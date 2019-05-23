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 Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

Службове розслідування має з'ясувати чому так бездарно була організована поїздка, а військові у фронтовій зоні їхали без зброї.

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мотопіхотний батальйон 53-ї механізованої бригади дислокований у районі Мангуша. При цьому головні сили бригади і штаб дислоковані далеко. Тому, щоб вирішити бюрократичні питання, треба їхати до Костянтинівки. Військові у фронтовій зоні сідають у машину, але... не беруть із собою зброї! На війні, без зброї. Вісім осіб. Вони не продумують маршрут. Не вивчають взаємодію з іншими частинами, і які блок-пости вони мають проїхати. Вони, імовірно, керувалися навігатором, ну, буває, заплуталися. Але ж вони проїхали два наші блок-пости - два! І чомусь не запитали дороги, не уточнили обстановку. Це просто якась жахливо абсурдна ситуація, адже запитай - і скажуть. І не змогли їх зупинити прикордонники на контрольному пункті. Прикордонники нібито навіть стріляли навздогін, але, очевидно, не на ураження, а попереджувальними. І вісім військових заїхали в полон", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як 8 українських військових заїхали в полон до російських військ: рапорти військових і прикордонників

"У липні 2015 року на цій же трасі заїхав із вантажем боєприпасів в український полон знаменитий російський майор Старков - начальник озброєння 5-ї мотострілецької бригади ЗС РФ - його швидко захотіли обміняти. Також у 15-му тут заїхав у полон російський снайпер Кімаковський - цей сидить у нас досі. Але минуло вже стільки років, триває війна, як можна бути такими легковажними? Чому так бездарно організована поїздка? ​​Сподіваюся, службове розслідування буде об'єктивним. Людей треба рятувати, їхнє життя найважливіше, але, на жаль, наших полонених ворог швидко не віддає, як свідчить практика. Не можна допустити повторення таких сумних випадків", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128449
 
   
 Топ коментарі
 
Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО кого-то из военных!!! Это абсолютно не похоже на случайность и не разбериху!!! Бутусов!!!! Не нагоняй жару!!!!
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8 телепнів поповнили ряди полонених, про звільнення яких тепер треба безуспішно домовлятися із кацапами та їхніми шістками...
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Как пишут, то тыловики старшины проводили какую-то сверку. В машине находились ВСЕ документы по личному составу бригады. В составе бригады много луганчан.
Делайте выводы.
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Мне кажется ето был договорняк, чтобы у Рашки было больше рычагов требовать переговоров. Тем более у нас за сдачу в плен не наказывают а наоборот премиюют. ВОт вам и результат. Помню добровольцы когда попадали в засады врага отстреливались до последнего патрона подрывали себя гранатами но не сдавались живыми разве что раненные и без сознания. А здесь тепленькими без единого выстрела целое отделение....
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Порохореформа армии вот и все, чему удивляться. Управленец советского разлива довел армию до того уровня, и такой результат.
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и не только армию...военные заводы в полной жопе...они их просто кончили кочая бабки через карманный укроборонпром, ни копейки не оставляя на развитее предприятий..
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А что можно было ожидать? Ведь проблема не только с армией, а и с "мовой" и с "томосом" не лучше ситуация да и во всем остальном тоже....
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А на мою думку водій вантажівки навмисно зробив прорив через пункт пропуска на ворожу територію. В повідомленні говориться, що вісім чоловік потрапили в полон, цивільні, що перетинали лінію розмежування вказували, що на землі лежали сім військових.
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А що всі хочуть вони ж виконали тезу з промови Зе-прєзіка."Нада ж просто перестать стрелять."
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Так это они что через наших пограничников прорвались?Вообще идиоты какие-то
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у них нет мотивации воевать
у них есть мотивация зарабативать
єто заробитчане, а не воини
вот в чем проблема
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В точку!Скорее всего загрузили камаз чем то ценным и рванули на ОРДЛО обогощаться!!!!Хотя я дубаю что это были лица донбасской национальности...ведь на выборах голосовали за Бойко аж 200 ООСовцев....
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Мутная история. Похоже, они сознательно сдались. Ну как минимум половина из них.
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Просто в плену сейчас не бьют, они и не заморачивались. А может от правления чучхе Зе бежали?
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Пограничники стреляли но не смогли остановить. Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6774
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Ты пытался когда-нибудь КамАЗ остановить, чтобы кого нибудь нее поранить, в том числе свой наряд?
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Это совок! Галимый совок! Как бы чего не вышло, оружие не выдавать, а если выдавать, то без патронов, штык-ножи не точить и война не нас - она на 5 км. дальше.
Когда-то в советское время на учениях перебазировались на запасной аэродром на 600 км. - из Полтавы в Крым. больше ста автомобилей, двести человек, штук 150 автоматов и штук 50 пистолетов. И ни одного патрона. С двумя ночевками вдоль дороги. Подъехал с дробовиком и тысяч на двести баксов по ценам черного рынка отоварился... Это без цели вывести из строя технику или прихватить полутонные авиабомбы для рыбалки.
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злость берет! и почему то таких дебилов не жалко
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Саме так - вісім телепнів, а не солдатів, ..."ехели. ехали в село на дискотеку".
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Саме так - вісім телепнів, а не солдатів, ..."ехели. ехали в село на дискотеку".
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Гадаю, що водій був зрадником, а хлопці довірилися йому - ну везе і везе, водій же знає, куди треба, от вони і не переймалися. Водій був засланним казачком, хто ж їх так ретельно перевіряє на патріотизм перед тим, як підписати з ними контракт.
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Була в ін-неті інформація ніби то бачили не причетні до цього і не військові люди, що при затриманні лежало на землі семеро людей, тому і підозрюють, що один був "козачок".
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В советское время, на учениях в Венгрии, под чутким руководством прапорщика, случайно заехали в Румынию.
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надо быть дауном шоб не ориентироваться в голове все ясно куда ехать без компаса--нажрались полюбому
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Эй, Серега пишет тем кто китель носил, а не пиджак - звания военнослужащих, попавших в плен!
И я их не осуждаю - без оружия, не обороняя жизненно-важную позицию можно и руки поднять. Кто смерти в глаза смотрел - тот знает как хорошо жить! Плен - не позор! Позор - предательство! Это для пиджаков и ******** написал - задрали тут...
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Надо хорошо постараться, чтобы так организовать поездку - без оружия, не зная маршрута. Головотяпство и плен здесь неразделимы, хоть в пинжаке езжай, хоть в майке. Под 200 км ввосьмером на КАМАЗЕ (!) - это нормально?
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З восьми мінимум двоє зрадники - водій та старший машини... За повну інфу по бригаді мабуть непогано заробили...
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Конечно тупость необ яснимая! Все от Бардака в подразделениях! Не 2014 год... Все бесстрашные стали. И не потому, что бесстрашные, а потому что расслабленные... Все идет от того, что всех командиров частей, замов назначал единолично НГШ Муженко, по своим шкурным полититическим мотивам. Большая часть уважаемых офицеров, которые не смирились с с...ей свадьбой в МОУ, ГШ уже уволились.
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Странно как то это выглядит-начиная с того что в скринах рапортов написано в 6.05 на кпвв "Новотроїцьке" прибыл КАМАЗ с 7! Военнослужащими а на "цензоре" уже вторая статья о 8!военнослужащих.
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Охереть...где Мангуш, а где сепары! Спросили бы у перевозчиков.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТе, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов
 
 
 
 
 
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