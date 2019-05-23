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Все про:Адміністрація_Президента (425) Геращенко Ірина (891) Зеленський (1402) фракція (82)

 Геращенко закликала АП оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко висловлюється за необхідність оприлюднити стенограму зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій, яка відбулася 21 травня.

Про це Геращенко написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Було б правильно, щоб АП оприлюднила стенограму зустрічі з лідерами фракцій. Я особисто підняла 3 теми. Перша і ключова- заручники і політв‘язні. В цій темі я готова передати всю інформацію, всі знання, всю " інституційну пам‘ять" новообраній владі, аби максимально сприяти звільненню. Це спільна справа всіх українців. Тут всі мають бути союзниками", - написала Геращенко.

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Геращенко нагадала, що звернула увагу на неприпустимість сексистських висловлювань деяких членів команди нового президента.

Депутат підкреслила, що вважає неконституційним указ президента про розпуск Верховної Ради.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський провів в Адміністрації Президента консультації з питання розпуску парламенту з керівниками фракцій Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128445
 
   
 Топ коментарі
 
слухи о том, что Зеленский все время молчал, а за него говорил Богдан, начали подтверждаться..
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прав был Сергей Власенко, когда назвал её прышмандовкою...
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от сша ця,потим картавый и так по кругу,больные люди.
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