EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  10020  105
Все про:опитування (343) перемовини (1310) Донбас (11966) Муженко (186) ЗСУ (270)

 Наказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко 18 травня видав наказ провести опитування серед військовослужбовців ЗСУ щодо їхнього ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" та "ЛНР". Як виявилося, цей документ містив викривлену інформацію і вже втратив чинність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Зазначена в документі інформація мала на меті створення прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців Збройних сил України та втілення упереджувальних заходів на майбутнє, щодо захисту цивільного населення. Утім, у документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на всіх громадян України без винятку і не мала містити залучення військовослужбовців", - йдеться в заяві.

В оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначено службову перевірку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з РФ вести потрібно, але дуже обережно, - Полторак

Раніше з'явилася інформація про те, що екс-начальник Генштабу Муженко 18 травня поставив завдання з'ясувати ставлення армії до переговорів з "Л/ДНР".

"Командирам військових частин організувати та провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців стосовно можливих перемовин з "ДНР"/"ЛНР" та в термін до 16:00 24.05.2019 через управління морально-психологічного забезпечення (доповісти. - Ред.) аналіз вивчення цього питання та можливі наслідки зазначеного", - йшлося в наказі, копія якого виявилася в розпорядженні Фонду "Повернись живим".

Наказ зясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з Л/ДНР містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК Північ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128476
 
   
 Топ коментарі
 
https://voi.com.ua/news/1143079/
Важко поранений під Кримським український воїн, за життя якого лікарі боролися 5 днів, помер у госпіталі Дніпра



а "новые морды" хотят "мира и дружбы с расеей"..
 показати весь коментар
 
привет, лахта. интересную задачку хошь?
 показати весь коментар
 
Ага, только приказ издавала "старая" морда!

Хто всрався? Невістка!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Кто куда собирается, своей бабушке сегодня вечером расскажешь
 показати весь коментар
 
А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
 показати весь коментар
 
 
Ні, президент напружено працює, і не має часу на піар, як витурені мародери.
 показати весь коментар
 
 
Не так проводяться правильні опитування. Потрібно було спитати, "А чи не проти щоб керівництво країни домовилось з Л-ДНР?". І два пункти "Так, не проти" і "Ні, не проти"
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНаказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"
 
 
 
 
 
 вгору