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Все про:Адміністрація_Президента (425) Богдан (20) Конституція (268)

 Наша чинна Конституція аж ніяк не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, - глава АП Богдан

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що українська Конституція аж ніяк не ідеальна і її потрібно реформувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава АП сказав в інтерв'ю телеканалу "112".

"Звичайно, у нас є багато думок щодо реформування Конституції. Усі президенти починали завжди конституційну асамблею, вона по-різному називалася, і розробляли проекти нових Конституцій. Можливо, ми теж підемо цим шляхом, але поки що таке рішення не на часі. У нас є більш нагальні проблеми. У нас є взагалі правова проблема, і суспільство має розуміти, що наша чинна Конституція, яка то поверталася, то скасовувалася, поверталася знову, далеко не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, економіки знову-таки. Тому що сильна Конституція, де зашито багато противаг, взаємного контролю різних органів, є першим мотиватором розвитку суспільства та економіки. Ми маємо розвинуті країни, де Конституція працює на відмінно. Тому, можливо, так, але це точно не в перші роки правління новообраного президента", - заявив Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Богдана главою АП викликало "деякі запитання" у Вашингтоні, - Гербст

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, главою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один з авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв, пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржене в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128434
 
   
 Топ коментарі
 
Вы ахуевшие существа!
Майданы не из за Конституции, а власти избранной народом, не избавившемуся от рабства в головах!
Куча стран живет по Конституциям написанным еще в 18 веке и им нормально, а эти все норовят туда влезть! Закончите суки судебную реформу, а потом туда лезьте!!!!!!!!!!!!!
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За 3 дня ты уже реально утомил своими тупыми высерами, недолюстрированый вазелиновый юрист!!!
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Ты сам и есть негативное явление Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, - глава АП Богдан - Цензор.НЕТ 9896
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У меня есть только одно определение для этого существа - СКОТ.
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Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений.

Урааааааааа............... Поздравляю ВСЕХ, которые принимали участие в этом негативе. Когда уже ждём законов, подобных кацапским о запрете собраний по причине их негативного влияния на страну?
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Наївні 69 % дали одурачити себе 4% обрізаних.
Тепер залишається спостерігати за попранням надбань МАЙДАНУ.
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О, Майдан - то у ЗЕ вже негативне явище. Вже за це цю сволоту треба прибрати.
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Есть такое негативное явление как гниды, вши сбежали в Ростов, гниды остались, теперь эти гниды потихоньку снова становятся вшами что бы кровушки попить.
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Знову Конституція в усьому винна. Не олігархи, які її перекручують для своєї вигоди, а саме - Конституція. Тобто, замість того, щоб покарати гвалтівників, згвалтовану жінку повчають як краще догодити гвалтівникам.
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Какую чушь несет этот юрист! У ВАЗелина серьезная проблема.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНаша чинна Конституція аж ніяк не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, - глава АП Богдан
 
 
 
 
 
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