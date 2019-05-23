 Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мотопіхотний батальйон 53-ї механізованої бригади дислокований у районі Мангуша. При цьому головні сили бригади і штаб дислоковані далеко. Тому, щоб вирішити бюрократичні питання, треба їхати до Костянтинівки. Військові у фронтовій зоні сідають у машину, але... не беруть із собою зброї! На війні, без зброї. Вісім осіб. Вони не продумують маршрут. Не вивчають взаємодію з іншими частинами, і які блок-пости вони мають проїхати. Вони, імовірно, керувалися навігатором, ну, буває, заплуталися. Але ж вони проїхали два наші блок-пости - два! І чомусь не запитали дороги, не уточнили обстановку. Це просто якась жахливо абсурдна ситуація, адже запитай - і скажуть. І не змогли їх зупинити прикордонники на контрольному пункті. Прикордонники нібито навіть стріляли навздогін, але, очевидно, не на ураження, а попереджувальними. І вісім військових заїхали в полон", - зазначив журналіст.

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"У липні 2015 року на цій же трасі заїхав із вантажем боєприпасів в український полон знаменитий російський майор Старков - начальник озброєння 5-ї мотострілецької бригади ЗС РФ - його швидко захотіли обміняти. Також у 15-му тут заїхав у полон російський снайпер Кімаковський - цей сидить у нас досі. Але минуло вже стільки років, триває війна, як можна бути такими легковажними? Чому так бездарно організована поїздка? ​​Сподіваюся, службове розслідування буде об'єктивним. Людей треба рятувати, їхнє життя найважливіше, але, на жаль, наших полонених ворог швидко не віддає, як свідчить практика. Не можна допустити повторення таких сумних випадків", - резюмував Бутусов.