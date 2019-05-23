 Наказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Зазначена в документі інформація мала на меті створення прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців Збройних сил України та втілення упереджувальних заходів на майбутнє, щодо захисту цивільного населення. Утім, у документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на всіх громадян України без винятку і не мала містити залучення військовослужбовців", - йдеться в заяві.

В оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначено службову перевірку.

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Раніше з'явилася інформація про те, що екс-начальник Генштабу Муженко 18 травня поставив завдання з'ясувати ставлення армії до переговорів з "Л/ДНР".

"Командирам військових частин організувати та провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців стосовно можливих перемовин з "ДНР"/"ЛНР" та в термін до 16:00 24.05.2019 через управління морально-психологічного забезпечення (доповісти. - Ред.) аналіз вивчення цього питання та можливі наслідки зазначеного", - йшлося в наказі, копія якого виявилася в розпорядженні Фонду "Повернись живим".