 "Приватбанк" подав позов до Коломойського в США (оновлено)

Згідно з інформацією на сайті суду, цивільний позов було подано 21 травня поточного року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Будь-яка інформація про терміни його розгляду на сайті поки відсутня.
Ресурс Law360 стверджує, що серед відповідачів також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов та їхні інвестиційні компанії, а звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США.
Згідно з публікацією Law360, у позові також фігурують три "агенти" цієї схеми - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаїм Шохет (Chaim Schochet) та Уріель Цві Лабер (Uriel Tzvi Laber) і майже 20 компаній, зареєстрованих у штаті Делавер.
У своїй заяві "Приватбанк" заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш ніж у дюжині штатів, зокрема в Техасі, Флориді та Кентуккі, зазначає цей юридичний ресурс. Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі і феросплавів, розташованих у штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія та Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в Далласі та Клівленді, стверджується в позові.
За даними Law360, "Приватбанк" звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) та alter-ego liability (т.зв. питання "корпоративної вуалі". - Ред.).
"Приватбанк" представлений у суді юристами з Abrams & Bayliss LLP та Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, йдеться в публікації.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
Тепер переважна більшість населення виявляється має свій бізнес. Цікаво скільки часу требав буде г+г, щоб люди повірили в цю брехню?
е2-е4 шах - мат.
А Коломойский все бабло носит Окружному
Вот такая переписка была вчера
п.10 21.05.2019 года Кхххххххх. позвонил некий ХХХХХХ т.0990хххх721, представился сотрудником ПриватБанка, г.Киев, ул.Марины Расковы, 19 и сообщил, что Кхххххх. директор в предприятии ТОВ "Схххххх", ЕДРПО ххххххх ул. Пххххх с 26.01.2016 и получил кредит 12.04.2016 года - 45 т.грн.После разговора с работниками банка - М (физлица) и И корпоративный сектор сектор, Кхххххх. направил ПриватБанку заявление со страницы сайта ПриватБанка:Уважаемое руководство банка.Вас грабит предприятие ТОВ "Ххххх" ЕДРПО 4ххххх1 ул ПххххххИ, возможно предприятия из списка: хххх[, где мошенники меня и мою дочь записали директорамиПодробней в ххххНеобходимо принять меры.С уважением Кхххххххххх
Ответ ПриватБанка с help@pb.ua 22.05.2019 года 09-36
Уважаемый клиент, здравствуйте!
Ответ на Ваше обращение:
К сожалению, предоставленной информации недостаточно для рассмотрения Вашего вопроса. Опишите, пожалуйста, более детально, ситуацию, с которой Вы столкнулись. Опишите более детально, где указано, что Вы являетесь руководителем данного предприятия.
Если у Вас остались вопросы, напишите нам, ответив на это письмо.
С уважением, служба поддержки ПриватБанка.
Грабить это национальная черта олигархов.
Сын Коломойского был успешным баскетболистом в США, пока жадность его отца не заставила спортсмена срочно отказаться от мечты играть в NBA и эвакуироваться в Украину от расследования ФБР. Жадность - верный путь к бедности.
http://www.csuvikings.com/sports/m-baskbl/2018-19/bios/kolomoisky_gregory_9wkv …
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?aname=published