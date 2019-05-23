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 Китайська держкорпорація CNBM: За такого підходу до інвесторів міжнародний позов проти України неминучий

Китайська держкорпорація CNBM заявляє про початок міжнародних судових процесів щодо всіх причетних до незаконних дій з її активами в Україні

Китайська державна корпорація CNBM, яка володіє в Україні десятьма сонячними електростанціями, заявляє про практично неминучу подачу міжнародного інвестиційного позову проти України за ненадання права китайському інвестору на справедливе правосуддя. Про це заявив в інтерв'ю "Українським новинам" генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжі Чен, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції України отримало повідомлення про врегулювання інвестиційного спору навколо сонячної електростанції ТОВ "Восход Солар" в Миколаївській області, яка належить CNBM. "Повідомлення про намір дозволити інвестиційний спір через процедуру переговорів" - це документ, що передбачає судовий розгляд інвестора проти держави Україна. Такий розгляд буде розпочато, якщо сторони не прийдуть до врегулювання проблеми в переговорному процесі. На підготовку відповіді в уряду є 6 місяців.

На думку Юнчжі Чен, дії державних органів України вказують на те, що позову навряд чи вдасться уникнути.

Він нагадав, що після спроби рейдерського захоплення одного з активів в Україні, арешту майна та рахунків компанією були подані апеляційні скарги на всі дії правоохоронних органів і представників судової системи. Крім того, CNBM звернулася до Міжвідомчої комісії з захисту прав інвесторів і протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

"Паралельно з нашими цивілізованими діями в рамках закону - відбуваються дивовижні події, які, на жаль вже стали для нас звичними: суди продовжують неприховано підтримувати позицію рейдера, співробітники силових органів миттєво виконують заготовлені заздалегідь незаконні рішення, в пресі публікуються відверто брехливі заяви. За весь цей час ніхто з представників прокуратури не зустрівся з нами", - розповів він.

"Тим самим все більше розкручується скандал міжнародного масштабу, ставлячи під загрозу не тільки роботу нашого бізнесу, а й в цілому інвестиції з Китаю в Україну", - вважає представник CNBM.

"Ми стоїмо на сторожі наших державних інтересів і поважаємо інтереси України - ми готові інвестувати далі, ми підписали угоду з Міністерством енергетики, ми достроково погасили кредит перед держбанком, ми надали всі матеріали в правоохоронні органи, які підтверджують необґрунтованість звинувачень. Чому ж тоді силові структури і судова система тут діє в приватних, а не державних інтересах? Впевнені, рано чи пізно цьому буде дана справедлива оцінка як в Україні, так і на міжнародному рівні. За такого підходу з боку держорганів, на жаль, міжнародний позов вже майже на 100% неминучий. А оскільки міжнародний арбітраж і суд в Одесі трохи відрізняються, то ми приблизно можемо передбачити результат цієї суперечки ", - додав він.

Раніше ЗМІ пов'язували подачу позову CNBM проти України безпосередньо з діями силовиків і компанії підприємця Павла Фукса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128446
 
   
 Топ коментарі
 
Порошеко молодец .... прям все к чему не прикоснулся в «шоколад» превратил
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Может китайцы возьмут гудка и пецю за жопу?
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Украинское правительство с инвесторов должно пылинки сдувать.А эти ублюдочный твари Факсы,Ахматовой разорили Украину и привели войну.Этих тварей нужно уничтожать.Это враги Украинского Народа
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Щас недолюстрированый юрист Вазелина все разрулит!!!
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Порошеко молодец .... прям все к чему не прикоснулся в «шоколад» превратил
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Ты - адвокат китайцев? Кого ты ещё в помощники из зеботов возьмёшь, чтобы защитить китайцев, которые сняли в Беларуси слой плодородной земли и вывезли?
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Что порох до сих пор тебе платит. Никак не выключишься!!!ты бы немного развиваться стал, чтобы глупости не писать или в Белоруссии -это тяжело
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У нас та Беларусь, а вот у вас - хутка Маларосія ізноў будзе.
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Так и сиди там,какого хрена сюда выползло!!!!!
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Украінскую мову вывучы, малароска. А я чалавек свабодны, і сам вырашаю.
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Пшел москаль -дебил от сюда!!!Москаля везде видно,в любой стране!!!Быдло есть быдло!!!
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Фукс - это лепший кореш коломойского
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Псалом 114
(113) Пасхальний гімн
1 Алилуя. Коли Порошенко став Президентом...

7 Перед обличчям Господнім, трясися, земле, перед обличчям Пороха -Патріота,
8 що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь - у водяні джерела.
9 що пил під ногами перетворює взолото ,гівно -в шоколад....
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Петя с Гросиком нарулили под Ахметку...мда позорники.
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если за чтото борешься-обязательно на это напорешься .да,борцуны с барыгами?
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ахмет - друг пэтра , подкинул проблем ... монополия - ахметкино всё
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Может китайцы возьмут гудка и пецю за жопу?
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возьмут...только не петю,а того,кого вы понавыбирали
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Так тибе вместе с тваим минбздем лахтинским тожа за асс вазмут.
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то пока свой поохраняй...бо те,кто охотятся за ассами-не интересуются,кому он принадлежит.
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Надо или вешать или расстреливать эту быдлов кую гопоту ввиде верховной рады, гнездо коррупции в Украине.
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ну шо секта четвертушка тоже Зе виноват да *****
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Эксклюзивные права в Украине на альтернативную энергетику в Украине только у друга Порошенко рыжего Гудка. А так нет, у нас монополизма в энергетике нет! Так соевые?
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Украинское правительство с инвесторов должно пылинки сдувать.А эти ублюдочный твари Факсы,Ахматовой разорили Украину и привели войну.Этих тварей нужно уничтожать.Это враги Украинского Народа
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Интересно интресно - Клюевы продали китайцам аферу и живут по-богатому в Вене, а Украина отдувайся
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Жрут с корыта глаз не поднимая,у этих свиней яма желудка.
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Китайцы! Шо вы бздите называть фамилии конечных бенифицаров рейдерских захватов? Складывается ощущение, что эти рейдеры были отправлены Кабмином
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порохнявые гниды! вот они "плоды" пятилетних "реформ" вашего соевого гондона!
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Пусть подают.
Не будут коммуняки указывать как нам жить!
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Ох ти ж і відсталий )))) Та в Китаї єкономіка та виробництво таке що Україні і не снилося.
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Комуняки, что с них возьмешь. Китайська держкорпорація CNBM: За такого підходу до інвесторів міжнародний позов проти України неминучий - Цензор.НЕТ 4067
А у нас декомунизация! Какие дела могут быть с Китаем.
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На протяжении последних 30 лет наши чинуши никогда не стеснялись нагреть западных инвесторов Не только на взятках, но и разного рода махинациях с активами. И много раз инвесторы жаловались по дипломатически каналам, и всегда безуспешно. Я был многократно свидетель тому, как это происходило в морской области.
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Вот пока в Украине нет верховенства Закона и Права, нечего инвесторам тут делать.
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Жах!!!!Мы как были дикой, банановой резервацией,такой и остаемся!!***** ничего не поменялось!!...Как с нами вобще можно ща руку здороваться?!
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Когда четверть!!! населения голосует за рейдера, мародера и изменника Родины, то может и не поменяться ничего.
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Нічо, Фукс заробив, а китайцям відшкодують з бюджету, в нас же буджет великий на всіх вистачить.
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Канесна! Каенесна! Ми, китайси, осень любим зилёнава тарифа!
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Але кореш шакаладника ахмєтов не любить ділитись.
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да как уже достал этот Ахметов - в любой негативной новости - то Ахметов, то Коломойский, то ещё какой-либо олигарх. Когда их уже к ногтю?
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"Паралельно з нашими цивілізованими діями в рамках закону - відбуваються дивовижні події, які, на жаль вже стали для нас звичними: суди продовжують неприховано підтримувати позицію рейдера, співробітники силових органів миттєво виконують заготовлені заздалегідь незаконні рішення, в пресі публікуються відверто брехливі заяви. За весь цей час ніхто з представників прокуратури не зустрівся з нами", - розповів він.


Бл..ська судово-корупційна Система ,СТВОРЕНА ПОРОШЕНКО , вже переросла кордони України..


Хтось дивується ,що його "побив" Комік ?
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Мальдивская гнида столько натворила, и дальше будет гадить Украине
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Китайцы всегда голосуют в Совбезе ООН вместе с русскими против Украины. Даже ценой большого штрафа, надо дать понять китайцам, что, с их анти украинской политикой, они в Украине НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ !
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В тебе з головою та логікою все нормально? Спочатку даєм китайцям строїти сонячні електростанції, потім рейдери забирають їх, а платить держава та всі українці?
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ВИ НЕ ЗРОЗУМІЛИ.

Китайці тихо дерибанять Сибір ,щоб потім її конфіскувати"явочним порядком"..
А поки що роблять вигляд Дружби з Рашкою ..
Нейтралітетом на рівні ООН.
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Меня терзают смутные сомнения. У Коломойского Приватбанк срейдил, у китайцев солнечную электростанцию...
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Так вот кому из бюджета зелёный тариф платят... китайцам.
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Ну так Барыга за откаты такую аферу точно не для украинского народа провернул. Он вообще для народа ничего не делал.
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Ні.. там в основному заробітчанствує Ахмєт...

Порошенко йому надав право "першої шлюбної ночі"...
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а порошок на выборах так рассказывал, так рассказывал, как он беспрерывно улучшает и улучшает, улучшает и улучшает инвестиционный климат в Украине. Просто весь мир только и ждет его второго президентского срока, чтобы ринуться в Украину и .......тут суровая реальность в очередной раз засвидетельствовала его очередную брехню.
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бахматюк напружився............ Китайська держкорпорація CNBM: За такого підходу до інвесторів міжнародний позов проти України неминучий - Цензор.НЕТ 8743
І не лише він.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКитайська держкорпорація CNBM: За такого підходу до інвесторів міжнародний позов проти України неминучий
 
 
 
 
 
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