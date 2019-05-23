 У ЄС стартували загальні вибори в Європарламент

У Великій Британії і Нідерландах у четвер розпочинаються вибори до Європейського парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Крім того, в п'ятницю голосування проведуть для мешканців Ірландії та Чехії, а 25 травня - в Латвії, Мальті та в Словаччині.

В інших країнах Євросоюзу вибори відбудуться в неділю.

У цілому в європейських виборах 2019 року візьмуть участь громадяни 28 країн, у тому числі Велика Британія, які ще не погодили процес свого виходу з ЄС.

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У країнах Євросоюзу налічується 426 млн виборців, що мають право взяти участь у цих виборах.

Процедура передбачає вибори тільки пропорційного типу, тобто застосовується методика або облікового обрання партій, або система єдиного переданого голосу (різновид преференційної системи голосування, коли голосування відбувається за конкретних кандидатів, а не за партії).

Як пояснюють у Європарламенті (ЄП), це дає шанс бути обраними, зокрема, невеликим партіям і окремим кандидатам, що забезпечує досить широкий спектр політичних позицій серед депутатів.

В ході європейських виборів більшість країн ЄС виступають єдиним виборчим округом. На кілька виборчих округів ділять свої території п'ять держав-членів союзу - Бельгія, Велика Британія, Ірландія, Італія, Франція.

Вибори в ЄП відбуваються кожні 5 років.