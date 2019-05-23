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Все про:Радбез ООН (331) Гутерреш (72)

 Радбез ООН паралізовано, - Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер, 23 травня, заявив, що відносини між потужними державами світу ще ніколи не були такими нерівномірними, як зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією і Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз", - заявив генсек в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Саме тому, на думку Гутерреша, настільки важко зараз працювати Раді Безпеки ООН.

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"Коли у нас справжня криза, наприклад, в Сирії або навколо Ірану, майже неможливо отримати одноголосне рішення в РБ", - сказав він.

Ця ситуація дуже непокоїть генсека ООН.

"Ми бачимо, що Раду безпеки паралізовано. З огляду на самі загрози миру в світі, це мене дуже непокоїть", - зазначив Гутерреш.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128458
 
   
 Топ коментарі
 
А вы дальше сопли жуйте пока вас вообще у херам собачим не разбомбят. Доиграетесь, глубоко озабоченные импотенты.
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Лишить права вето пять стран "пбедительниц в ВМВ", чем Франция, Великобритания, США, Китай и Параша лучше Германии, Японии, или Польши с Украиной? Миропорядок изменился, и статус "победителей" остался полным анохронизмом, все должно решаться большинством голосов, по серьезным вопросам двумя третями. Но никому дела нет, запад сытый, лень что то менять, с рашей ругаться не охота, авось как то так, само рассосется...
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Висловлюю свою озабоченность. Ну взволнованность до купи.
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Он прогнулся дальше, до пупка...Фото сделано в самом начале прогиба))))
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Он озабочен и обеспокоен. Этого вполне достаточно, чтобы кризис разрешился.
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А вы дальше сопли жуйте пока вас вообще у херам собачим не разбомбят. Доиграетесь, глубоко озабоченные импотенты.
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А что надо делать? Ты бы подсказал ООН.
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Лишить права вето пять стран "пбедительниц в ВМВ", чем Франция, Великобритания, США, Китай и Параша лучше Германии, Японии, или Польши с Украиной? Миропорядок изменился, и статус "победителей" остался полным анохронизмом, все должно решаться большинством голосов, по серьезным вопросам двумя третями. Но никому дела нет, запад сытый, лень что то менять, с рашей ругаться не охота, авось как то так, само рассосется...
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Сталин с "правом вето" из могилы достает ныне живущих....
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Гвоздь ему в гроб, что б не вылез, сухорукий..
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Одною з тез Гутіереша при його обранні Генсеком була реформа ООН. Тобто далі слів справа не пішла. Всі добре розуміють необхідність цієї реформи але нічого практично не робиться.
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Не смешно. Я бы хотел, чтобы жили мои дети, а потом и внуки. А мне... Я пожил.
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Если долго закрывать глаза на болезнь наступает смерть...
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Это всё философия. ***** - мелочь. Что не мелочь? А то, что бОльшая часть России - это *****. Сдохнет оно - на его место придёт ***** Кадыров, ***** Жириновский, ***** Шойгу, ***** Собянин, ***** Сурков, ***** Затулин... Таких однофамильцев там тысячи. И мяса, которому пофиг, когда, для чего, где и как сдохнуть.
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И на каком основании они имеют право вето? Тем более что РФ это далеко не СССР. А законы мироздания едины, и работают во всем. Если ООН будет и дальше оставаться бесполезной организацией то рано или поздо ее не станет.
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На основании Устава ООН.
Распустить ООН тоже нельзя без согласия учредителей, среди которых Китай и Россия.
ЕС и США выйти из ООН?
Равнозначно: Оставить сотни стран в сфере влияния китайского и российского диктаторов. Это даст возможность диктаторам более успешно организовывать в США и Европе хаос, подгребать под себя соседей. Китайцы оккупируют Японию, Тайвань, Филиппины, Монголию, возможно Казахстан и Среднюю Азию. А также Африку. Россия заберёт Грузию, Беларусь, Украину, Европу. Карибский бассейн. США нужно будет принять Канаду, Мексику.
Но в процессе раздела возникнут конфликты. Например, за Монголию и Казахстан. За Европу и Карибский бассейн.
Это однозначно приведёт к тотальной ядерной войне, ядерной зиме и мучительной смерти всех временно выживших.
Такой прогноз рассматривается. Не зря силы под прикрытием фамилии Маск готовят колонии на Марсе и строят тоннели под США, строят ракеты, способные взлетать и садиться без космодромов и экономят углеводороды, усиленно внедряя неокупающиеся электрические батареи...
Цивилизация готовится к любому исходу событий.
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Параноя. Все так боятся ядерной войны, особенно США нападения РФ и взаимно, а те в мацкве дуют щеки, и говорят многозначительно, ...да, мы такие, трепещите... А у самих дети и внуки в штатах давно и внуки уже по руцки не говорят, бизнес, и капиталы в западных банках. Но все боятся ядерной войны. Это как Запорожские козаки в 17 веке разбирали крепость каждую зиму, которую московиты во главе с Голициным каждое лето строили против Турок в районе теперешнего Мелитополя, что бы получать с москвы деньги на оборону от Турок.
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Невозможно. Кроме того, там и диктаторский Китай. Это враги, но иногда они действуют сообща, как Гитлер и Сталин.
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Лига Наций была создана и функционировала на других принципах. Их нельзя сравнивать.
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Не треба заміни, достатньо скасувати або суттєво обмежити право вето в РадБезі....

А то у нас про демократію говорять, але одні країни в РадБезі рівніші за інших.
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Невозможно, противоречит Уставу. Изменить Устав нельзя без согласия каждого.
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Иллюзия.
За Израилем стоят США, как они стоят и за Украиной, хоть далеко не в той степени, по понятным причинам.
И такой номер у Украины с ************* не пройдёт. Они не делают ничего, кроме оружия. И оружия у них больше. И природных ресурсов. И штыков - зомбированного мяса. И самое главное - они сдохнут, не задумываясь, и для этого у них есть все возможности, все эти боеголовки и десятки тонн новичков...
Победить их не просто можно - это нужно сделать, для цивилизации, для будущего. Но не военной силой.
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Висловлюю свою озабоченность. Ну взволнованность до купи.
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Раисия сверхдержава?недоразумение на1/8 планеты!🐖🐶
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А ты там, Гутерреш, для чего сидишь? Для мебели? Реформируй совбез. Первым делом забери у тех кто не хочет мира на планете, у россии, права вето в СБ и все пойдет на лад.
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Пора разгонять этот Совбез и преходить к всеобщим голосованим без права вето..
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Это невозможно по Уставу ООН. Что делать?
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Невозможно, без согласия каждого из учредителей, среди которых Китай и Россия.
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Не буду спорить, я не столь осведомлен, но мне кажется там другая норма, связанная с голосованием в ООН ( не в совбезе).
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Устав ООН доступен на всех языках мира.
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Невозможно, без согласия каждого из учредителей, среди которых Китай и Россия.

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Брехло кацапське, серед засновників Китай і СССР, а ніяка не "расія". Твоєї сраної росії там і в проекті не було. Тому, де-юре, "право вето" почило у бозі разом з СССР. Просто "західні" ліберасти на догоду "другу Єльцину" насрали на закони у 1991 році, а тепер їм соромно і психологічно некомфортно, і політично самовбивчо визнати, що вони віслюки і тупорилі ліберастичні макаки і довели своєю ліберастією світ до межі 3-ї Світової війни. От і все.
Треба просто відновити законність і право. Але ідеологія ліберастії опасностє, це да, тому не можна.
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Баран кацапський, навіщо ти пересмикуєш?
Після розвалу совка Рашка оголосила себе його правонаступником, і це тоді було визнано всіма країнами, в тому числі Україною. Це реалії, а тупориле шукає в моєму повідомленні зраду.
Іди на *****!
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Пшло нахєр, чмо кацапське. Правонаступниками СРСР є абсолютно усі країни після розвалу. Включно з Україною. І жодна з них жодним документом правонаступництво в ООН рашці не передавала. В самому ООН взагалі жодних змін в установчих документах не було, там в уставі доси числиться СССР як член радбезу. Рашка просто перебрала місце СРСР не підписуючи жодних договорів будь-зким, що юридично - абсолютне беззаконня.
Раша член Радбезу за "мовчазною джентельменською угодою", бо просто ніхто з пострадянських країн це доси не оспорював. Малось на увазі (негласно, неписано) при передачі ядерного потенціалу по Будапешту парашці, що вона буде тим потенціалом гарантувати суверенітет інших країн СНД та відстоювати їх інтереси в Радбезі. Іншим наддежжавам так було тупо простіше, ніж щось вирішувати з усім СНД, і всі мовчки без жодних зауваг погодились на таку ситуацію, тим більше що вважалось, що в рашка світоч лібералізьми, там же - демократія і Єльцин, а в усяких Українах - комуняки і Кравчуки. Але юридично - це ніяк не врегульовано, рашка - член Радбезу на "птичих правах", і це факт.

Так що якщо не знаєш, про що патякаєш - то краще не показуй свою дурість, бо бути "корисним ідіотом" рашки - це фу. Але ти швидше просто парашний пропагандон, який тут вдуває у вуха довірливим ідіотам дезинформацію.
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І навіщо мені висери чмошника, який намагається спростувати міжнародні правові реалії?
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Чмо- це ти, дебіл. Якщо думаєш, що ти не чмо - то полізь на сайт ООН і почитай документи ООН щоб переконатись у цьому. Будеш дуже здивований, і, можливо, навіть порозумнієш трішки.
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А дальше можно будет принимать невыгодные ей решения.
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А кто ее спрашивать будет? Например можно было международный трибунал создать по MH-17. Россия заблокировала. А был бы трибунал и дошло бы до процесса, то судили бы Россию так же как Германию в 1945.
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А что ООН существует именно для единодушного одобрения одной концепции? Работайте!
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Як на мене, так він вже смердить. Гутерреш пролежні з трупними плямами плутає.
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А на дідька ви взагалі здалися, імпотенти ви наші...
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Усем к дохтуру или ветеринару, лєчитєсь
паралитики, мля!
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Ну что же ждём начала третьей мировой войны. Только не выживет теперь никто. Сруськие будут восхищаться Путиным на том свете, китайцы будут пахать на бога на том свете, а америкашки гонятся за индейцами на небесах. Путин открыл ящик Пандоры, все время нарываясь на ядерный конфликт. Наверное у него старческий маразм и дебелизм и осталось ему жить не очень долго с такой политикой. Олигархи всего мира хотят жить на земле, как в раю, а не в ядерном пепле в любой стране мира.
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Янкі теж додають анархії, то Косово підтримавши, то визнавши Голанські висоти ізраїльською територією. Навіть більше - саме вони цю анархію і ініціюють.
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Не без этого. Но ведь не израильтяне напали на арабов. А наоборот. Причём на стороне арабов был СССР. И всё равно Израиль победил. А с Голанских высот их обстреливали годами. Собственно говоря, просто не оставили выбора. Что касается Косово, тут неприятные ассоциации с нашими реалиями, это да. И обсуждать это не хочется. Однако жизнь заставит...
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потому что надо стоять за Закон и законность, а не смотреть на мышцы и кошелек
беззубое ООН
не работа парализована.. а старую канализацию прорвало...
и всего-то надо очистить уши от брехни из раши, вымыть руки и работать, чтоб сохранить мир
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Не сверхдержавами, а государствами с ядерным оружием. Это разные вещи. Параша сверхдержавой может считаться только во сне.
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Конечно, влиятельный читатель не может продлить дни умирающего учреждения, мешая ему переехать в новое здание. Но у него есть шансы спасти тех, кто только еще встает на путь погибели. Теперь то и дело возникают учреждения с полным набором начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им некуда пустить корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а плодоносить - тем более. Когда мы встречаем такой случай - например, здание ООН, - мы умудренно и печально качаем головой, прикрываем простыней труп и неслышно выходим на воздух.

(с) Сирил Паркинсон
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Откуда оно взяло ,что пидоРоссия,мощное государство?!)))))
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ООН - организация "пустышка". Лига Наций ( предшественница ООН) и то была более действенной ( исключала из организации агрессоров Германию, Италию, СССР) А тут беспомощное сборище. Либо нужно эту контору распускать, либо менять ее формат, увеличивая состав постоянных членов за счет Германии, Италии, Японии,Индии, Канады, Австралии, Бразилии и Вето на решение оформлять только двумя третями голосов 8 из 12)
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Та ты шо так переобуваться! Давай по накатанному - "шоколадный барыга"!
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Давно вже потрібно перезапустити цей клуб літніх онаністів.
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Путин развелся с женой. Дочки остались на стороне матери. Он импотент, и давно - это прекрасно видно по карикатурным усилиям, с которыми он лепит из себя мачо, и ещё более карикатурным результатам. Он чувствует это, но остановиться не может.
Никакой Кабаевой нет, и детей больше у Путина нет. Это рухлядь, старое чмо с пустотой в глазах. Единственное, что держит его на свете - возможность гадить. И он гадит, где только может.
Вполне вероятно, что он ищет возможности применить ядерное оружие.
Всё и сразу. "Весь мир в труху". Более того, об этом мечтает значительная часть России. Россия, как страна, не получилась. Всё есть, а ничего нет. Безнадёга... А, гори всё синим пламенем - вот именно это по-русски.
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Этот ООН изжил себя ещё в середи 70-х.Когда 2 страны-участницы ООН и Совбеза ООН спокойно нарушали основные правила и устав ООН (СССР и США) и мир смирялся с этим.Просто периодично выступали ситуативные моменты в пользу одной или другой страны и по мелочам находился компромисс,как правило за счёт свободы и суверенитета других стран помельче.
Нужна новая организация с жёсткими функциями наказаний супер-держав за нарушение границ и поджигание военнного конфликта.Это должна быть особая формация,полностью независимая от влияния держав и имеющая особые силовые полномочия с самыми серьёзными видами современного вооружения.То есть.это должна стать военно-полицейская организация с правом доступа в любую точку мира с любыми видами вооружений
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Утопия. Пока такую функцию брали на себя США. Но ситуация изменилась. Они не тянут всё и сразу.
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Упразднить право вето и многие проблемы решаться.
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Достаточно выгнать из Совета одного неадекватного хамовитого члена - уверен:все наладится. Да и поводов за последнее время предостаточно.
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Я такой озабоченный и обеспокоенный! Просто ****** какой! Что же делать, что же делать?! Беспокойство и озабоченность меня просто ******* одолевают! 😂😂😂
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Росія супердержава?! Чим вона відрізняється від майже тотожної по всім показникам Нігерії? Якщо справа у ядерному озброєнні, то сьогодні таких країн набереться з десяток. Населення? - це міф, добре, якщо їх там мільйонів 85-90. Про бюджет і валовий продукт говорити соромно. Ніхто не встановлює цифру 3 для визначення супердержав, не страшно, якщо річ піде лише про Китай і США. Не варто підтримувати хибні амбіції у хворих.
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Gennadiy Golitsin Когда Гитлер и Сталин вели ко Второй мировой войне, Лига наций усыпляла Европу. А теперь это ... ООН со своим "механизмом" принятия решения... Разве это разумно, когда в СБ ООН среди приличных цивилизованных стран: Франция, Англия, США, контролируют через право вето деспотии РФ и Китай. Хотя Китай все же больше тяготеет к цивилизации, в то время как РФ от...
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Якби почали виходити з ООН країна за країною, то це би пришвидшило розпуск/переформатування. А так всі сидять і смердять лише на кухнях... Наші сцикуни точно на такий крок не здатні...
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OOН глибокостурбований паралізований імпотент .якому місце в могилі...
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п. с. а якщо так дальше піде то згоримо всі без виключення. в ядерному пеклі .яке стане можливим саме через старих імпотентів в ООН.
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Референдум проводите...со смартфонов😅 Среди пересичного контингента из африканских сел.
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До свидания, ООН, снова здравствуй Лига Наций!
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нах такое ООН, если они сырьевой придаток мировой экономики россию называют сверхдержавой.
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Вся цивілізація, яка здатна заглянути на край Всесвіту, яка здатна була відправити роботів на інші планети і за меді Сонячної системи - думає, що робити з диктаторами, які тримають під собою 26 мільйонів квадратних кілометрів земної суші, і намагаються вхопити світ за горло.
І поки-що не знаходить швидкої і радикальної відповіді - щоб клац пальцями - і готово.
Чого ця цивілізація не заходить на Цензор? Тут в коментах вже давно назвали цивілізацію сцикуном і сказали, що робити.
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Миыздобулы? Теперь ООН можно будет распустить, как Лигу Наций, и начинать поновой - внуковоевалы уже подросли...
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З яких це пір росія належить до сверхдержав?
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"Радбез ООН паралізовано" паралізовано, бо там сидить представник країни, якої нема в Уставі ООН, яка членом ООН ніколи не була, та навіть заявку на членство не подавала. А ось Україна - член ООН ще із 25 квітня 1945 року.
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Право вето - зло. Нам это-же пытаются втюхать с особым статусом ОРДЛО.
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