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 До відповідальності готовий, але НАБУ має відповісти першим, - Луценко. ВIДЕО

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не прогне хребет заради жодної посади і готовий до відповідальності. Також він зазначив, що Національне антикорупційне бюро не впоралося з покладеними на нього завданнями і має відповісти за це першим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Луценка, опублікованому в Facebook.

"Останнім часом багато йдеться про необхідність тотальної зміни керівництва держави, зокрема керівників правоохоронних структур, які, мовляв, не впоралися з проблемою боротьби з корупцією в нашій країні. Я ніколи не прогинав і не прогну хребет заради жодної посади - для мене всі вони тимчасові. До відповідальності готовий, але хотів би розібратися, хто працював, а хто саботував поставлені законом завдання", - сказав він.

Після цього він розповів, що Генеральна прокуратура разом із Національною поліцією, Фіскальної службою, Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань домоглася 2876 обвинувальних вироків у корупційних справах, тоді як САП і НАБУ - жодного.

"Ми працювали, працюємо і будемо працювати ефективно в межах того, що закон дозволяє нам. САП і НАБУ явно не впоралися з поставленими завданнями. До того ж саме НАБУ, яке багато говорить, але показує нульовий результат, керівник якого призначається указом президента, на мою думку, має відповісти за провал боротьби з високопоставленою корупцією першим. Ми - працюємо далі", - сказав Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128473
 
   
 Топ коментарі
 
ЮГА, как там бриллиантовые ПГОКУГОГЫ, на нарах уже???????????????????
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Это недоразумение ответит откуда за 5 лет столько недвижимости, движимости и бабла ВДРУГ появилось???
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За кресло не держусь,но посидеть ещё немножко хочется
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Юга' родився безхребетним і з великим язиком для подлизу))))
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Вся эта нечисть при попытке пролезть чо власть распинается о готовности брать на себя ответственность. А на деле - вот недоумкуватый югік,- готов, какие вопросы, АЛЭ...
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Югік,пошли бабай-агу на пляж по пісок.Пора їй люмінієву кружку драять.
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Вторая ходка это почетно... До відповідальності готовий, але НАБУ має відповісти першим, - Луценко - Цензор.НЕТ 9804 куружчеку береги пригодится да и конверты клеить мастер.
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Югик,ты не прав....Отвечать ты должен вместе с зашкваренными руководителями САП и НАЬУ,проходя по одному делу-превышению служебных полномочий и по коррупционным составляющим.Это должно быть дело о коррупции с подельником-Порошенко.Сюда же не забыть привести и затихорившегося Матиоса.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо відповідальності готовий, але НАБУ має відповісти першим, - Луценко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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