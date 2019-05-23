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Все про:СБУ (4353) Євросоюз (2477) обмеження (33)

 "Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом та захистом державної таємниці", - представництво ЄС

У представництві Євросоюзу в Україні вважають, що Служба безпеки має позбутися функцій у сфері економічної та організованої злочинності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала заступник глави представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн під час шостої зустрічі парламентсько-громадянської платформи в четвер у Києві.

За її словами, якщо СБУ має намір посилити співпрацю з міжнародними партнерами, дуже важливо підвищити рівень довіри на міжнародному рівні і всередині країни.

Вона зазначила, що відсутність реформ у СБУ перешкоджає зміцненню довіри та подальшій інтеграції України до західних країн, через що реформу спецслужби необхідно реалізовувати в найкоротші терміни.

"Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці. Водночас СБУ має позбутися функцій у сфері економічної та організованої злочинності", - констатувала заступник голови представництва ЄС.

Вона висловила сподівання, що новий президент і майбутній склад Верховної Ради продовжать реформування судового та правоохоронного сектору, яке проводилося протягом останніх років.

Зокрема, за її словами, необхідно удосконалити систему добору суддів та введення ефективних критеріїв оцінки їхньої доброчесності.

Крім того, Вайдеманн зазначила, що повноцінне реформування має торкнутися й органів прокуратури.

Серед іншого, вона сподівається, що новий президент України продовжить слідувати європейській та євроатлантичній інтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Баканова першим заступником глави СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128451
 
   
 Топ коментарі
 
Вайдеман дипломатично натякає, що годі вже СБУ доїти бізнес.
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После слов "Я щось не зрозуміла" могла не продолжать.
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Женщина очевидную истину изложила.У нас СБУ- слепок с ФСБ ,а, возможно, и на довольствии оттуда.
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Я щось не зрозуміла. А ця жіночка взагалі компетентна робити такі заяви?
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После слов "Я щось не зрозуміла" могла не продолжать.
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в тій петиції - маячня. Якийсь ноунейм від імені Народу щось там вимагає. Вже не кажучи про те, що вихлоп від петицій (не тільки подібної, а взагалі) - нульовий. Ну і писати петицію президенту, про відставку цього ж таки президента - взагалі треш.
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а Ви очікували від порохоботів чогось змістовного?!))
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Якщо виглядуєте ви з під плінтусу-то ТАКИ ДА!
😁
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А ты компетентна, ставить под сомнение сказанное?
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Это условие необходимое, но не достаточное. Упыри размножаются там, где есть кормовая незащищённая база. Просто отменить законом пищевую цепь невозможно
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Эта служба десятилетиями работала при всех совковых перзидентах))
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В этом случае на зарплату в 8 тыс гривен туда пойдут работать либо дауны, либо те, у кого жена богатая и им дома скучно.
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Ну какие у нас могут быть тайны от Европы? Ми ж туди дуже хочем))
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Женщина очевидную истину изложила.У нас СБУ- слепок с ФСБ ,а, возможно, и на довольствии оттуда.
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Не совсем. У кацапов в фсб высокие зарплаты, в теории кацап фсбшник может быть честным и нормально содержать семью. СБушник получает 8 тыс гривен, и, соответственно, вынужден мутить бабло помимо зарплаты, и хорошо если сбивать с бандитов или бизнесменов, а не брать, как вы говорите, у фсб.
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Не надо про зарплаты))) есть служебная лестница и звездочки, поэтому и зарплата разная и это нормально)) а командиры очень хорошо получают)))
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Когда зарплата разная - это нормально, а когда работнк спецслужбы, отвечающий за безопасность государства, получает в полтора раза меньше грузчика - это не нормально.
И командиры их получают в пять - десять раз меньше, чем средней руки менеджеры в бизнесе.
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Бизнес окупается хорошей зарплатой, на то он и бизнес))зачем сравнивать)) а командиры получают хорошо, знакома!)
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Не получают, а имеют.
Получают они там максимум тыщ до пятидесяти.
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очень правильное замечание. а то как в контрразведку так работать некому, а в экономику так отбоя от желающих нет
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А що ти можеш взяти з "диверсанта" окрім аналізів? А от з контробандиста чи фірмочку якусь попресувать, то зовсім інша справа.
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Т.е. СБУ не должна заниматься экономикой, пусть ловят шпионов.
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как же так... это же не их работа... у них крышевать, воровать, рейдерство прикрывать... бизнесменов ставить на колени... неужели хотят отобрать жирный кусок экономики с которого они ужираются...
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Вайдеман дипломатично натякає, що годі вже СБУ доїти бізнес.
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Усьо, їм капець..пузила повід'їдали-
шпійонов не здоженуть...
😢
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Фигасе. А агентурная разведка - куда ? В 95-й квартал ?
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А сами работать когда-нибудь начнёте ? Деньги даёт МВФ, оружие и тепловозы - американцы, инвестиции в солнечные панели - китайцы.
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у нас агетнов ФСБ больше чем офицеров СБУ. При этом в большинстве случаев это одни и те же люди.
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а жить они за что будут??????????? за зарплату????????? так они этому не обучены((((((
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Ви там в своїх Європах геть показились? А де вони "харчеваться" будуть?
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Видать в ЕС не разделяют перенос СБУ в гримерку 95 квартала 👍🤭
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Прочиталось В КЛАДОВКУ и подумалось К КАССОВОМУ АППАРАТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,которые через хитро сделанных ДЕПУТАТОВ,намудрили ЛАЗЕЙКИ для заработка нищих СБУшников, лучше бы подняли зарплаты и пенсии хлопцам с СБУ,а у проходимцев (с вечной должностью )СУДЕЙ уменьшили зарплату и пенсию до лучших времён "Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны", - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 9406
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В представительстве Евросоюза в Украине считают, Служба безопасности должна избавиться от функций в сфере экономической и организованной преступности - Обязательно избавятся... Ведь специально для этого Зе и поставил своего друга бизнес-партнера на должность именно в этих сферах)
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имено для этого убрали Пороха с его гебнявой командой.
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Нужно быстро избавиться от старой московко ордынской системы управления государством,вот чем надо заниматься нынешней власти
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все тобой переиленные фирмы, не занмаются крышеванием бизнеса, как наше СБУ
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А как же они будут жить?
На одну зарплату? "Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны", - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 7244
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А кто ж контрабанду и базары будет крышевать?
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Ха! Так на днях СБУ ліквідують. Кому воно нада? "Просто перестати" вот ето вот всьо...
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Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны", - представительство ЕС...

...не вийде нічого. президент уже ставить туди в керівництво своїх друзяк дитинства. Значить буде ручне СБУ, виконувати закази .
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Это и есть московско ордынская система управления государством
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Дурниці, хіба ж для цього вони туди пхалися? "Каратєлі" - ось що насправді приваблює цих людей, можливість виключно на свою користь вирішувати будь-які проблеми. А їм пропонують повсякденно зустрічатись з ворогом та ще й розглядати його як ворога?! Самі подумайте.
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Погодите.. А кто-же тогда будет ларечников обирать?
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а как же "конвертцентры"? основная кормушка хероя грицака.
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Абсолютно правильное заявление. Давно об этом пишу. А заниматься борьбой с коррупцией и другой лобудой, не имеющей отношение к госбезопасности, должны органы, заточенные конкретно на это. Крышевание бизнесов и другой экономический беспредел должны остаться в прошлом.
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Да не вопрос. Только добавить военную контразведку, или РУМО США не передает информацию в ФБР, или разведуправление флота так же не передает данніе в министерство разведки финансовіх операций?
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контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны ...
"Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом та захистом державної таємниці", - представництво ЄС - Цензор.НЕТ 9464
А бабушек с укропом кто будет гонять на стихийных рынках?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом та захистом державної таємниці", - представництво ЄС
 
 
 
 
 
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