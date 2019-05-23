 "Небезпечно і безвідповідально", - Вакарчук про ідею референдуму про мирні угоди з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він писав на своїй сторінці в Facebook.

"Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє? Так чи інакше, але це не нова політика. Це - стара політика", - написав Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закону про референдум немає. Провести його не можна, - Заліщук

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації Президента Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.