 Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак

"Реформування Генерального штабу вже почалося. Воно почалося з того моменту, як Україна заявила, що вона йде курсом, спрямованим на захід, в європейське співтовариство, і з подальшим вступом, можливо, в НАТО або зі співпрацею з НАТО. Тому однозначно, що ми в тому напрямку будемо працювати", - сказав Хомчак журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Робота зі стратегічними радниками в Міністерстві оборони, в Збройних силах організована, вона триває, тому ми відхилятися від тієї роботи не будемо", - додав він.
🤣🤣
😁
а не дурак был бы - мог бы крючек взять и ту вонючку на зуб положить....
😁
http://3.15.dp.ua/Вот оно что!!
🤣🤣🤣
👔 бот, и не хрюкотай на Меня!!
🤣🤣🤣
http://3.15.dp.ua/
На пилоне выступаешь,дэвушка??.
Нюню..
🤣🤣
от тебя опасно, но все шо ты сам себе придумал - таки маладец... думай дальше...
😁
Ты и постишь оттуда, в перерывах!
🤣🤣🤣
Стань лучче!
🤣🤣🤣
кацапская паспортина с двухглавой курицей, думаю уже есть
Пілон тебе чекає!
😁
крымско - кацапскому обычаю шо ли ...
вроде легчает кацапне после....
та не переживай ты так - вас, падлюк-предателей - весь полуостров
НАТО сейчас только Украиной и занимается. А новый начальник штаба начал из себя девочку строить
Ну точно америкосы и остальные НАТОвцы нас поддержут, если на них болта класть и совать на топ позиции в стране людей, связаных с олигархами находящимися под слежствием в США и Британии
Блин, Цензор, запретите октябрятам по сайту лазить . Сайт - для взрослых
И вообще я давно тут почитываю, но никогда раньше не писал, просто от цинизма рошеновранья не сдержался и начал вас ботов поправлять когда врете, а врете вы всегда, так что тысячник)
19 грудня 2010 призначений Миколою Азаровим заступником Міністра Кабінету Міністрів України - Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, згідно з розпорядженням КМУ від 17.03.2010 № 453-р[7]. Звільнений з посади Урядового уповноваженого 3 березня 2014 року[8].
З весни 2014 року - радник голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, з 2015 року - його особистий адвокат[9].
На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався за списками Блоку Петра Порошенка під № 74, однак до Верховної Ради VIII скликанняне пройшов[10]. 2016 року з'їздом партії був виключений зі списку разом з іншими 12 кандидатами[11]. Оскаржував це рішення у суді, однак суд не задовольнив позовні вимоги Богдана[4].
друзі дитинства, адвокати олігарха, партнери по бізнесучесні молоді професіонали . Залишилось рехверендум провести
Украина, имея почти 200 тысяч человек может потратить лишь около 4.5 млрд долларов - разве можно построить современную качественную армию с такими жалкими вложениями. Ни современной авиации, ни флота, ни другого дорогого рода войск, вроде современной ПВО(а не древних 40-50-летних версий) с такими средствами тупо не потянуть.
Будут деньги - будет нормальная армия, выполняющая задачи генштаба. Не будет денег - будет партизанский отряд с машинами, даже не оснащенными системами навигации, сами приезжающие к противнику....
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ