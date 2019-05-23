 "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна", про це вона сказала на брифінгу в четвер у Києві.Відео 5 каналу
"Відповідно до чинного законодавства, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотній", - сказала вона.
Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
"Смеется тот, кто смеется последним" (с)
Ваше время ушло. Вам нужно это понять и принять.
порошок будет сидеть, даже если попадет в ВР.
Во-вторых, про сидящего Порошенко - это смешно. Вы такие наивные, зелюки, что им даже нет желания вам объяснять. Пусть ваш карлик для начала посадит Беню, который ******** бабла у народа.
Элита?
Ищите еще варианты и убейте рейтинг бпп до 0.
а если назначение цик отменить?
И выборы не финансировать?
из его слов выходит что президент может хоть 5 раз надень раду разгонять
Оценивай работу законотворцев и готовься к выборам.
И че мне к выборам то готовиться?
Мне похер
НАРОД НА ВЫБОРАХ ВСЕХ РАССУДИТ И ОПРЕДЕЛИТ ЧЕРЕЗ ГОЛОСОВАНИЕ КТО ПРАВ А КТО ВИНОВАТ! УДАЧИ ВАМ ПООБЩАТЬСЯ С НАРОДОМ КОТОРОМУ ВЫ ПОНАЗНАЧАЛИ ТАРИФЫ НАЛОГИ И РЕФОРМЫ!!
Уже ничто не остановит процесс.
Читай Закон.
Засидевшиеся на перроне, до конечной станции не доедут.
супер. Так и будем знать.
2 шаг. Подай на голосование закон с закрытыми списками
3 шаг. Обвини депутатов в провале голосования.
ИЛИ ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПОДРУГОМУ????? БЕЗ ПОПРАВОК??????? 😂😅😂