 Затягувань з ухваленням кадрових рішень у Генштабі не буде, - Хомчак

Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак прогнозує, що затягувань з ухваленням кадрових рішень у Генштабі не буде. Про це він повідомив у коментарі журналістам після церемонії його представлення Збройним силам України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"Я починаю думати над цим питанням (щодо кадрових призначень, - ред.), ось, вийшов тільки що, отримав завдання і у визначений термін міністру доповім. Однозначно, що кадрові зміни будуть", - зазначив Хомчак.

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Також, за його словами, від сьогодні почнеться заслуховування посадових осіб Генштабу задля оцінки внеску у розвиток держави.

"Я сьогодні починаю заслуховувати посадових осіб, командувачів, заступників, де ми будемо визначатись з внеском кожного, з реальним станом справ і ухвалювати рішення. Я єдине можу сказати, що жодного кадрового рішення не буде ухвалено емоційно чи в підходах тих, що "той мені подобається чи ні". Жодних особистих стосунків, тільки оцінка результату діяльності, результату стану справ на тій ділянці відповідальності, за яку вони відповідають, і після того винесення рішення", - прокоментував Хомчак.

Новий начальник Генштабу прогнозує, що затягувань в ухваленні кадрових рішень не буде.

"Як тільки я завершу слухання, як тільки я прийму посаду - є процес прийому посади, - я приймаю посаду, даю пропозиції міністру оборони і категорію, яку призначає президент України. Я думаю, що затягувань із ухваленням кадрових рішень не буде", - вважає Хомчак.

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