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Все про:Зеленський (1402) військовослужбовці (2400)

 Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!"

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем морської піхоти і пообіцяв їм бути вірним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Facebook.

"Девіз морської піхоти України - "Вірний завжди!". Дякую вам, хлопці, за відданість, мужність і сміливість! З вашим святом, герої! І в цей день дозвольте пообіцяти, що як Президент буду завжди вірний вам!" - написав Зеленський.

Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: Як Президент буду завжди вірний вам! 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128460
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им быть верным - Цензор.НЕТ 331 Музыкальное поздравление президента!
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Значит с одной стороны с агрессором собрался замиряться хрен знает каким способом,потому что не существует иного способа как или победить или уступить, а военным говорит я вам верный. Раздвоение и расщепление личности - огромный психический дефект или просто врет.
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ну это вашего лидера слова, надо прекратить огонь по боевикам что бы у них было время для сдачи, удачно время они использовали для перегруппировки и для встречи подкрепления. К слову что ваши там хозяева ни как не хотят голосовать? Может как то людьми будут оставшиеся два месяца?
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Рівень розвитку й інтелекту казкових свідків секти 24 відсотків дісно вражає! Мабуть Петро Олексійовим зекономив й бізнес партнер недопалок виділив найгірших ботів!
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тут только вы тварь Роман, я называю это депутатским интернет попугаем.
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Порохобот це теж тваринка. Тільки уже не кумедна, а зла, надокучлива і кусюча (кусає не дуже боляче, але часто і залишає після себе якісь шмарклі).
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"брущсчатка" или "бруздтчадка" - вот в чем вопрос..
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брунсчётка и бес неприкосновенности Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 544
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Значит с одной стороны с агрессором собрался замиряться хрен знает каким способом,потому что не существует иного способа как или победить или уступить, а военным говорит я вам верный. Раздвоение и расщепление личности - огромный психический дефект или просто врет.
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деперсонализация и дереализация вследствии постоянного употребления
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Зеленка не просто врет, а всегда врет - бреше як собака Коломойского.. Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 2965
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Обов*язково буде,твоїм рилом.Кидай адрксок і приготов рояль.А то я його розпеченою праскою заміню. Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 2123
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думаю,что теперь он люто очканул...
хотя,хз..
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Все, залякав мене зовсім. Потужний Фауст. Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 4889
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после поздравлений пехоте земби даже фото не добавляет ибо пехота ему ответила Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им быть верным - Цензор.НЕТ 494
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воткнул фото - десантно- штурмовых с парада Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты: "Как Президент буду всегда верен вам!" - Цензор.НЕТ 4018
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Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им быть верным - Цензор.НЕТ 331 Музыкальное поздравление президента!
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Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им, что уже в следующем году, после проведения референдума День морской пехоты они уже будут отмечать в составе морской пехоты дружественной нам расийской федерации.
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У сирійській пустелі на фоні "кораблів пустелі" з назвами "дромадери"і "бактріани".
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что - анализы сдавать...,, так там того - нет Евролаба кАцапского...., а вонь будет сильная...
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Для этого нужна повестка из военкомата, и он по привычке слиняет туда на гастроли. Условный рефлекс.
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Среди бойцов ООС проводят опрос о переговорах с "Л/ДНР": волонтеры забили тревогу

Среди бойцов ВСУ на Донбассе проводят опрос об их отношении к возможным переговорам с боевиками незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщили в фонде "Повернись живим", сославшись на телеграмму с соответствующими требованиями от руководства Генштаба ВСУ, которая оказалась в распоряжении волонтеров.
"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить. - Ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе.
Отмечается, что такое распоряжение поступило в разные военные части 23 мая.https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sredi-boycov-oos-provodyat-opros-o-peregovorah-s-l-dnr-volontery-zabili-trevogu-1273362.html
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мда - началось.... - так может того , выставте на "нульовке" несколько ящиков бухла, с тушенкой... - пусть они там встретятся ...., побухают - пообщаются...., опрос более "конструктивный" будет... полный зЄбЄц... пУтлер с лАвровым наверное жЫвоты от ржачки держат...
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В последнее время в кондитерских рядах прямо какая-то вспышка активности феерических идиотов.
🤔
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Ты ента, с камнем Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 559 "романом" занимайся,
смазывай толька...
🤗
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Началось. Поздравлялки на каждый день. Где-то я это уже видел, совсем недавно.
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"дякую вам хлопці..."..."хлопці- парні"..., ну що за звернення до Воїнів - Бійців, Командирів - Офіцерів..., крім того в МорПіхах і "жіноча" стать служить...., агов радники - розкажіть тому "рояльному", повний зЄбЄц..
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Интересно, а кто это все пишет? Например я не уверен, что это зеля. Выступить слабо?
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Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 2857
-А вот у нас случай был на фронте, стояли мы под Курском...
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Для начала в АРМИИ надо было отслужить, а не гадить на Украину в Юрмале, Греции и Турции развлекая московитов.
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Зе:
- Вот если бы военком догнал меня тогда, я бы деловодил деловодство обязательно в морскй пехоте и еще немножко торговал бы излишками военного имущества!
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но шутки шутками но водоплавающая пехота вас с праздником Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 412
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"Как Президент буду всегда верен вам!" .. Далее зеленский сказал: "Вот когда я служил в морской пехоте..
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"Как Президент буду всегда верен вам!" Зуб даю
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Любители свинарчуков и повышенных тарифов,успокойтесь.73% населения страны показали что вы заблуждаетесь
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то 73% заблудились и уже их далеко не 73% Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 7014
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Це поздоровлює людина, котра не служили у ВСУ ні хвилини? Це поздоровлює людина, що відмазувалась від призову?.
Громадянин Президенте. Закупіть хоча б планки "пікатінні" та коліматорні приціли (нормальний комплект коштує 8-11 тис гривень). Закупіть ще тактичні пояси, кросівки за своїів особисті кошти.
Так, ще трохи нестаток патронів 9х18 (АПС, ПМ, АПБ).
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Пользователь, я это покупал себе лично. Знаю что сколько стоит. Знаю что тактический фонарик с фиксацией некисло стал стоить.... Закрытие мобилы через "выносной скремблер" тоже деньги. Пряжки с фиксатором на ремень и стропами знакомая девченка шила. Мелочи (аккумуляторы для радеек, зарядки с переходниками, фляги, аптечки). не хочу продолжать.
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Лучшего Президента, чем ЗЕЛЕНСКИЙ, в УКРАИНЕ ещё не было!!!
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Вони вірні народу.
А Зеля просто слуга.....

Правда тут народ такий шо можуть бути варіанти.....(змащує лазер-блазер)
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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Ніколи ! Він дає корпоратив для ФСБ в козляндії. Але якби в "Книжковому арсеналі " стояв рояль ...
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