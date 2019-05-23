 Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Facebook.
"Девіз морської піхоти України - "Вірний завжди!". Дякую вам, хлопці, за відданість, мужність і сміливість! З вашим святом, герої! І в цей день дозвольте пообіцяти, що як Президент буду завжди вірний вам!" - написав Зеленський.
хотя,хз..
Среди бойцов ВСУ на Донбассе проводят опрос об их отношении к возможным переговорам с боевиками незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщили в фонде "Повернись живим", сославшись на телеграмму с соответствующими требованиями от руководства Генштаба ВСУ, которая оказалась в распоряжении волонтеров.
"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить. - Ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе.
Отмечается, что такое распоряжение поступило в разные военные части 23 мая.https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sredi-boycov-oos-provodyat-opros-o-peregovorah-s-l-dnr-volontery-zabili-trevogu-1273362.html
🤔
смазывай толька...
🤗
https://www.youtube.com/watch?v=R1fZcCMRh2w
-А вот у нас случай был на фронте, стояли мы под Курском...
- Вот если бы военком догнал меня тогда, я бы деловодил деловодство обязательно в морскй пехоте и еще немножко торговал бы излишками военного имущества!
Громадянин Президенте. Закупіть хоча б планки "пікатінні" та коліматорні приціли (нормальний комплект коштує 8-11 тис гривень). Закупіть ще тактичні пояси, кросівки за своїів особисті кошти.
Так, ще трохи нестаток патронів 9х18 (АПС, ПМ, АПБ).
А Зеля просто слуга.....
Правда тут народ такий шо можуть бути варіанти.....(змащує лазер-блазер)