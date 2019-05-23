 Радбез ООН паралізовано, - Гутерреш

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією і Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз", - заявив генсек в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
Саме тому, на думку Гутерреша, настільки важко зараз працювати Раді Безпеки ООН.
"Коли у нас справжня криза, наприклад, в Сирії або навколо Ірану, майже неможливо отримати одноголосне рішення в РБ", - сказав він.
Ця ситуація дуже непокоїть генсека ООН.
"Ми бачимо, що Раду безпеки паралізовано. З огляду на самі загрози миру в світі, це мене дуже непокоїть", - зазначив Гутерреш.
Распустить ООН тоже нельзя без согласия учредителей, среди которых Китай и Россия.
ЕС и США выйти из ООН?
Равнозначно: Оставить сотни стран в сфере влияния китайского и российского диктаторов. Это даст возможность диктаторам более успешно организовывать в США и Европе хаос, подгребать под себя соседей. Китайцы оккупируют Японию, Тайвань, Филиппины, Монголию, возможно Казахстан и Среднюю Азию. А также Африку. Россия заберёт Грузию, Беларусь, Украину, Европу. Карибский бассейн. США нужно будет принять Канаду, Мексику.
Но в процессе раздела возникнут конфликты. Например, за Монголию и Казахстан. За Европу и Карибский бассейн.
Это однозначно приведёт к тотальной ядерной войне, ядерной зиме и мучительной смерти всех временно выживших.
Такой прогноз рассматривается. Не зря силы под прикрытием фамилии Маск готовят колонии на Марсе и строят тоннели под США, строят ракеты, способные взлетать и садиться без космодромов и экономят углеводороды, усиленно внедряя неокупающиеся электрические батареи...
Цивилизация готовится к любому исходу событий.
А то у нас про демократію говорять, але одні країни в РадБезі рівніші за інших.
За Израилем стоят США, как они стоят и за Украиной, хоть далеко не в той степени, по понятным причинам.
И такой номер у Украины с ************* не пройдёт. Они не делают ничего, кроме оружия. И оружия у них больше. И природных ресурсов. И штыков - зомбированного мяса. И самое главное - они сдохнут, не задумываясь, и для этого у них есть все возможности, все эти боеголовки и десятки тонн новичков...
Победить их не просто можно - это нужно сделать, для цивилизации, для будущего. Но не военной силой.
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Брехло кацапське, серед засновників Китай і СССР, а ніяка не "расія". Твоєї сраної росії там і в проекті не було. Тому, де-юре, "право вето" почило у бозі разом з СССР. Просто "західні" ліберасти на догоду "другу Єльцину" насрали на закони у 1991 році, а тепер їм соромно і психологічно некомфортно, і політично самовбивчо визнати, що вони віслюки і тупорилі ліберастичні макаки і довели своєю ліберастією світ до межі 3-ї Світової війни. От і все.
Треба просто відновити законність і право. Але ідеологія ліберастії опасностє, це да, тому не можна.
Після розвалу совка Рашка оголосила себе його правонаступником, і це тоді було визнано всіма країнами, в тому числі Україною. Це реалії, а тупориле шукає в моєму повідомленні зраду.
Іди на *****!
Раша член Радбезу за "мовчазною джентельменською угодою", бо просто ніхто з пострадянських країн це доси не оспорював. Малось на увазі (негласно, неписано) при передачі ядерного потенціалу по Будапешту парашці, що вона буде тим потенціалом гарантувати суверенітет інших країн СНД та відстоювати їх інтереси в Радбезі. Іншим наддежжавам так було тупо простіше, ніж щось вирішувати з усім СНД, і всі мовчки без жодних зауваг погодились на таку ситуацію, тим більше що вважалось, що в рашка світоч лібералізьми, там же - демократія і Єльцин, а в усяких Українах - комуняки і Кравчуки. Але юридично - це ніяк не врегульовано, рашка - член Радбезу на "птичих правах", і це факт.
Так що якщо не знаєш, про що патякаєш - то краще не показуй свою дурість, бо бути "корисним ідіотом" рашки - це фу. Але ти швидше просто парашний пропагандон, який тут вдуває у вуха довірливим ідіотам дезинформацію.
паралитики, мля!
беззубое ООН
не работа парализована.. а старую канализацию прорвало...
и всего-то надо очистить уши от брехни из раши, вымыть руки и работать, чтоб сохранить мир
(с) Сирил Паркинсон
Никакой Кабаевой нет, и детей больше у Путина нет. Это рухлядь, старое чмо с пустотой в глазах. Единственное, что держит его на свете - возможность гадить. И он гадит, где только может.
Вполне вероятно, что он ищет возможности применить ядерное оружие.
Всё и сразу. "Весь мир в труху". Более того, об этом мечтает значительная часть России. Россия, как страна, не получилась. Всё есть, а ничего нет. Безнадёга... А, гори всё синим пламенем - вот именно это по-русски.
Нужна новая организация с жёсткими функциями наказаний супер-держав за нарушение границ и поджигание военнного конфликта.Это должна быть особая формация,полностью независимая от влияния держав и имеющая особые силовые полномочия с самыми серьёзными видами современного вооружения.То есть.это должна стать военно-полицейская организация с правом доступа в любую точку мира с любыми видами вооружений
І поки-що не знаходить швидкої і радикальної відповіді - щоб клац пальцями - і готово.
Чого ця цивілізація не заходить на Цензор? Тут в коментах вже давно назвали цивілізацію сцикуном і сказали, що робити.