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 У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП і "Батьківщина", - опитування

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчої неділі, то в парламент за п'ятивідсотковим бар'єром могли б пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка" Солідарність ", ВО "Батьківщина".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер даними, партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційна платформа - За життя" - 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7, 3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.

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Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 4,2%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128466
 
   
 Топ коментарі
 
Три дня назад у слуги народа было 44%. Уже 30.
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Весь штат квартала-95, включая уборщиц. Как раз фракция будет.
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За Слугу народа будут пультом от телевизора голосовать?
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Ахаахахаах за 1 день петиция о его отставке собрала уже 26 тыс, еще пару указов и назначений, пара высеров богдана и через месяц рейтинг будет как у Ющенко в конце первого срока.
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Те партии наберут больше голосов, которые предложат нормальный механизм по снижению тарифов на кумуналку и снизят цены за проезд. Это главное.

Необходимо также вернуть государственное регулирование цен на социально значимые продукты, которое было до свинарчуков.
Также нужно ввести регулирование экспорта, чтобы не получилось как этой весной, в Европе неурожай лука, из Украины его вывезли в ЕС, а украинцы должны были его покупать по ценам, которые дороже, чем заморские бананы. При всех неурожаях в Украине, такого беспредела не было за всю историю современной Украины.

Доллар тоже не должен скакать при малейших сотрясениях.

И нужно ввести криминальную ответственность для чиновников за безудержное повышение тарифов и цен.
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Сумма мала. Это очевидно, что взяты те кто определился. Их процентов 55-60. А процент берут из 100%. Если брать процент из тех кто определился, то будет более чем в 1,5 раза больше.

Кроме того на опросах по выборам президентов, замечено, что все наши социологи мошенники. Они выполняют заказы олигархов и подконтрольных им партий. И они явно результаты согласовывают с заказчиками и перед публикацией корректируют. И нежелательным им участникам избирательного процесса они резко занижают результаты, внушая что они непроходные, и этим принуждая избирателей голосовать за других. Например на выборах президента очень занижали рейтинг Смешко и не так сильно, но также занижали рейтинг Гриценко.
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Поэтому народ, не обращайте внимания на мошеннические "рейтинги" социологов и голосуйте за тех кого считаете лучше. Пора прекращать голосовать за большое зло против еще большего зла. Потому что если вдуматься, то эти большИе зла одинаковые. Они только разворачиваются под разными иммиджами. Подобный способ голосования приводит только к ухудшению ситуации. За Партии порошенко, тимошенко, бойко нельзя голосовать. В партии Зеленского еще надо разобраться. Но я думаю, что в ней ничего хорошего.

Голосуем за Смешко И.П. Умнейший человек и умный патриот.
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БПП- вряд ли, отработанный материал , а тут еще и"томос"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП і "Батьківщина", - опитування
 
 
 
 
 
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