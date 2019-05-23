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 Переговори з РФ вести потрібно, але дуже обережно, - Полторак

В.о. міністра оборони Степан Полторак вважає, що переговори з РФ вести потрібно, але потрібно бути дуже обережними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"З Росією переговори вести потрібно. Єдине - потрібно бути дуже обережними, тому що я, чесно кажучи, небагато знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася і потім стримала б слово. Особливо, коли вона домовляється з країною, яка має менший потенціал, меншу армію, менше можливостей і меншу територію", - сказав Полторак.

Водночас він зазначив, що більш-менш РФ дотримується домовленостей тоді, коли розмовляє зі США, та й то не щодо всіх питань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми очікуємо пояснень, щоб зрозуміти, про що все-таки йдеться": Кремль про ідею референдуму в Україні щодо переговорів із РФ

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі та повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації Президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128450
 
   
 Топ коментарі
 
Что поделать в армии субординация - главком сказал низко летают, значит низко...
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с убийцей, чтобы больше не убивал??????????((((((((((((((((((
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почему, "только через прицел АК"? прицелы могут быть разные, предпочтительно это головки наведения ракет.
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Что поделать в армии субординация - главком сказал низко летают, значит низко...
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Полторак, переговоры с сатаной нужно вести осторожно? Да нет, сатана тебя задавит в любом случае,он сильнее, поэтому такое мнение ошибочно. Не должно быть напрямую никаких переговоров.И тем более нужно прекратить торговлю ,транспортное сообщение и безвиз с агрессором.От Порошенка не дождались, ждем от Зеленского. Если он этого не сделает ,значит ничего не сделает и напрасно его избрали.
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это как - на коленях, или просто немного приклонившись?
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Новый поворот?!
Прррищемили бооольно фаберже??!
🤔
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Чем дальше, тем больше будет речей о переговорах с рашкой.
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А, что, нельзя сказать - Надо просто прекратить стрелять?
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«Армии пора браться за голову, если она еще у кого-то есть »
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Сдавать украинскую территорию нужно ОЧЧЧЧЕНЬ МАЛЕНЬКИМИ КУСОЧКАМИ, НО ЧАСТО И НЕ ЗАМЕТНО. Это же каким ИДИОТОМ НАДО БЫТЬ.
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Можно подумать что Порошенко никогда ничего не обсуждал с Кремлем. Хотя бы по телефону.
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Пять лет спокойно жил . Тебе этого мало ?
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А разве я сказал что разговаривать это плохо?
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С рашей нет смысла "разговаривать" . До сих пор не дошло ?
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Читай историю . Прозреешь . Если "гаранты" не знают что мы хотим , то чем они нам помогут ?
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"... я, честно говоря, немного знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово.
Особенно, когда она договаривается со страной, которая имеет меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию", - сказал Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/n3128450

Так отож...
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с убийцей, чтобы больше не убивал??????????((((((((((((((((((
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Або якось акуратніше, чи шо... Бо ж так нізя...
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Зебєня буде махати шашкою праворуч-ліворуч і всьо порєшаєт. Пацан сказал - пацан сделает. Зуб дайот.
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У меня вопрос к коментирующим:"Почему наш Нафтогаз до сих пор общается с Газпромом - непорядок.Нужно взорвать дороги в Россию, притом все, железнодорожние тоже..Исключить из списков стран с которыми наша страна имеет экономические связи, как назло россия здесь занимает второе место, особенно по шоколаду.Воздушное пространство закрить, вьезд только по визам и с разрешения СБУ, даже цыклони из россии разворачивать назад в рашку.Разговаривать с росиянами только через прицел АК" ---ВЫ ВСЕ ЭТОГО ХОТИТЕ????
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почему, "только через прицел АК"? прицелы могут быть разные, предпочтительно это головки наведения ракет.
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нет... целовать их в десна при встрече.... нужно искать альтернативу всему что связанно с вонючим шайтанатом....что бы в любой момент послать их на ....... ибо все одно толку не будет если даже сдохнет кремлевская падаль .. хотя кто сделал больше чем этот плешивый урод что бы его бараны оказались в заднице ...в ней нет единства .. даже герои лапотников и то фальшивые... ты же не думаешь что кацапье чтит и уважает тех же чеченов ... собственно как и они их и их законы.... с удовольствием посмотрю что произойдет когда кацапы не выделят хотя бы раз бабло герою с федерального бюджета.... кацапы только от безисходности подсели не псевдопатриотизм... и буквально все дутое как и их " империя" ...
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А с кем именно там вести переговоры? Ну с какой структурой?
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я бы сказал не осторожно - а переговоры с кацапо-псинами лучше вообще не вести - дешевле будет!! Переговори з РФ вести потрібно, але дуже обережно, - Полторак - Цензор.НЕТ 7495
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Плохо говорить -лучше чем хорошо стрелять...Нравится-не нравится вопрос десятый ,когда террористы захватывают заложников с ними чаще договариваются чем идут на штурм
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Пэтро тёр с Пыней в тихаря, решая свои вопросы и вешая людям лапшу про "геть вид Москвы" - всем дякулы от этого говели. Когда предложили вести переговоры публично - начали взрываться кое чьи пердаки. Дякулы - шо не так?
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Оооо еще один свидетель... Стенограмму скинешь? Переговори з РФ вести потрібно, але дуже обережно, - Полторак - Цензор.НЕТ 5749
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Ну, так підходиш до Путіна із заду. І питаєш - Прастітє, как пройті в бібліатєку?
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О чем вести переговоры с тем кто не держит свое слово и не признает мировых законов и судов?
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Ну провел Парашенко переговоры с Ху*лом в 2014, поверил Петя ему, запретил нашим солдатам стрелять, а Ху*ло взял и на следующий же день захватил Дебальцево.
Проводил Саакашвили с Ху*лом переговоры, пришли к перемирию, а Ху*ло взял и на следующий день захватил ущелье возле которого грузины неделю удерживали и мотлошили разейские войска.
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не нравится мне такие высеры... думаю крутит хвостом ... и клоуна не обидеть и при своем мнении как бы остаться
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може спершу нехай мордор виконає те що вже підписане(((( мінськ, будапештські домовленості, договір про дружбу та співробітництво ,та ще сотні договорів які уже підписані.Та про що домовлятися з країною яка не визнає жодні міжнародні суди,та що там суди (рішення ради безпеки ООН).
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И еще «осторожно « составить договор по всем пунктам . Бумагу можно взять в Будапеште .
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Напоминаю. Переговоры с оккупантом нашей земли не могут длиться дольше автоматной очереди!
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