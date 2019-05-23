 Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
"Він (Зеленський. - Ред.) діє відповідно до ситуації, яка склалася. У Верховної Ради на сьогодні рейтинг 4-5%, народ не довіряє Верховній Раді. З огляду на бажання українського народу, президент діє адекватно. А опір є і буде", - сказав Кравчук.
Воднчоас перший український президент назвав "базаром" засідання Ради, на якому депутати не поставили до порядку денного його законопроекти.
"Це свідчить про те, що Верховна Рада і в цілому стара влада не збирається конструктивно співпрацювати з президентом", - додав Кравчук.
Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові з трибуни Верховної Ради 20 травня заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Він закликав народних депутатів ухвалити низку законів, зокрема про скасування депутатської недоторканності, ухвалити Виборчий кодекс і "зробити відкриті списки". При цьому Зеленський зазначив, що дає депутатам для цього два місяці.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
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Опозиці́йний Блок «Не Так!»
Перша п'ятірка блоку мала такий вигляд:
• Кравчук Леонід Макарович
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• Довженко Валентина Іванівна
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• Медведчук Віктор Володимирович
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• Шуфрич Нестор Іванович
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• Бойко Юрій Анатолійович
Втім, що можна очікувати від вищої школи КПРС. Коливатися з лінією партії там вчили добре.
За первый день уже собрана половина подписей
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Зебилы должны ОТМОТАТЬ ВЕСЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК ПО ПОЛНОЙ, БЕЗ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО.
Доллар им по 150, а не отставка.
🤗
Рынок оценил последствия 4 дней президентства - облигации Украины упали в цене на 0,1-1% (разные выпуски). Курс нацвалюты вчера упал на 20 копеек к доллару на межбанке (с 26,1 до 26,3) и упал бы больше, если бы НБУ не вышел с продажей долларов, чтобы не допустить раскрутки панических настроений.
Вот и вся адекватность. Когда облигации будут дорожать, а курс гривни - расти, тогда и будем говорить, что власть ведёт себя адекватно. А пока что, судя по графикам валют и ценных бумаг правительства, адекватности не наблюдается.
Як раз в понеділок бакс просів .!..А НБУ ..щодня виходить з покупкою своїх 29 лямів !
Конфуци
Адже без розпуску підбарижників, зміни в Україна на краще - не можливі.
Не пишу ті епітети,на які він заслуговує,лише з поваги до його віку
надо взять на заметку и пользовать по-полной "золотое правило изобретателя кравчучки"
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А Кравчук знает почему ВР не захотела включать в повестку закон Зе . Недоверие к ВР не дает право Зе мошенничать.
у ЗЕбени нет другого выхода, потому как нынешнее рыго-бэпэпэшное дерьмо, по недоразумению незываемое парламентом, будет заниматься только сованием палок в колеса.
Это его "реанимировал" 112 канал. Он стал там частым гостем.
Можно подумать что президент пытался сотрудничать.Надо было вначале,совместно разработать и утвердить новый избирательный закон, а он вместо того,сразу раду в дерьмо макнул,затем распустил, и лишь потом стал договариваться.