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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Вакарчук (83) референдум (292) Росія (17179) Голос партія (10)

 "Небезпечно і безвідповідально", - Вакарчук про ідею референдуму про мирні угоди з РФ

Лідер партії "Голос" і музикант Святослав Вакарчук назвав "безвідповідальною" ідею референдуму про мирні угоди з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він писав на своїй сторінці в Facebook.

"Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє? Так чи інакше, але це не нова політика. Це - стара політика", - написав Вакарчук.

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Небезпечно і безвідповідально, - Вакарчук про ідею референдуму про мирні угоди з РФ 01

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації Президента  Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128435
 
   
 Топ коментарі
 
Вакарчук - схоже єдиний свідомий політик. Нарешті хтось це сказав. Де такі заяви від інших фракцій? Де Тимошенчиха? Чи вона виключно по зубажінню?
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Кацапы,запомните раз и навсегда, реванша пятой колонны в Украине не будет! Дорого, мы уже платим за свою свободу и дорого в ЕС и НАТО!
Донбасс вернется на условиях Украины!
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Спасибо вам за заботу, и за дополненную информацию событиями пятилетней давности, не имеющими никакого значения
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Смените тактику троллинга, если, конечно, мое мнение для Вас хоть малость значимо. В любом случае удачи.
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Цiна питаня.
Як поставити питаня?
"Потрiбен Україні мир?" "Так" / "Ні".
Яка ваша відповідь?
А якою ціною вас вже не спитають!
От це і є маніпуляція.
А потім волають "Мы не этого хотели !!!!!"
Занайоми воланя?!
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Не референдум нужен,а войска оон и нато на всем протяжении границы с ***********,и полный разрыв всех связей,и развивать,экономику,армию и интегрироваться в европу.Все одно,возврат окупированных территорий будет возможен только после краха ***********.
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Никаких официальных заявлений не было. Это всего лишь частное припущение Богдана на ток-шоу. К чему переполох?
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Вялый, шо ты предлагаешь? Критиковать все горазды, а предложить что-то конкретное ума нэма. Про Нормандские-Уянские форматы не надо, хватит, наелись
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То два пальці в рота і жери лайно від зцелЬОнського
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Крім того, що Свят талановитий співак, він - ще й розумник, бо має кандидатьську ступінь з математики, два роки (з 17 по 19) навчався у Стендфорському Університеті по Програмі підготовки нових українських лідерів. Про мови (на відміну від зЄльоного вилупка знає , а не тільки "...вчився в спец школі...") говорити не буду - тут і так все зрозуміло. Для чого я все це кажу? Талановитий співак,математик і організатор з фундаментальною освітою, патріот, сиильна постать, яка , в очевидь, виграє на фоні клоуна і гравця куєм на піані. Крім того той факт, що у нього одночасно і потужно працюють обидві півкулі мізків говорить про його генетичну унікальність на противагу, зебілу-торчку і уклоністу. А нам УКРАЇНЦЯМ, потрібно зараз потужно підтримати його не тільки на виборах у ВР, а й в роботі по розбудові партії на місцях . Так що не 3.14діж , а робота і разом - до ПЕРЕМОГИ.
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Россия несомненно агрессор. Но жить же как то нужно. Никакой дружбы и целования в десны, но экономику поднимать нужно. Все проигравшие во Второй Мировой сейчас живут и процветают и соседствуют с теми кого грызли.
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Класне порівняння України з програвшою війну нацистською Німеччиною. Вітя , ти при свідомості чи в наймах за парєбрікам?
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Готовы признать Крым россиянским, впихнуть в себя в виде автономии лугандонских моторыл и жить дальше с кацапами в "мире и согласии"? Ну в таком случае к вам вопросов больше не исеется...
Только вот почти со 100%-ной вероятностью могу вас уверить, что никакого "мира" тогда уж точно не будет...
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Зе просто хочет уйти от ответственности!
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всі ці кукли нічого не вирішують...
все йде в одну точку... прискореними темпами...
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Похоже это будет мой кандидат на выборах.
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Певец против, порохоботы против, ***** против, мля, любовный треугольник!
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нельзя голосовать за партию слуга народа и команду законтаченных фсех мастей.
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Славік сцикун шо неясно,тепер вилізло потрендеть.
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