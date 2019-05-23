 Переговори з РФ вести потрібно, але дуже обережно, - Полторак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"З Росією переговори вести потрібно. Єдине - потрібно бути дуже обережними, тому що я, чесно кажучи, небагато знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася і потім стримала б слово. Особливо, коли вона домовляється з країною, яка має менший потенціал, меншу армію, менше можливостей і меншу територію", - сказав Полторак.

Водночас він зазначив, що більш-менш РФ дотримується домовленостей тоді, коли розмовляє зі США, та й то не щодо всіх питань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми очікуємо пояснень, щоб зрозуміти, про що все-таки йдеться": Кремль про ідею референдуму в Україні щодо переговорів із РФ

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі та повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації Президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.