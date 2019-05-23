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Все про:Генштаб ЗС (381) НАТО (1987) реформи (1559) Хомчак (19)

 Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак

Новопризначений начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляє, що реформування Генштабу вже ведеться і буде тривати на принципах, закладених співпрацею з Північноатлантичним Альянсом.

"Реформування Генерального штабу вже почалося. Воно почалося з того моменту, як Україна заявила, що вона йде курсом, спрямованим на захід, в європейське співтовариство, і з подальшим вступом, можливо, в НАТО або зі співпрацею з НАТО. Тому однозначно, що ми в тому напрямку будемо працювати", - сказав Хомчак журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Робота зі стратегічними радниками в Міністерстві оборони, в Збройних силах організована, вона триває, тому ми відхилятися від тієї роботи не будемо", - додав він.

Читайте також: Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128429
 
   
 Топ коментарі
 
Хомчак ненавидит муженко и знает, кто где ворует. Посмотрим, что будет делать.
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🐷ботики, що знову не ТАК?
😁
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Хомчак ненавидит муженко и знает, кто где ворует. Посмотрим, что будет делать.
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та пошел ты ,,, - Родину защищать....
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а москальную нечисть так и плющит при слове НАТО
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а почему мужеложенка до сих пор не самоубился?
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тому що не офіцер,а просто ригівська гнида...
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наверное првильнее шакаладно рыгоанальная гнида Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5349
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расскажи нам о проклятых евробляхерах и о пользе мыролюбного повышения цен на электроэнергию в два раза.
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если не дурак сам знаешь, а если таки придурок смысл тебе шо обьяснять?
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ты весь корюшковский гон пропустил на вонючей мойке, сидячи за компом,
а не дурак был бы - мог бы крючек взять и ту вонючку на зуб положить....
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🤣🤣🤣
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🐷 🔫
👔 бот, и не хрюкотай на Меня!!

🤣🤣🤣
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чисто так - никогда не пиши слово "меня" с заглавной... - скромнее
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На пилоне выступаешь,дэвушка??.
Нюню..
🤣🤣
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ссылку не отрывал.
от тебя опасно, но все шо ты сам себе придумал - таки маладец... думай дальше... Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 519
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ТАНЦУЙ на пилоне, пока маладая,дэвушка!
😁
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А че тебе открывать то!
Ты и постишь оттуда, в перерывах!
🤣🤣🤣
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Кыш на пилон-павеселись!
Стань лучче!
🤣🤣🤣
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ты крымчук?
кацапская паспортина с двухглавой курицей, думаю уже есть
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Дэвушка,розмову закінчено!
Пілон тебе чекає!
😁
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звучит как зов отчаяния, ну не знаю - кошку иди трахни по
крымско - кацапскому обычаю шо ли ...
вроде легчает кацапне после.... Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4938
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таки есть казламордая паспортина
та не переживай ты так - вас, падлюк-предателей - весь полуостров
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рома раевский - не в крым - но я падлюк помню,,,,,
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так ольгінсько-мальдівських контузить від того що не лоліта президентом стала)))в них тепер все буде "не так")
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Слово " возможно" никого не напрягает? Он уже нарушает Конституцию
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мы чтото пропустили. А что Украину в Нато ктото приглашал?
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А ШО не приглашал?
НАТО сейчас только Украиной и занимается. А новый начальник штаба начал из себя девочку строить
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Да скоро нам вообще армия не нужна будет... Вот помиримся с РФ и все, можно армию сокращать, избавляться от избыточного имущества)
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А кто теперь будет наживаться на войне?
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НО при этом мы херим отношения с основной страной НАТО США?

Ну точно америкосы и остальные НАТОвцы нас поддержут, если на них болта класть и совать на топ позиции в стране людей, связаных с олигархами находящимися под слежствием в США и Британии
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питерский под прокси, тебе какое дело ??? иди мост кадырова проведай
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Неуч, флаги учи .
Блин, Цензор, запретите октябрятам по сайту лазить . Сайт - для взрослых
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питерский под прокси, пофиг какой флаг на твоем прокси, потеряйся в рузгиг проблемах
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А не пошел бы ты по стрелочке, козломордый.
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Бьістро учитесь...форумчан с именем и историей русней назьівать для дискредитации😁 Десятник?
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На кого работает пропагандон рошеновского мародерства и коррупции???, правильно чувак в первую очередь на куйлостан,ибо успешная Украина их страшный сон.
И вообще я давно тут почитываю, но никогда раньше не писал, просто от цинизма рошеновранья не сдержался и начал вас ботов поправлять когда врете, а врете вы всегда, так что тысячник)
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що ти до прапорців чіпляєшся? Чи ти можеш спростувати, що зеля поклав демонстративно болт на рекомендації США і взяв до себе главною АП люстрированого Богдана? 28 років такого не було і ось знову!
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вы ожидали Ложкина??? предлагаю посмотреть дела, коих пока небыло
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і чим це ... краще Порошенка? Він же переміг з гаслом :я чесний, я закони не порушу, у мене будуть незаплямовані нові обличчя. А очікувала саме це. А не риговську відрижку і беніного холуя
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Это просто просто юрист, кто нанял на того и работает, извините за сравнение, это как проститутка))) . И да это хороший юрист, посему давайте все же дел подождем....Ну и точно Зе не мог поставить непроверенного человека, ответственность то все на него за дела пойдет. Смотрите дальше Хомчак думаете друг Зе ? неуверен... А вот этот чел похоже вообще любил рошенкину лизнуть, но скорее всего профи и Зе его назначил https://censor.net.ua/news/3128469/zelenskiyi_ostavil_sviridenko_upolnomochennym_prezidenta_po_voprosam_reabilitatsii_uchastnikov_boevyh/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70325044
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Ви рахуєте - я проти України і вчепилась в Порошенка? А що, Богдан - найкращий юрист і більш в Україні нікого не знайшлося? І да це нове обличчя Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4309 :
19 грудня 2010 призначений Миколою Азаровим заступником Міністра Кабінету Міністрів України - Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, згідно з розпорядженням КМУ від 17.03.2010 № 453-р[7]. Звільнений з посади Урядового уповноваженого 3 березня 2014 року[8].
З весни 2014 року - радник голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, з 2015 року - його особистий адвокат[9].
На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався за списками Блоку Петра Порошенка під № 74, однак до Верховної Ради VIII скликанняне пройшов[10]. 2016 року з'їздом партії був виключений зі списку разом з іншими 12 кандидатами[11]. Оскаржував це рішення у суді, однак суд не задовольнив позовні вимоги Богдана[4].
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возможно не наилучший но точно хороший юрист), я бы на месте Зе не рискнул поставить незнакомого человека , поэтому до первого кривого дела претензий не имею, замутят поганку, претензии появятся)
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начнут порть у Зе херню, будут и шины, участвовал и буду снова если прийдется, я не фанат-идиот как порохоботские вруны, я поддерживаю Зе пока его дела хороши для Украины
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добре, синку, добре. Бачу, що не москаль
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реформа генштаба радует - та все зедебильские реформы радуют на самом деле Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 239
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Как сказал один британский генерал - Пока ваши генералы не будут на похоронах погибших ваших солдат, вам до НАТО еще далеко
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А генерал Назаров уволен с должности зам. Начальника Генштаба или как?
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Рошеноватники, когда мы в мацковию вступим???, вы же месяц эту сказку тут чесали, а некоторые особо одаренные до сих пор продолжают, так КОГДА ???
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вже розвертаємося. За три дні: Маркон та Меркель обговорювали по телефону з Путіним Україну. Без України. Ми знов перетворились в об'єкт в міжнародних відносинах. Перед США демарши влаштовуєм. На посадах призначені друзі дитинства, адвокати олігарха, партнери по бізнесу чесні молоді професіонали . Залишилось рехверендум провести
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так через час после инаугурации обещали ж ??? снова наврали ??? эта тройка постоянно шото обговаривала и без соевого, и все норм было )
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І крім бла-бла-бла заперечити мені й нічим?
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а тебе кроме бла-бла-бла есть что спросить ???
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тут вопрос более сложный и масштабный...генштаб это лишь мозг, отдающий приказы остальному телу...а если тело слабо и хронически истощено, то какой бы мозг ни был, в драке с более сильным противником это не поможет...Норвегия, к примеру, при армии в 25 тыс человек тратит на нее почти 11 млрд долларов...

Украина, имея почти 200 тысяч человек может потратить лишь около 4.5 млрд долларов - разве можно построить современную качественную армию с такими жалкими вложениями. Ни современной авиации, ни флота, ни другого дорогого рода войск, вроде современной ПВО(а не древних 40-50-летних версий) с такими средствами тупо не потянуть.
Будут деньги - будет нормальная армия, выполняющая задачи генштаба. Не будет денег - будет партизанский отряд с машинами, даже не оснащенными системами навигации, сами приезжающие к противнику....
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Знатний вояка Хомчак. Ось тут трішки розповідають про його подвиги.
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРеформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак
 
 
 
 
 
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