 Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо замінити систему петицій, які не працюють, реальним впливом народного вето... Він працює у багатьох країнах. Якщо Верховна рада ухвалює закони 16 січня (скандальні диктаторські закони від 16 січня 2014 року, що обмежують права громадян. Нині їх скасовано. - Ред.), то за допомогою ІТ-технологій народ мобілізується і накладає вето. Для цього достатньо кожну бабцю в селі забезпечити смартфонами... Ми порахували з економістами, що вигідніше кожній бабці в селі купити смартфончик…", - заявив Стефанчук.

На питання, за які гроші це можна здійснити, він відповів: "За ті, які будуть вивільнені від проведення паперових процедур голосування, що існують за методичками 18 століття".

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"Ми говоримо про комплексні речі на майбутнє, тому що сьогодні система виборів побудована на ідеології 18 століття. Виявляється, у державі, де всі рівні перед законом, впливати можуть тільки люди, які опинилися у конкретний день, конкретний час у конкретному місці. У період глобалізації суспільства - це нонсенс", - додав Стефанчук.