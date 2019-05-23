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 Збереження санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму, - комітет Сенату США схвалив резолюцію до 5-х роковин Революції Гідності

Міжнародний комітет Сенату США схвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності в Україні.

Про це повідомила 23 травня у Facebook прес-служба українського посольства в Сполучених Штатах, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що резолюція засуджує триваючу російську агресію проти України.

Комітет рекомендував документ до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу США.

У резолюції відзначається "хоробрість, рішучість та жертовність українців під час та після Революції Гідності; вітається досягнутий Україною прогрес в утвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної церкви України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції підуть на користь "Газпрому", - Коболєв розповів про деталі законопроекту сенаторів США проти "Північного потоку-2"

"Підтверджується незмінна відданість Уряду США підтримці зусиль української влади з упровадження демократичних та ринкових реформ, відновлення територіальної цілісності держави, а також наданню додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України "на землі, у морі та в повітрі"; наголошується на важливості продовження реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією, побудову міцної та вільної економіки, утвердження демократії та верховенства права; міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року, та висловлюється підтримка усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та на підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень", - йдеться в повідомленні.

У документі також засуджуються "триваючі дестабілізаційні дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим".

"Підкреслюється, що газопровід "Північний потік-2" становить значну загрозу безпеці Європи, спрямований на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями", - заявили в посольстві.

Резолюцію внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США сенатор-республіканець Роберт Портман та демократ Річард Дурбін.

Співавторами документа є понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

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Збереження санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму, - комітет Сенату США схвалив резолюцію до 5-х роковин Революції Гідності 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128412
 
   
 Топ коментарі
 
США делают для Украины больше чем украинцы, боже храни Америку. Зебилы будьте прокляты , совки хреновы.
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зато Зе готовит референдум о сдачи Украины под росию
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США делают для Украины больше чем украинцы, боже храни Америку. Зебилы будьте прокляты , совки хреновы.
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Та гой він звичайний! Ще й альтернативно обдарований!
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задание от пороха - разжигать конфликт в Украине...
разве кому-то нужна ненависть в воюющей стране кроме коррупционера пороха?
таким образом он надеется избежать ответственности за преступления в коррупции...
ну а сявки тявкают или за деньги или по тупости и непониманию своему...
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зато Зе готовит референдум о сдачи Украины под росию
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я знову ж, в 2815-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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у нас тут уже начали проскальзывать фразы- если он будет пытаться одной попой усидеть на 2х стульях, заигрывая с кацапией, так сказать и вашим и нашим- то Украина пойдет нахрен и пусть сама тогда решает все свои проблемы
типа мы будем кацапии санкции выписывать- а Украина будет с ними заигрывать? Тогда сами разбирайтесь
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я б на месте США в срочном порядке забрал бы всё наданное оружие обратно, джавелины, средства разведки и т.д.. иначе ж окажется всё скоро в москве..(
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Голова....зі Львова.....а руSSкій мір гавкав, що у Львові тільки Бандерівці живуть...
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А узеленскага рЁхверендум "замирЪ с роССией" заговорили...
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а наш гидрант референдить собрался. с кацапией договариваться.
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пообіцяли людьми та територіями не торгувати
мабуть домовляться за рахунок суверенітету, мови, вступу в ЄС та НАТО.
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Это зеленский с сенатом договорился, не знали?
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Как же завидую США, с ее политической системой сдержек и противовесов, внутрипартийной конкуренцией, когда республиканец през с рыжей челочкой вперед пытается быковать - те же республиканцы в Сенате сразу ту челочку на бок ставят, не то что банановые страны, где и през и его фракция в парламенте, которая еще и принимает решения по формированию высшего исполнительного органа (правительства), - одного поля ягода. В итоге - узурпация и коллапс, непотизм и саботаж.
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