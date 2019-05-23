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 Як 8 українських військових заїхали в полон до російських військ: рапорти військових і прикордонників

У мережі з'явилися подробиці вчорашньої події в зоні ООС, коли вісім військовослужбовців ЗСУ, рухаючись на вантажному автомобілі, відхилилися від маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив учасник АТО Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.

"Про сумне. Джерела не знаю, за повну достовірність не ручуся, хоча велика частина видається достовірною, якщо хтось знає - напишіть. Таємницею не є, оскільки сепари це все бачили", - написав він, а також розмістив 1 документ і 2 скриншоти рапортів військових.

У документі "ЦУС Донецько-Луганського регіонального правління" (Регіональне управління Держприкордонслужби України. Створене 14.10.2017. Протяжність ділянки відповідальності - 479 км: уздовж лінії зіткнення - 396 км. - Ред.) йдеться, що о 6.00 на КПВВ "Новотроїцьке" Донецького прикордонного загону прибув КамАЗ ЗСУ із 7 військовослужбовцями.

Також читайте: Вісім воїнів ЗСУ відхилилися від маршруту і були затримані найманцями РФ у районі Новотроїцького, - штаб ОС

"О 6.05 автомобіль з військовослужбовцями ЗСУ за паролем проїхав у бік контрольного поста "Березове 1". Прибувши, назвали встановлений пароль і о 6.15 проїхали в бік контрольного поста "Березове 2". На під'їзді до контрольного поста "Березове 2" транспортний засіб зупинився і під час підходу військовослужбовця, який ніс службу в п/н: різко почав набирати швидкість і рухатися в бік ТОТУ (тимчасово окупованих територій України. - Ред.)". З метою зупинки транспортного засобу п/н було здійснено 5 попереджувальних пострілів з АКС-74. Станом на 7.30 від громадян, які перетинають лінію розмежування, надійшла інформація, що на блокпості "Оленівка" на ТОТУ стоїть військовий автомобіль КамАЗ, а 7 осіб у військовій формі лежать на землі обличчям вниз", - йдеться в документі.

У документі також зазначено, що "під час проведення перевірочних заходів встановлено що, транспортний засіб і військовослужбовці ЗСУ належать до 43 мотопіхотного батальйону (конандир бат. м-р Башив О.С.) 53 окремої мотопіхотної бригади. Військовослужбовці слідували за маршрутом Мангуш - Костянтинівка з метою проведення звірки за напрямком тилових служб".

Як 8 українських військових заїхали в полон до російських військ: рапорти військових і прикордонників 01

В інших документах додатково зазначено, що "це 140-й бат 53 бригади, їхали старшини на звірку майна 07.25 22.05.19 Дон. прикз обпк Волноваха. Від заступника коменданта обпк Волноваха м-ра Мельника О. надійшла доповідь про те що о 6.15 військовий КамАЗ здійснив прорив через КрП "Березове".

Також у ньому наведено дані радіоперехоплення і коментар військовослужбовців:

06:14 Пост-Плити

- Камаз якийсь їде в нашу сторону, біля Машини.

- Прийняти

- Прийняти.

- Що робити?

- Стоїть на відстані перед Знаком, якщо що, зараз дізнаюся.

- Людей швидко збирай, всіх, що є.

06:27 Меля, НП - Пост

- Підніми всіх, хто є, і по передньому краю уважно дивіться, до нас заїхали Укропи.

- Прийняв.

06:30 НП - Пост

- І решта нехай будуть готові, але поки не висуваються, нехай уважно дивляться за переднім краєм, заїхали Укропи до нас.

- Я на Позиціях.

- Ну, уважно, добре там.

- Прийняв.

06:40 Низ - Плити

- У тебе всі встали?

- Уважно дивимося.

"Камаз перетащили до сепарів. Дибілів забрало мгб. Це за доповіддю нач розвідки З механізованого батальйону. Там цей камаз і сєпарів зненацька застав. Ці вісім старшин з 53 бригади, що їхали на звірку, могли блокпост сєпарів без бою захопити. Просто зупинились і почали узгоджувати маршрут, коли побачили двоголову курку. В тому камазі була документація по всій 53 бригаді. Штат, зброя, прізвища, відомості закріплення зброї, соц дем дані військових. Прикро, що там багато військових луганчан, родичі яких залишаються під русньою. Тепер їм точно п..ць. Плюс списки Айдару"

Як 8 українських військових заїхали в полон до російських військ: рапорти військових і прикордонників 02
Як 8 українських військових заїхали в полон до російських військ: рапорти військових і прикордонників 03
Як 8 українських військових заїхали в полон до російських військ: рапорти військових і прикордонників 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128425
 
 
 Топ коментарі
 
Как минимум водила точно изменник, особенно учитывая то, что лицом в землю лежало только 7ро.
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"При подъезде к контрольному посту "Березовое 2" транспортное средство остановилось и при подходе военнослужащего, который нес службу в п/н: резко начал набирать скорость и двигаться в сторону ТОТУ"

Это не тупейший прокол, это предательство.
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Очень подозрительным выглядит пленение восьми украинских воинов. Чтобы не было это целенаправленной акцией для инициации так называемых "мирных переговоров" с путлером. Нашли нужных людей (на войне разные бывают) пообещали хорошо заплатить, не трогать в плену и вскорости отпустить. И тут на сцене на белом коне с голубем мира является Зеленский и, после "прямых" переговоров с самим путлером за ручку выводит бойцов домой к плачущим матерям, женам, детям. Камеры щелкают, кадры облетают все агентства - президент Мира работает. И на этом торжественном фоне нам втюхивают дыныры и лыныры на правах автономии со всеми вытекающими. Если возвращаются бывшие рыгианалы, если уже главный коммуняка Симоненко вещает с 112го, то дело плохо. Ведь бандюки больше нашего простого брата знают куда ветер дует... А дует он с душком противным..
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Написали параллельно почти то же самое.
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Мы не знаем, как там было, можно только предполагать. Мог заблудиться. Мог перепутать. Мог быть под наркотой или алкоголем. Теоретически возможно и предательство.
Мало информации. Но если рассуждать логически - если кто-то хотел сбежать в *********, то он мог выехать через Беларусь, и не рисковать подорваться на мине, или рисковать получить очереди из семи автоматов в спину. Ведь представить, что ехало большинство предателей, нельзя. Если предателем был водитель, то тот или те, что были в кабине, были мертвецки пьяные или тоже предатели. Либо изменник взял водителя на мушку и заставил ехать куда нужно. Но повторяю: в кузове было ещё несколько человек и они могли бы кабину изрешетить.
Что-то тут не то. Муть и туман.
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У них не было при себе оружия ( по непонятным причинам) . Никого они изрешетить не могли.
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Будка - з неї толком не добереш, що діється. Якісь постріли, якась фігня, поки розібрались, що зрадник в кабіні, уже було пізно. Навіть якби був тентований кузов - могли б щось зробити, лише знаючи, що їх везуть до сєпарів. На асфальт на ходу виплигнути, прорізати тент і з ножом в зубах полізти в кабіну... Ну, то лише в кінах реально, а в житті все простіше і гірше
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че-ты лепишь ватник - прорырвались через блок пост - это уже предательство все остальное уже не важно ..
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Что ты лепишь, ватник, ты был с ними, видел своими глазами?
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в данной ситуации, для "защиты чести мундира", армии нельзя скрывать реальную информацию "что произошло" (кроме совсем уже секретной), иначе версии и вбросы похоронят её..(
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С чего бы это луганчанам быть местными в Донецкой области?
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Муженку и Рошеновким генералам привет.
Это их полная ответственность, а точнее полная безответственость,
за свою работу и людей.
Твари. Надеюсь Суд оценит по всем параметрам их управленческие и остальные решения.
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почему не отстреливались и не спасали документы?
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У них не было с собой оружия, как оказалось.
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А секретную документацию они везли без оружия? Странно однако. Масштабное предательство. Должны полететь конкретные головы.
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В чём проблема со списками ? Все списки давно есть в ФСБ и ГРУ ещё 2014 года !!!
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Списки з адресами?
Що за фігня?
Може там ще були автобіографії з листами до коханих?
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А, ну если старшины ехали да еще местные луганчаны то тогда понятно. Перебежчики и изменники Родины. Все было договорено, чтобы вынудить Украину идти на переговоры.
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Пока в Украине не примут жосткие законы против изменников Родины и не будут им давать от 20 лет до пожизненного то ето будет и дальше продолжаться. Толерантных все *бут.
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А что на дороге ведущей к врагу не было ни ежей ни мин ни заграждений что так просто можно нажать на газ и прорваться? Или там широкий торговый путь на Ротердам+++.? Я удивляюсь как Ху*ло еще в Киев не приехал на танках если везде одни предатели и алкаши.
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"Прикро, що там багато військових луганчан, родичі яких залишаються під русньою. Тепер їм точно п..ць. Плюс списки Айдару", "Дибілів забрало мгб." - ну и хрен с ними, с дебилами.
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Оце так ПеПе армію збудував...закачаєшся......блок-пости можна проїхати на раз-два-три...
треба "Героїв України" давати командуванню ООС за такі досягнення.
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По навігатору шлях з Мангуша до Костянтинівки лежить через Донецьк Так і поїхали
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Хоча є ще інша Костянтинівка, тоді так, ім треба було в Березовому повернути ліворуч, в сторону Степного, а вони погнали прямо
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Я сначала тоже подумал про город Константиновка, потом глянул на карту и понял - там "заблудиться" отсутствует от слова совсем. Это спланированная операция.
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Меня всегда банили на цензоре как ,,ватника,, который выступает за конструктивные мирные переговоры с Россией и донецким ополчением.Хотя я всегда занимал нейтральную объективную позицию. В данном случае я вступлюсь за украинских солдат, подобный пост на цензоре ето подрыв авторитета ко всей украинской армии, посмотрите сколько оскорблений сыпется на участников АТО. Ето ведь ужастно, какие бы они не были, ето наши солдаты, и их надо уважать. Может там сепары в машине спрятались и мужики под дулами автоматов пришлось маршрут сменить. Не судите, да не судимы будете. А Юра Бутусов прежде чем давать советы бойцам, пусть хотя бы месяцок сам лично повоюет на передовой, рискнёт собственным здоровьем и благополучием, под шальными кацапскими р
пулями. ,,Диванных генералов,, больше чем самих солдат.
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Может там сепары в машине спрятались и мужики под дулами автоматов пришлось маршрут сменить.

А можно уточнить - где именно, в бортовом КрАЗе, КамАЗе, МАЗе, ЗиЛе или Урале можно, на подконтрольной территории, так хорошо спрятать хотя бы одного сепара с автоматом?
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пост - подрыв авторитета?
а как вы само событие классифицируете?
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Я так понимаю, движение в сторону мира началось.
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Наскільки я зрозумів, що ця частина базується в місті Северодонецьку, Луганської області. Братва набиралася "на роботу" з місцевих? То вони поїхали до своїх "братанів". Начальника СБУ зняли, мабуть і там нормальні СБКшники відїхали і почали проводити спецоперації кронсерви ФСБ. На правильному шляху: А що вони крім військовослужбовців, машини, ще повезли ворогу?
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Старшины ехали считать портянки со всеми списками и учетно-послужными карточками л/с бригады?
Если это так, то командира бригады под трибунал, вместе с замами. И пора уже майоров со шрамами на полковничьи должности ставить!
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Десь в 15 році в Львівському госпіталі мені один десантник з Правого сектору розповідав, що їх попросили на одній ділянці хлопці з ВСУ посилити вночі чергування, бо багато всілякої швалі лазило через лінію фронту. Вночі,коли вони чергували, то помітили бусик, який який полем гнав до лінії розмежування. Почали стріляти трасерами, щоб, можливо, на підстрелити цивльних, а в ньому було щось коло восьми тіл аватарів з одного підрозділу, але водій був тверезий і з сепарського села поряд - віз ясирь бойовикам оптом!... Хлопці з Правого сектору зв'язались з підрозділом, звідки були ті тіла аватарів. Приїхало бусом ціле відділення розвідників за "своїми", подякували правосекам і перед им, як грузити тіла почали їх жостко бити берцями, що аж кості хрустіли і кров бризкала. Правосеки їх самі вже намагались стримати, бо тіпа пияки, але свої ж військові, але розвідники їм відповіли, що якби вони знали скільки через цих аватарів постраждало нормальних хлопців, то вони би їх самі тут постріляли. Потім погрузили то всьо разом з сепаром-водієм і поїхали в підрозділ.
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Ще він сказав, що в Правому секторі сухий закон - могли випити чарку тільки, щоб пом'янути загиблого товариша.
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Зеля только стал презом, а уже 8 человек сдалось в плен.
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20 мая кто то стал гавнокомандующим,22 мая 8 человек с документацией попадают в плен.Совпадение,не думаю? Это начало рехверендума?
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