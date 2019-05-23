 Ми готові йти назустріч і вирішувати цей конфлікт мирно, - глава АП Богдан про відносини України та РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава АП в інтерв'ю телеканалу "112", відповідаючи на запитання, як він оцінює заклик Зеленського до американської делегації з проханням посилити санкції проти Росії.
"Ми оцінюємо так, що ми маємо рухатися до цілі. А для досягнення цілей всі доступні способи є для нас прийнятними. Перший виклик для нас – звільнити наших військовополонених. Є два способи: батіг і пряник. З одного боку, ми посилаємо сигнали до влади Росії і робимо це медійно, відкрито, що ми готові розмовляти, готові до компромісів. Поки що немає ніяких сигналів, що вони на це погоджуються. Але ми маємо йти й іншим шляхом – батога. Просити міжнародну спільноту тиснути на владу Росії, щоб вони все-таки ухвалювали ті чи інші рішення і робили крок назустріч нам. Наша позиція: ми готові йти назустріч і вирішувати цей конфлікт мирно. Її багато разів виголошували",- заявив Богдан.
Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.
Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.
Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.
Свирид Опанасович
18 год ·
Доброго здоров'я, друзі! З усього многообразія резонансних тем, які натхненно продукує "молода" команда, дід візьметься прокоментувати лише питання референдуму. Отого, про який учора казав пан Андрій Богдан (про якого подейкують всяке, і навіть, що він призначений незаконно). Так ось, пан Богдан допустив проведення в Україні референдуму "щодо мирних угод з Росією". А щоб бути зовсім коректним, процитую цього пана дослівно:
"Кінцеве рішення, якщо воно буде не однозначно сприйняте суспільством, або виникнуть проблемні точки для сприйняття тими чи іншими, то його можуть винести на референдум", - сказав він.
На тлі об'єктивно невдалого для президента Зеленського учорашнього дня, в ході якого він прийняв ряд в цілому невдалих кадрових рішень (а одне з них змушений був скасувати), заяву пана Богдана дід вважає найбільш невдалою. Ця заява частину його прибічників як мінімум озадачила, інших напрягла, а противників миттю мобілізувала. Кажу це не тому, що діда сильно непокоїть, аби в пана Зеленського усе було добре. І навіть не аби його зайвий раз пнути - я цим не увлєкаюсь. Хоча можу і зараз, здається, саме той випадок. Адже пан Богдан (свідомо чи ні - не знаю) зачепив дуже резонансну й гостру тему і її замовчувати не можна.
Основна версія небайдужих громадян інтерпретує вказану заяву пана Богдана як доказ підготовки до якихось підозрілих шашнів із Москвою. І що заради цього усе й затівалося. І серіал "Слуга народу" для цього знімався, і пан Бігус нам про Свинарчуків кіно показував - все це придумав пан Коломойський в 15-ом году, аби привести до влади пана Зеленського, задача якого злити Україну ***** та закріпити за Україною статус підлеглої Москві колонії шляхом загальнонаціонального референдуму. А в тому, що референдум скаже "так" не сумнівається схоже ніхто. Розвивати цю версію далі не буду, різних її варіантів у фейсбуці чимало.
Але й розвінчувати цю версію не стану.
Ото нехай "молода" команда доказує, що подібні заяви обумовлені не чиїмось злим умислом, а лучшими побуждєніями. Або звичайною человечеською глупістю. Бажано, з конкретними прізвищами - чиєю саме глупістю? Пана Богдана? Пана Зеленського? І якщо не глупістю, то чим?
Втім, у дідуся в стрічці чимало відданих прибічників пана Зеленського, котрі зараз намагаються виправдати пана Богдана тим, що референдум, буцімто, це класно, це ж пряме народовладдя. Дозволю собі з цим категорично не погодитися.
Епоха референдумів себе вичерпала. І її кінець співпав із рубежем тисячоліть, що супроводжувалося масовим поширенням інтернету, а можливо якраз і внаслідок цієї славної події. У будь-якому разі, референдуми - то вчорашній день повсюди в цивілізованому світі. Окрім екзотичної Швейцарії, але й там на референдуми виносяться лише такі глобальні питання, як перенесення автобусної зупинки на 150 метрів. Спорадичні ж спроби провести в силу історичної інерції референдуми в таких традиціоналістських країнах, як Франція чи Британія, у XXI столітті стабільно закінчуються конфузами. Референдум 2005 року у Франції поховав Конституцію ЄС, а референдум по BREXIT Тереза Мей досі розхльобує. Тому в країнах західних демократій прийнята негласна домовленість референдумів більше не проводити, від плебісцитів по можливості утримуватися. Не тому, що людям віри нема. А тому, що на цьому етапі розвитку інформаційних технологій надійних способів захистити делікатний процес формування громадської думки від зовнішнього впливу не існує. Надворі ж не старе добре ХХ століття, треба ж іти в ногу со временєм.
В Україні ж єдиний успішний приклад референдуму був у 1991 році, але це була епоха, коли не те, що інтернету - пейджерів іще не було. І крім того, референдум в Україні ефективний лише коли треба щось поламати. У 1991 році ми ламали СРСР і лише тому той референдум залишив по собі в пам'яті народній у цілому позитивні спогади. Але прикметно, що коли пан Кучма ламав Україну під себе і спробував було повторити фінт з референдумом у 2000 році, якраз на зламі епох, то той референдум закінчився цілком очікуваним пшиком. Хоча за всі чотири питання було проголосовано "за". А от що пан Богдан зібрався ламати на цей раз?
Тому ще раз - референдуми, то симпатична древня архаїка, яка в новітніх історичних умовах не має до народовладдя жодного відношення.
Проте особисто дід вбачає у заяві пана Богдана дещо інше коріння. От є в мене стійке відчуття, що пан Зеленський носиться з ідеями референдумів не через свою буцімто відданість принципам демократії. А просто в силу своєї вродженої хитрожопості. Обтяженої фізіологічним небажанням ні за що відповідати: "Я несу ответственность только перед своєй семьей" - здається з таким державотворчим гаслом узяв пан Зеленський до рук президентську булаву?
І навіть у перших словах його інавгураційної промови надокучливим рефреном лунала теза, яка різонула вухо багатьом із слухачів: "Кожен з нас президент" і "ми несемо спільну відповідальність". На що багато хто із громадян зреагував у дусі: "Нє, мілдружок, не ми президенти, а - ти. І відповідатимеш також ти. Персонально".
Загалом, явна налаштованість новообраного президента від самого початку перепихувати з себе відповідальність на народ, яка в риториці "молодої" команди називається "вдосконалення інструментів прямого народовладдя" до добра Зеленського не доведе. Є в мене таке нехороше (або хороше) передчуття. І справа не лише в тому, що в Україні традиційно дуже "*******" всяких там слизьких мазуриків, бо обожнюють їх прищучувати. Справа в тому, що подібне "пряме народовладдя" є по суті прямим посягатєльством на ментальний код народу та на тектонічні засади української державності.
Паростки української державності, як це переконливо довів іще Михайло Грушевський, простежуються ще з IV століття, з Антського союзу. І ще в оті прадавні часи наші предки обирали собі керманичів за принципом "кого не жалко". Та з єдиною метою - "аби було кого винуватити за нашу херову жизнь". Ніякої іншої суспільно-корисної функції українські правителі ніколи не виконували. Іноді воювали, іноді церкви будували, але люди їх любили не за це. А за смиренне терпіння під зливою їхніх прокльонів.
Ті з керманичів, які чемно погоджувалися прийняти відповідальність лише на свої плечі й ні на кого не кивали, от вони й залишилися на сторінках історії порядними людьми, і дідусь теж пише про них у своїй "Історії" з симпатією. Але їх було з біса мало, основна ж маса наших правителів, князів, гетьманів та президентів вважали себе цяцями. І їм весь час хтось заважав, тому не дивно, що ті правителі закінчували дуже сумно. До речі, й сам Михайло Грушевський, мав пречудову нагоду пересвідчитися у правильності цієї тези на власному досвіді.
А пану Зеленському, аби в цьому переконатися, взагалі достатньо було просто під час інавгурації поглянути в ложу з іноземними гостями. Де за симпатичною Далею Грибаускайте, сиділи рядочком наші похнюплені хлопці: Кравчук, Кучма, Ющенко і Порошенко. Відсутній серед них з поважної причини лише пан Янукович, але думається, що й він із цього правила теж не виключення. Усі вони так чи інакше уникали особистої відповідальності. Та перепихували її то на опозицію, то на всю Верховну Раду, то, коли сильно вже припікало, на своє оточення. Але прикметно - ніколи на народ. Навіть Янукович. А тут якийсь парень з тєлєвізора вирішив, що він самий умний та зібрався поламати тисячолітні традиції української державності. Та перекласти усю відповідальність із себе, любимого й красівого, на усі 100% українців. Ніхера собі! Ти хто такий?
В обшим так, нема в діда ні бажання, ні часу пояснювати очевидні речі, але якщо заява пана Богдана була лише пробним шаром і тепер хтось там відстежує реакцію небайдужих громадян, то дід скаже таке:
- Референдуми - то дурна затія, ніякі референдуми персональної відповідальності з пана Зеленського не знімуть. Хто не вірить, нехай пана Кучму спитає. Той теж був хитроздєланий і навіть референдум провів. Після чого почалося УБК, а там і 2004-й підкрався непомітно. А ведь Данілич не зєльоний пацан був.
- Відповідати пану Зеленському доведеться за все лише особисто. Буде хороший (у що я не вірю) - молодець, а буде поганий - займе своє місце поряд з похнюпленими попередниками. Надворі ХХІ століття, і зараз у тренді не колективна відповідальність. А персональна.
- Перекласти відповідальність на українців не вдасться. Це ще нікому в історії не вдавалося, бо не ті люди українці, щоб за щось там відповідати.
- Пан Зеленський казав, що все життя старався, аби українці усміхалися. То раз уже "молодій" команді закортіло референдуми проводити, нехай винесуть питання "Чи погоджуєтеся Ви нести за дії президента України В.Зеленського особисту відповідальність, моральну та матеріальну?". І тоді ми всі разом порегочемо.
І ще раз, аби не казали, що дід не попереджав - будь-які сумнівні шашні з Москвою, а тим паче спроба їх освятити референдумом, то гігантський крок в напрямку завершення президентства Зеленського. Дочасного. Чи українці не вміють керманичів скидати? Ні, єсть нєкоторий опит.
Як там у "молодій" команді кажуть? Думай. Те.?
Сидіти і чекати пропозицій щоби поторгуватись.
А паРаша мовчить, і цим провокує,
А Беня об"явив, що громадянська війна!
А Европа бачачи це, послала Зебеню на фортепіано х..м грати.
І що робити бідному еврею?????????? Шукати компромісу:
Стращати бандерівців, переглядати мовний закон, вводити другу мову (ліпше івріт так чесніше). знищувати українську національну ідентичність і проводити культурні сінагогські вечорниці "95" Квртал".
Янукович не був обрізаним але робив те ж саме.
За що боролись на те й сіли!!!!!!!!!!!!
задніцу раніцай побач з ложкам. Вось тады могуць быць перамовы наконт тэрыторый, наконт
моўнага пытання, наконт "братэрства". А яшчэ лепей, калі на абшарах сённяшняй расеі
з'явяцца з дзясятак незалежных дзяржаў. Ну, гэта зусім - рэспект ! Слава Украіне ! Жыве
Беларусь !
И это глава администрации президента!
Сдача нацинтересов под дудку *****. Но чтобы не брать за это ответственность на себя, типа провести "референдум". О сдаче нацинтересов под соусом "дружбы" и "мира".
"На редкость запутанная и невнятная и противоречивая речь"
- Тот, кто первым предложит договариваться с врагом ...."
Марио Пьюзо, "Крестный отец".
Самая лучшая война - разбить замыслы противника; на следующем месте - разбить его союзы; на следующем месте - разбить его войска. Самое худшее - осаждать крепости.
Непобедимость заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике.
Знай противника и знай себя, и ты будешь непобедим.
Отже, нічого нового у тому, як вони будуть тиснути на Росію, немає.
Може, на референдумі люди скажуть, що тиснути взагалі не треба?
Данный принцип позволителен в отношении ЕС и США потому что они существенно влияют на политику Раисси вынуждая её делать, либо не делать вещи которые вредят Украине.
Почему не подходит и опасен?
Например, ботоксный уменьшает количество обстрелов, либо "по доброте душевной" выпускает какую-то часть заложников, либо иные малозначительные вещи.
Украина, по принципу "пряника" так-же делает какие-то не значимые поступки, Мацковская ПРОПАГАНДА через своих кураторов, которые есть практически везде, раскручивает эту "муху" до размеров слона (и мы знаем как она это умеет)
Что в этом случае должна делать Европа и США?
Она так-же ослабляет "кнут" и даёт "пряник"
В итоге, все усилия по ПРИНУЖДЕНИЮ агрессора к выполнению Минского Договора (по факту мёртвого) сходят на нет, потому что пришло время "потепления отношений"
С учётом того, что ЕС по факту, не очень-то и желает продолжения санкций, инициатива Богдана подозрительна (причём уже во второй раз.
ПыСы. И не забываем про расследование Мюллера в отношении Трампа. Хотя Трамп и исхитрился выкрутиться, но четверо его ближайших людей осуждены в том числе, за связи с лилипутом
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Ху-ло считает слабостью все ходы навстречу и миролюбие.
Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны. (с)
По мнению этой мордовской хари, я должен кланятся и благодарить этих ублюдков за то, что они вторглись к нам и убили больше 10000 украинцев на НАШЕЙ территории?
Вы там со своим клоуном вообще ипанулись? Или срачно взять на себя ответственность за трудные решения. Нехер туда было лезть. Вы же ляпали о "чуде",а теперь пытаетесь, за счет бабушек, за углом постоять?
Вони мають звільнити Доньас і Крим. Вибачитися, Виплатити всі репарації і відновити єкономіку. Виплатити всім покаліченим...
Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню. Адже кожен день гинуть та калічаться люди. І заради чого?!
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Сомневаюсь,что этот инструмент у нас имеется.