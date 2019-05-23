 Як 8 українських військових заїхали в полон до російських військ: рапорти військових і прикордонників

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив учасник АТО Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.

"Про сумне. Джерела не знаю, за повну достовірність не ручуся, хоча велика частина видається достовірною, якщо хтось знає - напишіть. Таємницею не є, оскільки сепари це все бачили", - написав він, а також розмістив 1 документ і 2 скриншоти рапортів військових.

У документі "ЦУС Донецько-Луганського регіонального правління" (Регіональне управління Держприкордонслужби України. Створене 14.10.2017. Протяжність ділянки відповідальності - 479 км: уздовж лінії зіткнення - 396 км. - Ред.) йдеться, що о 6.00 на КПВВ "Новотроїцьке" Донецького прикордонного загону прибув КамАЗ ЗСУ із 7 військовослужбовцями.

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"О 6.05 автомобіль з військовослужбовцями ЗСУ за паролем проїхав у бік контрольного поста "Березове 1". Прибувши, назвали встановлений пароль і о 6.15 проїхали в бік контрольного поста "Березове 2". На під'їзді до контрольного поста "Березове 2" транспортний засіб зупинився і під час підходу військовослужбовця, який ніс службу в п/н: різко почав набирати швидкість і рухатися в бік ТОТУ (тимчасово окупованих територій України. - Ред.)". З метою зупинки транспортного засобу п/н було здійснено 5 попереджувальних пострілів з АКС-74. Станом на 7.30 від громадян, які перетинають лінію розмежування, надійшла інформація, що на блокпості "Оленівка" на ТОТУ стоїть військовий автомобіль КамАЗ, а 7 осіб у військовій формі лежать на землі обличчям вниз", - йдеться в документі.

У документі також зазначено, що "під час проведення перевірочних заходів встановлено що, транспортний засіб і військовослужбовці ЗСУ належать до 43 мотопіхотного батальйону (конандир бат. м-р Башив О.С.) 53 окремої мотопіхотної бригади. Військовослужбовці слідували за маршрутом Мангуш - Костянтинівка з метою проведення звірки за напрямком тилових служб".

В інших документах додатково зазначено, що "це 140-й бат 53 бригади, їхали старшини на звірку майна 07.25 22.05.19 Дон. прикз обпк Волноваха. Від заступника коменданта обпк Волноваха м-ра Мельника О. надійшла доповідь про те що о 6.15 військовий КамАЗ здійснив прорив через КрП "Березове".

Також у ньому наведено дані радіоперехоплення і коментар військовослужбовців:

06:14 Пост-Плити

- Камаз якийсь їде в нашу сторону, біля Машини.

- Прийняти

- Прийняти.

- Що робити?

- Стоїть на відстані перед Знаком, якщо що, зараз дізнаюся.

- Людей швидко збирай, всіх, що є.

06:27 Меля, НП - Пост

- Підніми всіх, хто є, і по передньому краю уважно дивіться, до нас заїхали Укропи.

- Прийняв.

06:30 НП - Пост

- І решта нехай будуть готові, але поки не висуваються, нехай уважно дивляться за переднім краєм, заїхали Укропи до нас.

- Я на Позиціях.

- Ну, уважно, добре там.

- Прийняв.

06:40 Низ - Плити

- У тебе всі встали?

- Уважно дивимося.

"Камаз перетащили до сепарів. Дибілів забрало мгб. Це за доповіддю нач розвідки З механізованого батальйону. Там цей камаз і сєпарів зненацька застав. Ці вісім старшин з 53 бригади, що їхали на звірку, могли блокпост сєпарів без бою захопити. Просто зупинились і почали узгоджувати маршрут, коли побачили двоголову курку. В тому камазі була документація по всій 53 бригаді. Штат, зброя, прізвища, відомості закріплення зброї, соц дем дані військових. Прикро, що там багато військових луганчан, родичі яких залишаються під русньою. Тепер їм точно п..ць. Плюс списки Айдару"





