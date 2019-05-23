 Зеленський про призначення Хомчака: Очікую, що у ЗСУ стане "менше радянського" і впроваджуватимуться західні стандарти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму аканті на Twitter.

"Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу", - написав він.

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Як повідомлялося, 21 травня Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Муженко з липня 2014 року був начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.