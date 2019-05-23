 У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП і "Батьківщина", - опитування

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.
Згідно з оприлюдненими в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер даними, партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційна платформа - За життя" - 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7, 3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.
Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 4,2%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 3,2%.
Необходимо также вернуть государственное регулирование цен на социально значимые продукты, которое было до свинарчуков.
Также нужно ввести регулирование экспорта, чтобы не получилось как этой весной, в Европе неурожай лука, из Украины его вывезли в ЕС, а украинцы должны были его покупать по ценам, которые дороже, чем заморские бананы. При всех неурожаях в Украине, такого беспредела не было за всю историю современной Украины.
Доллар тоже не должен скакать при малейших сотрясениях.
И нужно ввести криминальную ответственность для чиновников за безудержное повышение тарифов и цен.
Кроме того на опросах по выборам президентов, замечено, что все наши социологи мошенники. Они выполняют заказы олигархов и подконтрольных им партий. И они явно результаты согласовывают с заказчиками и перед публикацией корректируют. И нежелательным им участникам избирательного процесса они резко занижают результаты, внушая что они непроходные, и этим принуждая избирателей голосовать за других. Например на выборах президента очень занижали рейтинг Смешко и не так сильно, но также занижали рейтинг Гриценко.
Голосуем за Смешко И.П. Умнейший человек и умный патриот.