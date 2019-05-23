 Збереження санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму, - комітет Сенату США схвалив резолюцію до 5-х роковин Революції Гідності

Про це повідомила 23 травня у Facebook прес-служба українського посольства в Сполучених Штатах, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що резолюція засуджує триваючу російську агресію проти України.
Комітет рекомендував документ до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу США.
У резолюції відзначається "хоробрість, рішучість та жертовність українців під час та після Революції Гідності; вітається досягнутий Україною прогрес в утвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної церкви України".
"Підтверджується незмінна відданість Уряду США підтримці зусиль української влади з упровадження демократичних та ринкових реформ, відновлення територіальної цілісності держави, а також наданню додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України "на землі, у морі та в повітрі"; наголошується на важливості продовження реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією, побудову міцної та вільної економіки, утвердження демократії та верховенства права; міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року, та висловлюється підтримка усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та на підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень", - йдеться в повідомленні.
У документі також засуджуються "триваючі дестабілізаційні дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим".
"Підкреслюється, що газопровід "Північний потік-2" становить значну загрозу безпеці Європи, спрямований на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями", - заявили в посольстві.
Резолюцію внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США сенатор-республіканець Роберт Портман та демократ Річард Дурбін.
Співавторами документа є понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.
разве кому-то нужна ненависть в воюющей стране кроме коррупционера пороха?
таким образом он надеется избежать ответственности за преступления в коррупции...
ну а сявки тявкают или за деньги или по тупости и непониманию своему...
типа мы будем кацапии санкции выписывать- а Украина будет с ними заигрывать? Тогда сами разбирайтесь
https://twitter.com/serjik985/status/1131190315422015488
https://twitter.com/karakay67/status/1131260683717423104
мабуть домовляться за рахунок суверенітету, мови, вступу в ЄС та НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=hrG0AwUJQDQ