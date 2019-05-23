 Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит "Українських Новин", передає Цензор.НЕТ.
Мін'юст заявляє, що Богдан підпадає під дію закону про люстрацію і не має права обіймати посаду глави Адміністрації Президента.
У той же час міністерство заявляє, що не може зараз оскаржити в суді це призначення.
"Додатково повідомляємо, що у рішенні Палати Верховного Суду від 15.03.2018 по справі № 800/414/17 за позовом Міністерства юстиції України до Вищої ради правосуддя про визнання протиправним та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії Верховний Суд зазначив, що Мін'юст не наділений повноваженнями щодо звернення з позовом до суду при забезпеченні проведення перевірки, передбаченої Законом, оскільки таке право прямо не зазначено у Положенні про Міністерство юстиції України", - сказано у відповіді на запит.
Мін'юст підкреслює, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
Також міністерство пояснило, що імені Богдана немає в Єдиному державному реєстрі люстрованних осіб, тому що він був звільнений з посади урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики до набрання чинності закону про люстрацію.
Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.
Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.
Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.
не находите, что в этом есть художественная сила?
для соевых идиотов !!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3128441
шо Богдана не снимали с должности по закону о люстрации ?
так это всем известно.
официально написано.
буквами.
нет его в реестре лиц, которых сняли с работы по закону о люстрации.
и о чём ты этим хотел сказать ?
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
и на 1стр 1 609
Готуйте напалм, панове, готуйте напалм... і не забувайте про патрони та почистіть вже нарешті той засраний кулемет!!!
Депутаты! сделаем Богдана в суде?! (ретвит и флешмобы приветствуются!!!)
Десяточок таких призначень - і на вибори можна не потикатись.
МИНЮСТ ХВАТИТ ДЕБИЛАМИ ДЕЛАТЬСЯ МОЖЕТ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ОБРАЗЦОВОГО ВСУ ДАВНО И НУЖНО БЫЛО ДОПИСАТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНЮСТЕ УКРАИНЫ ПРАВО НА ТАКИЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД ИЛИ КАК ПОДЫГРЫВАЕМ... МЫ ИДОТЫ ИБО МЫ НЕ МЕСТНЫЕ ДОЛЛАРЫ НАМ ВСЕ ГЛАЗА ЗАБИЛИ...
Як ніхто на це в суд подати не може то це вже край
тю...так пусть назначит януковоща...раз там все неприкосновенные полубоги
а сам Беня сейчас в процессе подготовки к армрестлингу с путлером и активно копит козырные карты
смысл игры: я вам лояльность Украины и похеренное её членство в НАТО, а вы мне - полный контроль над украинской экономикой
Лягати під Пуйла...
знаючи
1)касапам не клади палець в рот -руку відкусять.
2)Україна Майданом винесе Зе на другий день,а ,враховуючи кількість зброї"на руках"....
Это просто импотенция гос. органа! Если не сказать - это прямой саботаж!!!
Козлы в министерстве юстиции.
надіється продовжити кар"єру У ЗЕ ?
приклад Алкаша-генпрокурора його нічого не навчив?
У той же час міністерство заявляє, що не може зараз оскаржити в суді це призначення.
Негативні оцінки діяльності
У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про звільнення П. Д. Петренка з посади Міністра юстиції[15]. Автор проекту в пояснювальній записці вказує на суттєві недоліки Закону «Про очищення влади», що активно просувається міністром; його «некомпетентність або недбалість» у ситуації з висновком Венеціанської комісії.
Громадська рада при Мін'юсті висловила недовіру Павлу Петренку у зв'язку з його небажанням комунікувати з Громрадою та незадовільним виконанням обов'язків[16].
Громадські активісти, юристи, оглядачі, а також окремі чиновники звинувачують Петренка у покриванні корупції та концентрації корупційних потоків, імітації реформ, широкому непотизмі, непрофесіоналізмі, популізмі, відсутності позитивних законодавчих напрацювань[17][18][19][20].
Один з «грузинських реформаторів», Джамбул *********, був змушений звільнитися з Міністерства юстиції через незгоду з саботажем реальних реформ керівництвом цього відомства[21][22].
Павлу Петренку довелося виправдовуватися, коли його помітили в ресторані з мультимільйонером Олегом Бахматюком, який мав на той час проблеми з арештами майна[23][24].
Асоціація розвитку суддівського самоврядування України випустила заяву з засудженням «низького рівня професійних знань, неетичної поведінки, політичної упередженості, посягання на незалежність суду» зі сторони міністра[14].
Нацагентство з питань запобігання корупції винесло П. Петренку припис про порушення вимог закону щодо етичної поведінки, конфлікту інтересів та інших порушень[25].
Журналістське розслідування антикорупційної програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявило, що міністр юстиції Павло Петренко підписав наказ, який допомагає нівелювати основний доказ НАБУ у «справі Мартиненка». Таким доказом є висновки експертів. На підставі наказу Мінюст отримав право ініціювати рецензування експертиз, і передав їх на рецензію експертам, імовірно пов'язаним з Мартиненком - однопартійцем Петренка. Рецензії виявилися негативними[26].
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?aname=published
Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.Источник: https://censor.net.ua/n3128441
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Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц Источник: https://censor.net.ua/n3128441
Та й у самому законі критерії стосуються не всіх, хто працював на посадах 2010-2014 при овочах, а лише вищі держ посади, податкова, митниця, правоохоронні органи. А от очільники РДА, нач відділи цих адміністрацій, держорганів на місцях (ДВС, земінспекції тощо)? Я знаю одного - був начальником управління соцзахисту РДА, очолював виборчий штаб ригів на виборах 2010, 2012, займався фальсифікаціями, даючи в телефонному режимі прямі вказівки до виборчих дільниць, що куди і скільки вкидати, і... благополучно працює зараз в ОДА на керівній посаді, де очільником креатура сивого.
Хтось із порохосмоктунів заволає: а право бути обраним, тра-ля-ля, рас-тап-талі закон! Відповім: а чим гірші ті, хто на призначуваних посадах і люстрований від тих, хто обіймає виборну посаду, але залишається нелюстрованим, хоч і клейма ставити немає де? Сюди ж і торги за списки у партіях, сюди і весь час амнезія по скасуванню недоторканності...
зі "схемою" ,створеною на рівні міністерства..
у питанні приватизації землі..
СТВОРЕНО "Юридичний крючок" на рівні прийому документів у ЦНАП ,котрий не можна вирішити навіть рішенням суду. Лише хабарем у 3000 доларів "пересічному громадянину" (У Львові хабар максимальний,у Харкові,наприклад ,це 20 000 грн)
МІнюст за командою Петренко ВИДАЛИВ Богдана з бази люстрованих ЗАДНІМ ЧИСЛОМ.
Прохання факти корупції на рівні Львівської міськради надсилати на пошту
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Так що, Закон зворотньої дії не має?
Але ж наскільки мені відомо, то по Закону підлягають люстрації особи, які займали певні посади в певний період...
Так Андрій Богдан займав яку посаду, в той період? Він підпадає під люстрацію чи ні?
Добре простими словами напишу... чи є посада, яку займав Андрій Богдан в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року в списку посад передбачених статтею 3 Закону України "Про очищення влади"?
Среди них был и беларус, который погиб за Свободу Украины.
Ох не зря Зеленский прячется толпой охранников и в кортежах от народа. Знает что его могут начать рвать в любой момент...
..если нужен хороший хирург для удаления злокачественной опухоли,то пофиг к какой партии он относится,главное чтоб был специалистом...