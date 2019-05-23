 Після Іловайської трагедії я мушу зробити все можливе, щоб в армії не гинули люди, - Хомчак

"Я шкодую про одне: що під час виходу з Іловайська загинуло стільки людей. Я теж міг загинути. Щоб про мене чорне не говорили, я виходив разом із тими людьми, з тими бійцями добровольчих батальйонів, і я залишився живий. І якщо Бог мені життя зберіг, то я маю покласти своє життя для того, щоб змінити все в армії, що можна, щоб люди не гинули", - сказав Хомчак журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що "сьогодні в моїх пріоритетах - це людина". "Тому що у всіх стандартах НАТО першим проходить ставлення до людини, а навколо цієї людини тоді вже - всі інші стандарти обґрунтовуються", - наголосив Хомчак.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.
До Шапошнікова теж є питаннячка. Як він так взяв і перенісся в США? Ще й політикою в Україні займається? Шапошніков - Аладін?
Как только стали растреливать колонну, бусики сворачивают в посадку, и Хомчак залегает на сутки в кусты.
Хомчак - кваліфікований військовик, що виконує накази, навіть, якщо з ними не згідний. Бо інакше - який він військовик?
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. Размазать же ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Позывной "Упырь". Игорь Гофман в миру.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.255695991539326/753414555100798
Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в «черный список» попало большинство иностранных участников форума.
https://iz.ru/878798/dmitrii-laru/pervozakryvatel-zelenskogo-prosiat-zapretit-bazu-mirotvoretc
Сдаться Путину.
Мир любой ценой!
Втік заздалегідь кінувши армію.
І знову жаль, що не дали по заслузі, не позбавили звання.
Тепер буде працювати на медаль "За "Відвагу" у Іловайському котлі.Знищувати докази своєї вини у Іловайському котлі.
матьдивизию...
так демобилизуй всех нах - и дело с концом..
"- Вы должны принять как данность, что война невозможна без потерь. Противник хочет жить, точно так же как и вы, и для него, как и для вас, лучший способ выжить состоит в том, чтобы убить тех, кто пытается убить его. То есть вас, дамы и господа, равно как и людей, состоящих под вашим началом. Уверяю, большинству из вас погибшие товарищи будут приходить в снах, и вы будете вновь и вновь терзать себя вопросами, могли ли вы спасти еще несколько жизней, проявив больше сообразительности, бдительности или умения. И порой, ведь себя не обманешь, вы будете вынуждены признать, что - да, могли. Могли, но не спасли. Вы и они делали все, что от вас зависело, вы и они выполнили свой долг, но они погибли, а вы остались в живых. Независимо от мнения всей Вселенной, мысль о том, что вам следовало найти способ спасти их, останется с вами до конца ваших дней. Вновь и вновь вы будете проигрывать в памяти эпизоды сражений и находить более удачные решения, хотя бы потому, что в вашем распоряжении окажутся долгие часы, тогда как в бою все решают мгновения."
Схоже, що українських генералів-вкотлизаводців муки совісті не терзають. Хомчак, як ми бачимо, не виключення.