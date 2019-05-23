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 Зеленський розумна і серйозна людина, він добре вчиться. Не думаю, що він здатний зробити гірше, - Полторак

В.о. міністра оборони Степан Полторак розповів про враження від першої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в.о. міністра оборони Степан Полторак повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Моє враження від першої зустрічі: він слухав, і він, думаю, прислухається до думок інших. На сьогодні, після першої зустрічі, не думаю, що він здатний зробити гірше. Головне, щоб людина хотіла вчитися. Президент України - досвідчена людина в плані навчання, він вчиться дуже добре. Я думаю, що він розумна людина, і він не буде робити неправильних кроків. І є люди, які зможуть порадити йому.

Він досить серйозна людина. Ми говорили про такі речі, що в нас сьогодні, на жаль, є десять обстрілів і один поранений. Двоє людей загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил, тому нам було просто не до жартів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак залишатиметься міністром оборони до рішення Ради (оновлено)

Полторак також зазначив, що мріє про те, щоб Україна ніколи більше не повернулася в 2014 рік.

"Експерименти з армією закінчуються дуже погано. І для нас вони закінчилися тим, що ми втратили Крим, Донецьк і Луганськ", - сказав він.

Також читайте: Полторак за викликом Зеленського прибув до Адміністрації Президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128444
 
   
 Топ коментарі
 
"Эксперименты з референдумом" закінчаться тим, що втратимо Державу Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак - Цензор.НЕТ 1592
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Зеленский способен сделать на много ЛУЧШЕ , если порошенко не будет ему "помогать". А Полторак МОЛОДЕЦ !
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лучше бы Степан выступил бы перед громадянами по телеку...
по всем каналам одновременно..
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А вообще-то, сдаётся, шо Мудак-Полторак в тщетной надежде и дальше греть дупу в уютном министерском кресле решил лизнуть новоизбранному верховному главнокомандующему (пока ещё с буквой «л»). И ведь врёт же гад. Как бравый служака, всю жизнь проведши в армейских сапогах и без году неделя их снявши, может считать Зелюка «умным и серьёзным» человеком, когда тот даже строем с песней в столовую не маршировал, не говоря о других им непознанных увлекательных и содержательных прелестях срочной службы? И у кого ещё можно «хорошо учиться» хоть чему-то полезному, кроме как у старослужащего сержанта учебного подразделения?
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Министр сказал, что в зоне ООС погибли 2 человека в день разговора с Зеленским. Разве было в новостях за последние дни о двух погибших за сутки?
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Супер...способен учиться...не сделать хуже😂 Такое ощущение, что отстающего в развитии ребенка пьітаются устроить в гимназию. Хотя зебиратель надеялся на покращення життя вже сьогодні.
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Так, так, хай учиться президент, а Україна буде підопитним кроликом. Чи порноактрисою? Вже й не знаю як правильно писати.
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Слова Полторака-слова мудрого человека. Визг порохолизов просто загрязняет эфир.
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иліта не голосувала за тих, хто обіцяв зниження тарифів
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Пессимист: - Хуже этого быть не может!
Оптимист: - Будет! Обязательно будет!
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Звичайно, що Зе - розумний хлопчик, бо дурень членом на фортепіано не зіграє ніколи.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський розумна і серйозна людина, він добре вчиться. Не думаю, що він здатний зробити гірше, - Полторак
 
 
 
 
 
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