 Збереження санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму, - комітет Сенату США схвалив резолюцію до 5-х роковин Революції Гідності

Про це повідомила 23 травня у Facebook прес-служба українського посольства в Сполучених Штатах, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що резолюція засуджує триваючу російську агресію проти України.

Комітет рекомендував документ до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу США.

У резолюції відзначається "хоробрість, рішучість та жертовність українців під час та після Революції Гідності; вітається досягнутий Україною прогрес в утвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної церкви України".

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"Підтверджується незмінна відданість Уряду США підтримці зусиль української влади з упровадження демократичних та ринкових реформ, відновлення територіальної цілісності держави, а також наданню додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України "на землі, у морі та в повітрі"; наголошується на важливості продовження реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією, побудову міцної та вільної економіки, утвердження демократії та верховенства права; міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року, та висловлюється підтримка усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та на підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень", - йдеться в повідомленні.

У документі також засуджуються "триваючі дестабілізаційні дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим".

"Підкреслюється, що газопровід "Північний потік-2" становить значну загрозу безпеці Європи, спрямований на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями", - заявили в посольстві.



Резолюцію внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США сенатор-республіканець Роберт Портман та демократ Річард Дурбін.

Співавторами документа є понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

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