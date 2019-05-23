 Китайська держкорпорація CNBM: За такого підходу до інвесторів міжнародний позов проти України неминучий

Китайська державна корпорація CNBM, яка володіє в Україні десятьма сонячними електростанціями, заявляє про практично неминучу подачу міжнародного інвестиційного позову проти України за ненадання права китайському інвестору на справедливе правосуддя. Про це заявив в інтерв'ю "Українським новинам" генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжі Чен, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції України отримало повідомлення про врегулювання інвестиційного спору навколо сонячної електростанції ТОВ "Восход Солар" в Миколаївській області, яка належить CNBM. "Повідомлення про намір дозволити інвестиційний спір через процедуру переговорів" - це документ, що передбачає судовий розгляд інвестора проти держави Україна. Такий розгляд буде розпочато, якщо сторони не прийдуть до врегулювання проблеми в переговорному процесі. На підготовку відповіді в уряду є 6 місяців.

На думку Юнчжі Чен, дії державних органів України вказують на те, що позову навряд чи вдасться уникнути.

Він нагадав, що після спроби рейдерського захоплення одного з активів в Україні, арешту майна та рахунків компанією були подані апеляційні скарги на всі дії правоохоронних органів і представників судової системи. Крім того, CNBM звернулася до Міжвідомчої комісії з захисту прав інвесторів і протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

"Паралельно з нашими цивілізованими діями в рамках закону - відбуваються дивовижні події, які, на жаль вже стали для нас звичними: суди продовжують неприховано підтримувати позицію рейдера, співробітники силових органів миттєво виконують заготовлені заздалегідь незаконні рішення, в пресі публікуються відверто брехливі заяви. За весь цей час ніхто з представників прокуратури не зустрівся з нами", - розповів він.

"Тим самим все більше розкручується скандал міжнародного масштабу, ставлячи під загрозу не тільки роботу нашого бізнесу, а й в цілому інвестиції з Китаю в Україну", - вважає представник CNBM.

"Ми стоїмо на сторожі наших державних інтересів і поважаємо інтереси України - ми готові інвестувати далі, ми підписали угоду з Міністерством енергетики, ми достроково погасили кредит перед держбанком, ми надали всі матеріали в правоохоронні органи, які підтверджують необґрунтованість звинувачень. Чому ж тоді силові структури і судова система тут діє в приватних, а не державних інтересах? Впевнені, рано чи пізно цьому буде дана справедлива оцінка як в Україні, так і на міжнародному рівні. За такого підходу з боку держорганів, на жаль, міжнародний позов вже майже на 100% неминучий. А оскільки міжнародний арбітраж і суд в Одесі трохи відрізняються, то ми приблизно можемо передбачити результат цієї суперечки ", - додав він.

Раніше ЗМІ пов'язували подачу позову CNBM проти України безпосередньо з діями силовиків і компанії підприємця Павла Фукса.