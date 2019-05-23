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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4829) Зеленський (1402) Кравчук (138) розпуск (44)

 Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук визнав адекватність того, що президент Володимир Зеленський діяв адекватно, розпустивши Верховну Раду, оскільки парламент і вся стара влада не збирається співпрацювати з главою держави.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Він (Зеленський. - Ред.) діє відповідно до ситуації, яка склалася. У Верховної Ради на сьогодні рейтинг 4-5%, народ не довіряє Верховній Раді. З огляду на бажання українського народу, президент діє адекватно. А опір є і буде", - сказав Кравчук.

Воднчоас перший український президент назвав "базаром" засідання Ради, на якому депутати не поставили до порядку денного його законопроекти.

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"Це свідчить про те, що Верховна Рада і в цілому стара влада не збирається конструктивно співпрацювати з президентом", - додав Кравчук.

Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові з трибуни Верховної Ради 20 травня заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Він закликав народних депутатів ухвалити низку законів, зокрема про скасування депутатської недоторканності, ухвалити Виборчий кодекс і "зробити відкриті списки". При цьому Зеленський зазначив, що дає депутатам для цього два місяці.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128459
 
   
 Топ коментарі
 
МАРАЗМ И ДОЛГОЛЕТИЕ УВЫ ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ зачастую....
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расскажите уже кто нибуть етому зеленому членостучальнику по дереву..
шо в стране война а не приколы...
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старый комуняка поддержал
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Кравчук , ВЫ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЗЕ?
Скажите народу правду
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народ по правде хочет всех депутатов подвесит на ближайших деревьях к ВР. Работать надо а не ******* в кошелек свой
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Кравчук, тебе не снятся ли по ночам "Белые лебеди" из Прилук ?

Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5591
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на это тогда было больно смотреть и четко что будет пи..да с военным конфликтом, что и произошло.
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Причём ни один из виновников этого лядства не пострадал до сих пор.
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у нас к ним толерантность полная по всей вероятности
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Да, и 500 параходов самого крупного пароходства в ссср.которые по хитрым схемам были проданы а бабки скомуниздили.
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Опять старая "консерва" гремит.

Опозиці́йний Блок «Не Так!»

Перша п'ятірка блоку мала такий вигляд:

Кравчук Леонід Макарович

• Довженко Валентина Іванівна

Медведчук Віктор Володимирович

Шуфрич Нестор Іванович

Бойко Юрій Анатолійович
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Когда это раскрывает рот,мне всегда хочеться спросить у него,откуда взялось слово *кравчука*
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В ближайшем будущем слово "крачучка" будет заиегено словом "зебелючка"...😀
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Прошу простить за опечатку *кравчучка*
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Это не опечатка, это ДУРЬ твоя, можешь рот не открывать, одни ОПЕЧАТКИ.
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СДПУ(о)? Мертветчук? Ваше мнение очень ценно для зепаратистов.
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Яке їхало, таке й здибало.
Втім, що можна очікувати від вищої школи КПРС. Коливатися з лінією партії там вчили добре.
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Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 3996От тільки марна справа. Хто вхопивши булаву запросто віддасть? тільки з головою, хіба що.
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На сайте президента идёт сбор подписей под петицией за его отставку
За первый день уже собрана половина подписей
Присоединяйтесь!
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ЩАЗ.
Зебилы должны ОТМОТАТЬ ВЕСЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК ПО ПОЛНОЙ, БЕЗ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО.
Доллар им по 150, а не отставка.
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вам конечно с Австралии или Зеландии виднее но я на такое не подписывался.
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Леонид Макарович, как тот Микоян, во время дождя пробежит между каплями дождя. Совсем недавно он доказывал "правоту" Порошенко, до этого "правоту" Януковича, теперь "правоту " Зеленского. Не буду спорить правильно или не правильно, ( это я про "правоту") это вопрос дискуссионный, но вот Кравчук это такая личность, что если бы сейчас ( не дай Бог) президентом стал Бойко ( Рабинович, Медведчук, да хоть сам Путин) он бы тут же это все обосновал и заявил о "правильности". В общем смотреть противно, и слушать тоже. Вот потому у нас все и хре-во, потому что сразу не сломали систему этой гидре, поверив в "независимость" под руководством секретаря по идеологии КПСС.
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Хреново у нас потому,что избиратели покупаются на гречку и выбирают самое настоящее дерьмо в раду
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Так оно и есть. Вот знакомые звонили, у них в городе на каждом углу машины стоят , второй день депутат Верховной Рады ,мажоритарщик от партии "Видродження", известный проходимец Шахов сахар раздает ( и это уже не первый раз). Так что кому "гречка" - "сахар". Вот поэтому он вчера рубаху на груди рвал на трибуне Рады в поддержку мажоритарки.
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Кравчук пошел на досрочные выборы,проиграл и по джельтменски ушёл.Создал СДПУ о вместе с Медведчуком.И Козни Украине не строил.Остальных выносили или с треском проваливали.
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Ох вже цей дід Леонід !!! Дістав вже: треба настукати на нього Зеновію із Шкіряком...
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Кравчук первый в очереди на посадку в тюрьму за кражу Черноморского морского пароходства,крупнейшего в мире.Ждем от Зеленского исполнения обещаний
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Зеленский показал,что ему закон не указ,и Кравчук подтвердил,что закон можно нарушать.А теперь народ требует КРАВЧУКА-НА НАРЫ
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Ви ладні пересадити пів країни. Керуєтесь лозунгом "кто не с нами, тот против нас"?
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Нет-нет,сажать только за конкретное воровство.Причем всех поголовно,кто что-нибудь украл.После Кравчука-Кучму на нары.
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Ви мрійник. При будь якій владі сидітиме той, хто вкрав буряк від голоду, а хто мільйони крав-той у нас "бізнесмен".
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Етот пердламент распустился сам до неприличия- лупанария...
🤗
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Обычно с возрастом приходит мудрость. Но очень часто возраст приходит один...
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Вот это "промиж крапильок" сидел бы на пенсии и не звиздел. ЯО профукал, Будапешский меморандум подписал и запустил снежный ком под названием "внешний долг Украины".
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А договорился Кравчук, в Кучми не вистачило сміливості відмовитися, і стати "диктатором".
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Кучма то вообче чума. Саме він той сніжний ком зовнішніх боргів розчихлив по повній. А потім вже Ющ та Яник підтягнулись - бо треба якось гроші віддавати. А як? Правильно - брати свіжі гроші в борг, щоб заплатити старі гроші.
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Адекватность ситуации оценивает рынок.
Рынок оценил последствия 4 дней президентства - облигации Украины упали в цене на 0,1-1% (разные выпуски). Курс нацвалюты вчера упал на 20 копеек к доллару на межбанке (с 26,1 до 26,3) и упал бы больше, если бы НБУ не вышел с продажей долларов, чтобы не допустить раскрутки панических настроений.

Вот и вся адекватность. Когда облигации будут дорожать, а курс гривни - расти, тогда и будем говорить, что власть ведёт себя адекватно. А пока что, судя по графикам валют и ценных бумаг правительства, адекватности не наблюдается.
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Тупо ...!
Як раз в понеділок бакс просів .!..А НБУ ..щодня виходить з покупкою своїх 29 лямів !
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"Не дай вам бог жить в эпоху перемен" (с)
Конфуци
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Прогнозный курс гривны на конец 2019 года от Кабмина при составлении бюджета на этот год - 29,4. Текущее укрепление гривны - это не взлетевшая экономика, а сезонный фактор.
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Воно мало що розуміє, але прагне виглядати вченим.
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дедуля.....пей кефир....помогает что бы маразм не крепчал...
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Звичайно що так.
Адже без розпуску підбарижників, зміни в Україна на краще - не можливі.
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Мальдивская гнида так и будет пакостить Украине
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прошло 8 лет... заканчивается второй срок шмаркача... страна уже давно кацапская окраина, рубли вместо гривни, з/п учителей 4000 рублей... Это напакостила мальдивская гнида... Ну, а кто же еще...
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Як не соромно.Людина поважного віку,перший президент,а поводиться,як дешева повія чи флюгер.Краще б сидів мовчки,бо його життєве кредо "пройти між крапельками дощу і не намокнути" вже всім в печінках сидить.
Не пишу ті епітети,на які він заслуговує,лише з поваги до його віку
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Не помітно вашої поваги до віку людини. Ви скоріше потребуєте щеплення від сказу.
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если по-закону нельзя, но очень хочется и хочет кто-то ещё, то можно - класс!..
надо взять на заметку и пользовать по-полной "золотое правило изобретателя кравчучки"
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Не поставили из-за закрытых списков и не надо бла- бла в свое время Кавчуку надо было делать так чтоб сейчас не было этого бардака а то после драки все мастаки кулаками махать Да хреновые депутаты этого созыва ,да доверия им нет но поданный закон Зеленским и то что он говорил с трибуны небо и земля
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Не поставили из-за отмены мажоритарки, закрытые списки это так отмазка. Никто не мешал не любителям закрытых списков за 5 лет работы принять закон о выборах по открытым спискам Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 1243
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Молодець Кравчук
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а нічо, що він з метверчуком в одній СДПУ(о) в керівництві тусив та в парламент проходив? Чи йому можно, подвійностандартний ти наш
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Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два вмесяца. Источник: https://censor.net.ua/n3128459
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А Кравчук знает почему ВР не захотела включать в повестку закон Зе . Недоверие к ВР не дает право Зе мошенничать.
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Я знаю. Недоверие не значит неработать получая зарплату
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Старый коммунист Кравчук всегда помнит о своих интересах и всплывает при любой власти. Ну, всплывает потому, что не тонет.
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а старая политическая проститутка Петрик?
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макарыч, этого не видят только Ылитные 25%
у ЗЕбени нет другого выхода, потому как нынешнее рыго-бэпэпэшное дерьмо, по недоразумению незываемое парламентом, будет заниматься только сованием палок в колеса.
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вот только зелебоб приложил все силы, чтобы новый парламент остался хорошо знакомым старым Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 2504
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Зрада эпохи парашенки никогда не пойдёт на уступки нового президента,т.к она коррумпирована
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Кравчук - ***** комуняцкий, который продаётся каждому встречному. А шарикотальщик почему не подаёт в конституционный суд "скаргу" на неправомочный указ Зедебила по роспуску верховной рады или им всем сцыкотно. Так значит не Зедебил сцыкун, а депутатское большинство.
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Кравчука-на нары!Он первый украинский вор и коррупционер,украл самое большое в мире Черноморское морское пароходство.
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Петя как раз против, но у него выбора нет...осенью шыкаладное недоразумение вообще в раду не попадет!
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Кравчук в ЗДРАВОМ УМЕ, чего не скажешь о порохоботах, дай Б - г ему здоровья !
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Да ради бога, не хотят работать перед казнью пусть идут лесом, в новом парламенте не будут вонять!!
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Лучше молчал бы. Единственной его заслугой перед народом стала ''кравчучка'',как символ бедности.
Это его "реанимировал" 112 канал. Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 5009 Он стал там частым гостем.
Можно подумать что президент пытался сотрудничать.Надо было вначале,совместно разработать и утвердить новый избирательный закон, а он вместо того,сразу раду в дерьмо макнул,затем распустил, и лишь потом стал договариваться.
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Не треба з водою і дитину іливати з ночов. Завдяки, великою мірою, Кравчуку ми маємо ЗАРАЗ НЕЗАЛЕЖНУ ДЕРЖАВУ.
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Його головна заслуга - це незалежність України. І те, що кожен користується свободою слова і дозволяє собі брехати на почесну людину. Невдячність є риса вульгарної істоти.
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Кравчук поцаревать хотел и как раз тогда у него и совпали возможности с желанием. Возможно украинская история пошла бы иным путем, останься в живых Вячеслав Чорновил, особенно если бы вместо Кучмы (1999 г.) и вместо Ющенко (2005 г.) главой Украинского государства стал бы человек, которого не смогли сломить даже советские лагеря, который выступал в Украине за те же реформы, которые одновременно проходили в 90-е гг. в Польше, Латвии, Эстонии и Литве, благодаря которым эти страны стали полноправными членами Евросоюза и НАТО, и избежали бы агрессии России в 2014г
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Кравчук або маразматик або СДПУшний гімнюк. А якщо і новий парламент не схоче співпрацювати з президентом, тоді що? У нас парламентсько-президентська республіка, і президент мусить співпрацювати з обраним парламентом,
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один из трех паханов паханата по кличке кравчучка ни как не здохне..за что они живут вампиры...чукма праздновал днюху в крыму в 2008 за 4 млн баксов..и все еще на подсосе..паханы паханата урко коза ностры спрута тайной черной мафии
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Этот старый дебил уже еле языком ворочает, а советы дает все. УРОД!
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один из трех паханов паханата по кличке кравчучка ни как не здохне..за что они живут вампиры...чукма праздновал днюху в крыму в 2008 за 4 млн баксов..и все еще на подсосе..паханы паханата урко коза ностры спрута тайной черной мафии
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один из трех паханов паханата по кличке кравчучка ни как не здохне..за что они живут вампиры...чукма праздновал днюху в крыму в 2008 за 4 млн баксов..и все еще на подсосе..паханы паханата урко коза ностры спрута тайной черной мафии
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Ти диви на це хтиве опудало! Старе пердло і тут тужиться примазатись.
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