 Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Facebook.

"Девіз морської піхоти України - "Вірний завжди!". Дякую вам, хлопці, за відданість, мужність і сміливість! З вашим святом, герої! І в цей день дозвольте пообіцяти, що як Президент буду завжди вірний вам!" - написав Зеленський.

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