПОДРУГОМУ????? БЕЗ ПОПРАВОК??????? 😂😅😂
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Вот и новый президент. Так где гарантия, что после вы выборов новой Рады, и не набрав со своим "Слугой народа" 51 процента, он не подпишет опять такой же указ, и так до победы.
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Если бы солнцеликий боров за 5 лет провел нормально прописанный закон об импичменте (а ему некогда было ,он гонялся за томосом,офшорами и т.д. ),то и не было-бы этой вакханалии .
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Ну чё стадо, а я ведь предупреждал что до конца жизни будет вспоминать лучшего президента Ющенко.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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