 Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит "Українських Новин", передає Цензор.НЕТ.

Мін'юст заявляє, що Богдан підпадає під дію закону про люстрацію і не має права обіймати посаду глави Адміністрації Президента.

У той же час міністерство заявляє, що не може зараз оскаржити в суді це призначення.

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"Додатково повідомляємо, що у рішенні Палати Верховного Суду від 15.03.2018 по справі № 800/414/17 за позовом Міністерства юстиції України до Вищої ради правосуддя про визнання протиправним та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії Верховний Суд зазначив, що Мін'юст не наділений повноваженнями щодо звернення з позовом до суду при забезпеченні проведення перевірки, передбаченої Законом, оскільки таке право прямо не зазначено у Положенні про Міністерство юстиції України", - сказано у відповіді на запит.

Мін'юст підкреслює, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Також міністерство пояснило, що імені Богдана немає в Єдиному державному реєстрі люстрованних осіб, тому що він був звільнений з посади урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики до набрання чинності закону про люстрацію.

Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.