 Зеленський залишив Свириденка Уповноваженим Президента з питань реабілітації учасників бойових дій, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ №319/2019 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Свириденка Вадима Васильовича Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій", - йдеться в Указі.
Зазначимо, що спочатку на президентському сайті вийшов Указ про звільнення Свириденко з посади Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників бойових дій.
"1. Звільнити Свириденко Вадима Васильовича з посади Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.
- Визнати таким, що втратив чинність, статтю 1 Указу Президента України від 22 листопада 2018 N9 386 "Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій"", - йдеться в Указі №318/2019.
Довідка. Вадим Свириденко - ветеран АТО, вже був на посаді Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників АТО з 01.12.2016 по 22.11.2018. Під час президентських перегонів активно підтримував Петра Порошенка.
"Я, Свириденко Вадим, обираю президентом і головнокомандувачем Порошенка Петра Олексійовича. Я бачу за ним майбутнє і ми все переможемо. Слава Україні", - сказав він під час свого виступу на Всеукраїнському громадському форумі "Відкритий діалог" в лютому 2019 року.
Справка. Вадим Свириденко - ветеран АТО, уже занимал должность уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО с 01.12.2016 по 22.11.2018. Во время президентской гонки активно поддерживал Петра Порошенко."Я, Свириденко Вадим, выбираю президентом и главнокомандующим Порошенко Петра Алексеевича. Я вижу за ним будущее и мы все победим. Слава Украине", - сказал он во время своего выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог" в феврале 2019 года.Источник: https://censor.net.ua/n3128469
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