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Все про:позов (233) Коломойський (389) Приватбанк (258)

 "Приватбанк" подав позов до Коломойського в США (оновлено)

"Приватбанк України" подав позов у Канцелярський суд штату Делавер (Delaware Chancery Court, США) до екс-співвласника банку Ігоря Коломойського.

Згідно з інформацією на сайті суду, цивільний позов було подано 21 травня поточного року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Будь-яка інформація про терміни його розгляду на сайті поки відсутня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 занепокоєні судовими процесами довкола ПриватБанку і закликають продовжити реформи

Ресурс Law360 стверджує, що серед відповідачів також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов та їхні інвестиційні компанії, а звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США.

Згідно з публікацією Law360, у позові також фігурують три "агенти" цієї схеми - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаїм Шохет (Chaim Schochet) та Уріель Цві Лабер (Uriel Tzvi Laber) і майже 20 компаній, зареєстрованих у штаті Делавер.

У своїй заяві "Приватбанк" заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш ніж у дюжині штатів, зокрема в Техасі, Флориді та Кентуккі, зазначає цей юридичний ресурс. Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі і феросплавів, розташованих у штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія та Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в Далласі та Клівленді, стверджується в позові.

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За даними Law360, "Приватбанк" звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) та alter-ego liability (т.зв. питання "корпоративної вуалі". - Ред.).

"Приватбанк" представлений у суді юристами з Abrams & Bayliss LLP та Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, йдеться в публікації.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128440
 
   
 Топ коментарі
 
Как мне жалко Украину....Пришли к власти клоуны неуки!Благодаря революции в головах Зедебилов и ЗЕлюмпенов!!
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Хоть одна положительная новость
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Делавары, делавэры, ленапе или ленни-ленапе (Delaware) - индейский народ в США и Канаде. Быть Бене без скальпа.
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Делавары, делавэры, ленапе или ленни-ленапе (Delaware) - индейский народ в США и Канаде. Быть Бене без скальпа.
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Как мне жалко Украину....Пришли к власти клоуны неуки!Благодаря революции в головах Зедебилов и ЗЕлюмпенов!!
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..скорее благодаря не революции, а галлюцинации в головах зебилов
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что происходит с "лайками"?.. ты их ставишь, а через время их нет.. ручное управление общественным мнением?.. или сбой "системы")
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И ван, на путухуе - начальник предателей. Так монголы давали такое погонялово своим мардовским шестеркам, а те думали шо то крутое прозвище. "Приватбанк" подав позов до Коломойського в США - Цензор.НЕТ 319 "Приватбанк" подав позов до Коломойського в США - Цензор.НЕТ 266
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Ти чого? Думаешь у нас середнього класу 73%. Наівне...
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Практично все населення має свій бізнес? нічого собі. Зеля став презом і пішли казки. Вже каріпції, геноцидних тарифов і тд немає.
Тепер переважна більшість населення виявляється має свій бізнес. Цікаво скільки часу требав буде г+г, щоб люди повірили в цю брехню?
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Нне знаю в якій ви країні живете але в УУкраїні якій я знаю, по знайомим друзям і роботі, мабуть 5% мають якийсь ФОП.
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бугага, буде черговий перерозподіл між олігархами і більш нічго
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Буратино подал иск против папы Карло. Очень мило.
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Даунбасятко, еще вчера богдан(помощник душителя олигархической гидры) обьявил, что ОЛИГАРХАТА в Украине НЕТ!!Закончился вчера, уже победили))) читай новости от вчера)))
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Вот место подачи иска выбрали правильно, не первое дело на Беню в США, ждем когда амеры запросят экстрадицию Коломойши и посмотрим, как Вазелин будет его отмазывать) Обосрется по полной 100%, но в конце концов выдаст)
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Mr Vice President - выдаст если у Бэни на него компромата смертельного нет....
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Ой, а що ж ви так? Піндособандеровці!!! Портнову ці суди не підвладні!
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Все просто
е2-е4 шах - мат.
А Коломойский все бабло носит Окружному
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как вы думаете - пора закрывать там вклад ...или еще полюбоваться перетягиванием каната?
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АФИГЕТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!! Меня "разбанили"!..Зашёл(правда) с другого компа,домашний по АЙПИ заблокирован.."Приватбанк" подав позов до Коломойського в США - Цензор.НЕТ 207
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С Приватом что-то не так
Вот такая переписка была вчера
п.10 21.05.2019 года Кхххххххх. позвонил некий ХХХХХХ т.0990хххх721, представился сотрудником ПриватБанка, г.Киев, ул.Марины Расковы, 19 и сообщил, что Кхххххх. директор в предприятии ТОВ "Схххххх", ЕДРПО ххххххх ул. Пххххх с 26.01.2016 и получил кредит 12.04.2016 года - 45 т.грн.После разговора с работниками банка - М (физлица) и И корпоративный сектор сектор, Кхххххх. направил ПриватБанку заявление со страницы сайта ПриватБанка:Уважаемое руководство банка.Вас грабит предприятие ТОВ "Ххххх" ЕДРПО 4ххххх1 ул ПххххххИ, возможно предприятия из списка: хххх[, где мошенники меня и мою дочь записали директорамиПодробней в ххххНеобходимо принять меры.С уважением Кхххххххххх

Ответ ПриватБанка с help@pb.ua 22.05.2019 года 09-36
Уважаемый клиент, здравствуйте!
Ответ на Ваше обращение:
К сожалению, предоставленной информации недостаточно для рассмотрения Вашего вопроса. Опишите, пожалуйста, более детально, ситуацию, с которой Вы столкнулись. Опишите более детально, где указано, что Вы являетесь руководителем данного предприятия.
Если у Вас остались вопросы, напишите нам, ответив на это письмо.
С уважением, служба поддержки ПриватБанка.

Грабить это национальная черта олигархов.
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Mikhail Golub‏ @golub 5 мин.5 минут назад
Сын Коломойского был успешным баскетболистом в США, пока жадность его отца не заставила спортсмена срочно отказаться от мечты играть в NBA и эвакуироваться в Украину от расследования ФБР. Жадность - верный путь к бедности.

http://www.csuvikings.com/sports/m-baskbl/2018-19/bios/kolomoisky_gregory_9wkv …

"Приватбанк" подав позов до Коломойського в США - Цензор.НЕТ 9983
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Надо, чтоб ам. суд совершился над обнаглевшим Бабломойским.
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Я шото не понял, Зе еще не отдал коломойше Приват ???? Рошенки, вы сцуки снова наврали ??? Инаугурация уже была если шо....
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каким боком канцелярский суд какого там штата делавер к украине вообще они же к нам не подают иски по своим делам..бред какой то ..
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я так и знал что США не будут просто сидеть и смотреть как аферисты уводят Украину обратно в разруху... Беню сейчас конкретно возьмут за яйца..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Приватбанк" подав позов до Коломойського в США (оновлено)
 
 
 
 
 
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