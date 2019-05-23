 Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Мотопіхотний батальйон 53-ї механізованої бригади дислокований у районі Мангуша. При цьому головні сили бригади і штаб дислоковані далеко. Тому, щоб вирішити бюрократичні питання, треба їхати до Костянтинівки. Військові у фронтовій зоні сідають у машину, але... не беруть із собою зброї! На війні, без зброї. Вісім осіб. Вони не продумують маршрут. Не вивчають взаємодію з іншими частинами, і які блок-пости вони мають проїхати. Вони, імовірно, керувалися навігатором, ну, буває, заплуталися. Але ж вони проїхали два наші блок-пости - два! І чомусь не запитали дороги, не уточнили обстановку. Це просто якась жахливо абсурдна ситуація, адже запитай - і скажуть. І не змогли їх зупинити прикордонники на контрольному пункті. Прикордонники нібито навіть стріляли навздогін, але, очевидно, не на ураження, а попереджувальними. І вісім військових заїхали в полон", - зазначив журналіст.
"У липні 2015 року на цій же трасі заїхав із вантажем боєприпасів в український полон знаменитий російський майор Старков - начальник озброєння 5-ї мотострілецької бригади ЗС РФ - його швидко захотіли обміняти. Також у 15-му тут заїхав у полон російський снайпер Кімаковський - цей сидить у нас досі. Але минуло вже стільки років, триває війна, як можна бути такими легковажними? Чому так бездарно організована поїздка? Сподіваюся, службове розслідування буде об'єктивним. Людей треба рятувати, їхнє життя найважливіше, але, на жаль, наших полонених ворог швидко не віддає, як свідчить практика. Не можна допустити повторення таких сумних випадків", - резюмував Бутусов.
у них есть мотивация зарабативать
єто заробитчане, а не воини
вот в чем проблема
Когда-то в советское время на учениях перебазировались на запасной аэродром на 600 км. - из Полтавы в Крым. больше ста автомобилей, двести человек, штук 150 автоматов и штук 50 пистолетов. И ни одного патрона. С двумя ночевками вдоль дороги. Подъехал с дробовиком и тысяч на двести баксов по ценам черного рынка отоварился... Это без цели вывести из строя технику или прихватить полутонные авиабомбы для рыбалки.
И я их не осуждаю - без оружия, не обороняя жизненно-важную позицию можно и руки поднять. Кто смерти в глаза смотрел - тот знает как хорошо жить! Плен - не позор! Позор - предательство! Это для пиджаков и ******** написал - задрали тут...