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 Зеленський залишив Свириденка Уповноваженим Президента з питань реабілітації учасників бойових дій, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Свириденка Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ №319/2019 опублікований на сайті  глави держави.

"Призначити Свириденка Вадима Васильовича Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій", - йдеться в Указі.

Зеленський залишив Свириденка Уповноваженим Президента з питань реабілітації учасників бойових дій, - указ 01
Фото: Свириденко /Facebook

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Зазначимо, що спочатку на президентському сайті вийшов Указ про звільнення Свириденко з посади Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників бойових дій.

"1. Звільнити Свириденко Вадима Васильовича з посади Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

  1. Визнати таким, що втратив чинність, статтю 1 Указу Президента України від 22 листопада 2018 N9 386 "Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій"", - йдеться в Указі №318/2019.

Довідка. Вадим Свириденко - ветеран АТО, вже був на посаді Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників АТО з 01.12.2016 по 22.11.2018. Під час президентських перегонів активно підтримував Петра Порошенка.

"Я, Свириденко Вадим, обираю президентом і головнокомандувачем Порошенка Петра Олексійовича. Я бачу за ним майбутнє і ми все переможемо. Слава Україні", - сказав він під час свого виступу на Всеукраїнському громадському форумі "Відкритий діалог" в лютому 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128469
 
   
 Топ коментарі
 
Немає значення якого кольору кіт, якщо цей кіт добре ловить мишей а не жере в три горла сметану з глечика господарів..
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Отлично, Презедент Зеленский показал что кадры у него на основе проф пригодности, а не на основе личной преданности, зачет Зе )
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у порохоботов будет разрыв шаблона
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у порохоботов будет разрыв шаблона
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Справка. Вадим Свириденко - ветеран АТО, уже занимал должность уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО с 01.12.2016 по 22.11.2018. Во время президентской гонки активно поддерживал Петра Порошенко."Я, Свириденко Вадим, выбираю президентом и главнокомандующим Порошенко Петра Алексеевича. Я вижу за ним будущее и мы все победим. Слава Украине", - сказал он во время своего выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог" в феврале 2019 года.Источник: https://censor.net.ua/n3128469
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На думку порохоботів, це дуже добре.
А як на твій розсуд?
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Отлично, Презедент Зеленский показал что кадры у него на основе проф пригодности, а не на основе личной преданности, зачет Зе )
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"Презедент Зеленский показал что кадры у него на основе проф пригодности, а не на основе личной преданности, зачет Зе"

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виходить що Порошенко непогані кадри підібрав Зеленський залишив Свириденка Уповноваженим Президента з питань реабілітації учасників бойових дій, - указ - Цензор.НЕТ 4251
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половина спецов работает, другая половина-подельники ворует, если поставить везде подельников все рухнет на второй день, это же на столько просто шо даже свидетелю патужныхрехформ должно быть понятно
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Я "порохобот". Разрыва шаблона нет. Он все еще Богданом и Бакановым разорван.
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чего тебя разорвало то ??? Ложкин тебя ж не рвал ???
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Тваринко, ти прочитай про долю цього хлопця.
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нет просто зеля понял что он для него гавно и решил подлизнуть
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а может просто кадровая политика на проф пригодности строится ? а не на жополизании и совместном воровстве как у рошенко ?
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Вы это к чему напечатали про Порошенка чтоб сейчас началось поливанием гавном ........
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тю....я думал что в АП и уборщицы будут с 95-квартала....
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место для себя ищишь, когда твою ботоферму закрют?
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ні...що ти...для Ігоря Д, знаєш такого....казковий дебіл
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Немає значення якого кольору кіт, якщо цей кіт добре ловить мишей а не жере в три горла сметану з глечика господарів..
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Саакашвили нужно поторопиться с возвращением в Украину! Иначе в назначении на пост премьер-министра его обойдёт вахтёрша Квартала.
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правильное, с точки зрения политики примирения в обществе,
решение...
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Нормальная кадровая политика. Некоторые все никак не успокоятся, будто сидят на диване весь день)
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Нет никакой реабилитации. Одни названия и должности.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський залишив Свириденка Уповноваженим Президента з питань реабілітації учасників бойових дій, - указ
 
 
 
 
 
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