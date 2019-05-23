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Все про:розмитнення (99) ДФС (2221) штраф (285) євробляхи (130)

 Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року, - ДФС

Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 р. введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДФС.

Такі зміни внесено Законом України від 16 травня 2019 року №2725-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги". Відповідно до цього Закону у пунктах 92 та 93 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України, а також у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" цифри "180" замінено на "270".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня

"Отже власники автомобілів з іноземними номерами отримали додатковий час для митного оформлення своїх автівок без посилених штрафних санкцій. З 22 серпня вступають у дію нові санкції. Так, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто"Ю – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. грн., понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тис. грн або конфіскація.

У відомстві зазначають, що крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128448
 
   
 Топ коментарі
 
А шо такоє?Хитрожопі бляхєри за клоуна топили.Їм шо,Зєля не відмінив растаможку?Ай-я-яй,як некрасіво полочілось. Новые штрафы для владельцев "евроблях" вступят в силу 22 августа 2019 г., - ГФС - Цензор.НЕТ 2305
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Порошенко, прекрати, что ты делаешь?!
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Это правильно . Хамят , паркуются на газонах и убегают после ДТП . На дороге у всех водителей и пешеходов должны быть равные права .
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Порошенко, прекрати, что ты делаешь?!
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Это правильно . Хамят , паркуются на газонах и убегают после ДТП . На дороге у всех водителей и пешеходов должны быть равные права .
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А шо такоє?Хитрожопі бляхєри за клоуна топили.Їм шо,Зєля не відмінив растаможку?Ай-я-яй,як некрасіво полочілось.
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Зеля он такой.
Пробрался ночью в Раду, и проголосовал! Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року, - ДФС - Цензор.НЕТ 3467
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да не будет свинского обдиралова людей. и будут евробляхи с нормальной растаможкой в Украине. Может пострегут этих евробляхеров, но акцизы такие мыролюбные будут отменены. И за их введение отвечает свинарник в полной мере.
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Следите за культурой своих единомышленников . Я буду только "за" "нормальную" растаможку в Украине .
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Будет смешно,когда в новоизбранной ВР опять будет гнида Южанина,подонок Розенблат,список длинный
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не будут. на них не только мыролюбный реформизм висит но и другие преступления против народа.
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Тут би ще жаба не давила деяких українців... Як на мене,то три місяці перехідного періоду до дешевого розмитнення надали якраз для того, щоб ця жаба не задавилла тих,хто розмитнив свого корча за драконівськими поборами. До речі ці авто, зразу перестали диміти, а їх власники стали чемними на дорогах...
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Некошерно. Надо было 22-го июня в 4 часа утра. Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року, - ДФС - Цензор.НЕТ 2433
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представте как оштрафуют и сразу конфискуют 100 000 автомобилей . а может еще какой прокол власть сделает -пенсионеров побьет или студентов и тогда даже 1+1 не поможет .потому как Голобородька надо 1 год смотреть что б зазомбироваться
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под Радой сегодня - 0 бляхеров и 0 митингов за снижение растаможки, отмену акцизов и ндс, - отодвинули штрафы и всех всё уже устраивает и растаможка и акциз и ндс, а вот 20 августа опять все на митинг против драконовских поборов... и опять песня - мы ж не за себя , а за всю Украину стараемся...
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Отменяйте этот треш с обдиранием автомобилистов, тянется еще с Совка.
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А знаете ..меня больше всего поражает одна вещь в этой всей вакханалии с растаможкой.
Больше всего пострадали от нее жители приграничных с Польшей областей,т к у большинства были авто на еврорегистрации на которых люди ездили туда сюда.В связи с инициативой Южаниной и гидранта Порошенко для них самих это ощутимый удар,и по всем при этом львовская область единственная которая на выборах дала за пороха больше голосов ..
Возникает вопрос...так кто там холуи и жополизы?.
А в остальном ...единственный и правильным выходом из этой ситуации станет отмена акциза при растаможивании ибо эта обдираловка приведет к большой крови...И ни зеля ни всякие его команды потом это не остановят
Пока эти все митинги это все цветочки...А вот когда прийдёт конец августа и не дай бог начнут о бирать машины,вот тогда все и начнется ..и убитые полицейские и новый майдан...только это уже будет не революция достоинства...это уже все перерастет во всеукраинский "Донбасс" и потом все...пи.ец.
Так что есть время подумать..только думать не евробляхерам,а думать вот тем продажным тварям которые принимают законы.
Народ уже зае--ный всеми...и Януковощами и Петушенками и Зеленскими ..и если что случится,то это будет последней каплей..
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року, - ДФС
 
 
 
 
 
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