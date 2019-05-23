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Все про:Іловайськ (158) Хомчак (19)

 Після Іловайської трагедії я мушу зробити все можливе, щоб в армії не гинули люди, - Хомчак

Новопризначений начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак каже, що міг загинути при виході з Іловайського котла в серпні 2014 року і тепер відчуває особисту обов'язок реформувати армію так, щоб запобігти загибелі людей.

"Я шкодую про одне: що під час виходу з Іловайська загинуло стільки людей. Я теж міг загинути. Щоб про мене чорне не говорили, я виходив разом із тими людьми, з тими бійцями добровольчих батальйонів, і я залишився живий. І якщо Бог мені життя зберіг, то я маю покласти своє життя для того, щоб змінити все в армії, що можна, щоб люди не гинули", - сказав Хомчак журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "сьогодні в моїх пріоритетах - це людина". "Тому що у всіх стандартах НАТО першим проходить ставлення до людини, а навколо цієї людини тоді вже - всі інші стандарти обґрунтовуються", - наголосив Хомчак.

Читайте також: Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128437
 
   
 Топ коментарі
 
у начальника ГенШтаба в приоритете должно быть:
- победа над врагом;
- защита суверенитета военными средствами;
Вывод: Хомчак малодушный трус и предатель!!!
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Риторика труса и демагога
С таким начштаба хорошо только капитулировать.
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Печально, вся эта риторика... По сути это поднятие белого флага, при чем это выгодно и кацапам и западу чтобы Украина сдалась и перестала бороться за миллионы своих людей на оккупированных территориях.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Генштаба ЗСУ Руслана Хомчака, того самого Хомчака, который командовал операцией в Иловайске и сбежал с поля боя, бросив свою армию. Хомчак был одним из главных героев моего фильма 2014-го года "Предательство генерала Хомчака и комбата Березы", который набрал 3 млн просмотров https://youtu.be/WPC0RId3wPQ) и полного фильма об Иловайске который набрал 4,2 млн просмотров https://youtu.be/_YxTqC1-RYo
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А давайте трохи почекаємо досліджень по Іловайську? Хомчак наполягає на цьому, доречі.
До Шапошнікова теж є питаннячка. Як він так взяв і перенісся в США? Ще й політикою в Україні займається? Шапошніков - Аладін?
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Потому что у него оргиналы видео, которое он снял в Иловайске. И он опасается за свою жизнь. Поэтому попросил убежища в США. Это видео является прямым доказательством.
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Вы видео смотрите - едит два буса., в первом Хомчак, во втором Шапочников с Березой.
Как только стали растреливать колонну, бусики сворачивают в посадку, и Хомчак залегает на сутки в кусты.
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но дело не в кустах ведь. Делов том что именно Хомчак командовал оперцией в Иловайске. Именно он двала приказ командироу 40 бригады штурмовать Иловайск с 60% состава, и 30 % техники. Есть рапорт, в котором командир этой бригады, называет такой приказ преступным.
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А приказ давав Хомчак? Не Муженко? І три дні "не ссать!" давав не муженко по рації, коли росіяни перейшли кордон?
Хомчак - кваліфікований військовик, що виконує накази, навіть, якщо з ними не згідний. Бо інакше - який він військовик?
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Вы упорно не смотрели видео. Приказы давал Хомчак -именно он разделил на две колонны и дал приказ идти по походному, не дождавшись окончания переговоров. Военные небыли готовы прорываться боем.
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Дививсь. Там є питання. Але йти по "зеленому коридору" був наказ Муженка з генштабу. І були визначені маршрути. Хомчак їхав не в танку і гайнув у хмиз? Ну молодець. Мабуть не дурень. Треба було застрелитись?
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Приказ штурмовать Иловайс отдавал Хомчак. Приказ двигаться, не дожидаясь окончания переговоров отдавал лично Хомчак. Этому есть документальные подтверждения, и показания очевидцев.
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Шапошников, не пались. Твои уши торчат из каждого твоего поста! Я поддерживаю твою теорию по Иловайску, но здесь ты никому ничего не докажешь. Это борьба с ветряными мельницами. Привет Флориде!
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А ти, поцріотний пан(з бугра) краще вчи українську і не засирай своєю смердячою кацапською український інтернетпростір
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Думка реального Захисника Вітчизни:
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. Размазать же ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Позывной "Упырь". Игорь Гофман в миру.
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Нормально. Тепер нехай дає покази під присягою нормальному генпрокурору, а не куму Мародера Луцику картавому
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Неофіте зелений, ти читав сам лист Гофмана, чи ні? До чого тут якийсь прокурор? Після Іловайської трагедії я мушу зробити все можливе, щоб в армії не гинули люди, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3203
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Почитаю. Поки що ніколи. Я ж в мережах не заробляю
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Сильно сказав, та очевидно, що і правдиво. Молодець!
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Порршенко который на тот момент фактически захватил власть в Украине под дудку "путин нападет" и в сговоре с Муженко сливал добробаты, а в сговоре с Гонтаревой разорил волонтеров, в сговоре с Гелетеем взорвал большинство складов по этой версии назначил человека Коломойского - Хомчака в Илловайск для того что бы его сделать виноватым, так ?
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Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворец»
Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в «черный список» попало большинство иностранных участников форума.
https://iz.ru/878798/dmitrii-laru/pervozakryvatel-zelenskogo-prosiat-zapretit-bazu-mirotvoretc
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Неформальное признание Крыма а росией.
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" Я сделаю все возможное, что бы как можно меньше погибло наших Воинов , защитников суверенитета Украины, в борьбе за независимость и освобождение наших территорий захваченных, и оккупированных агрессором - кацапией ( читай россией)"...- вот что должен был сказать "новый" командарм...
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я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди, - Хомчак.

Сдаться Путину.
Мир любой ценой!
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Все очень легко и просто, для того что бы перестали гибнуть люди надо просто сдаться. Все.Большая жирная точка.Ясно одно что эта обосранная вонючка за Украину отдавать свою жизнь не собирается и защищать ее всему доступными способами не желает.
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Єдиний вихід , якщо зробити переклад слів генерала , це капітуляція . При підписанні капітуляції , необхідно долучити ООН , як гаранта .
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никто не может быть гарантом, кроме собственной армии!
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Так, схоже на те, що підготовляють зелекторат до прийняття такого рішення.
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Начальник Генштаба сказал умные и правильные слова. Только полный ДУРАК или человек не ценящий ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ, может возражать.
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Яка жаль , що його не нагнула шальна шрапнель.
Втік заздалегідь кінувши армію.
І знову жаль, що не дали по заслузі, не позбавили звання.
Тепер буде працювати на медаль "За "Відвагу" у Іловайському котлі.Знищувати докази своєї вини у Іловайському котлі.
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Ага! Постройте большой-пребольшой подземный бункер, спрячьте туда армию. А все остальные будут его охранять....
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твою ж ты мать дивизию...
так демобилизуй всех нах - и дело с концом..
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Если армия воюет, то в ней (хочешь - не хочешь) будут гибнуть люди (воины), этот же не детский сад, а война - это не игра (а политика силы). Другое дело минимизировать потери до предельно разумных размеров согласно выполняемым задачам. Если, к примеру, будет поставлена задача взять москву за неделю, то 100-150 тысячные потери могут быть вполне разумными и приемлемыми!
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Молодець Хомчак. Мені сподобалось, що пан за те, щоб провести досконале дослідження подій в Іловайську. Там була зрада, як на мене.
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Ага! Зайца кинули в огород расследовать, кто сожрал капусту...
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Давайте дочекаємось незалежного аудиту? Всієї влади Порошенка?
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Так-так... І здійснювати "незалезжний аудит" зобов"яжемо, наприклад, Луценко? ...Самому не смішно?
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и ***** скажем что у нас аудит и ты пока не стреляй?)))
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Поверил кацапам про безопасный коридор. Погубил под тысячу пацанов, триста пленных ,триста раненных, четыреста погибших Что такое тысяча воинов с оружием бросились бы на прорыв с оружием а их два часа выстраивали в колонну и расстреливали как в тире Как с таким можно жить
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Цитата з одного із романів Девіда Вебера.

"- Вы должны принять как данность, что война невозможна без потерь. Противник хочет жить, точно так же как и вы, и для него, как и для вас, лучший способ выжить состоит в том, чтобы убить тех, кто пытается убить его. То есть вас, дамы и господа, равно как и людей, состоящих под вашим началом. Уверяю, большинству из вас погибшие товарищи будут приходить в снах, и вы будете вновь и вновь терзать себя вопросами, могли ли вы спасти еще несколько жизней, проявив больше сообразительности, бдительности или умения. И порой, ведь себя не обманешь, вы будете вынуждены признать, что - да, могли. Могли, но не спасли. Вы и они делали все, что от вас зависело, вы и они выполнили свой долг, но они погибли, а вы остались в живых. Независимо от мнения всей Вселенной, мысль о том, что вам следовало найти способ спасти их, останется с вами до конца ваших дней. Вновь и вновь вы будете проигрывать в памяти эпизоды сражений и находить более удачные решения, хотя бы потому, что в вашем распоряжении окажутся долгие часы, тогда как в бою все решают мгновения."
Схоже, що українських генералів-вкотлизаводців муки совісті не терзають. Хомчак, як ми бачимо, не виключення.
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Вообще то генерал на первую очередь ставит победу. А уберечь людей ето убежать или сдаться. Но кто пойдет в армию где генерал выстраивает в колону целый полк, дает приказ сложить оружие и идти прямо в засаду врага.
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Чому у Фінляндії Манергейм досяг перемоги, ще й людей зберіг у 1940му?
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Манергейм ето тот кто сделал кацапам Ад в Финляндии и добился потерь 1 к 20? Не удачный пример. Хомчак как и другие наши 90% хенералов и шнурка от ботинка Манергейма не стоят
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Можливо, пан Хомчак просто не вміє висловити свою думку. Можливо, він мав на увазі зовсім інше - щоб не гинули дарма, через тупість командування та брак підготовки/оснащення. Але, вибачте, сказано те, що сказано. І те, що сказано, говорить лише про те, що начальником Генштабу поставлено людину, яка не готова воювати. Сумно.
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Який прєзік,такий і нач штаба.КАПІТУЛЯНТ!
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а тогда для чео армия? солдат идет служить и если нужно то отдать жизнь за родину. или он как и ***** собирается стоять за спинами гражданских?
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Хм. Ну вообще-то в израильской армии тот же принцип - сохранить жизнь солдату. Если попал в плен, расскажи все, что знаешь, но останься в живых. Это Жуков пускал солдат впереди танков на минное поле
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля Іловайської трагедії я мушу зробити все можливе, щоб в армії не гинули люди, - Хомчак
 
 
 
 
 
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