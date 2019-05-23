 Указ Президента про дострокове припинення повноважень ВР і призначення позачергових виборів на 21 липня набув чинності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, цей указ набув чинності. "Керуючись частиною 2 статті 77, частинами 6 та 7 статті 83, пунктом 1 частини 2 статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини 1 статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. 2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - йдеться в указі №303/2019 від 21 травня.

Зеленський також доручив Кабінету Міністрів забезпечити фінансування позачергових парламентських виборів.

Чергові вибори до Верховної Ради мали відбутися восени 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові з трибуни Верховної Ради 20 травня заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Він закликав народних депутатів ухвалити низку законів, зокрема про скасування депутатської недоторканності, ухвалити Виборчий кодекс і "зробити відкриті списки". При цьому Зеленський зазначив, що дає депутатам для цього два місяці.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Указ набуває чинності з дня опублікування в офіційній пресі.

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Як заявив Зеленський, головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції, а юридична підстава для розпуску - із 2016 року не існувало коаліції.

Майже всі фракції заявили про готовність брати участь у дострокових виборах до Ради, при цьому фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії Олега Ляшка вважають неконституційним розпуск парламенту. А фракції "Батьківщини", "Самопомочі", "Опозиційного блоку" підтримали таке рішення президента.

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка ініціювала збір підписів парламентаріїв під зверненням до Конституційного суду України щодо указу президента про розпуск парламенту. Про неконституційність указу також заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

22 травня за пропозицією Зеленського було скликано позачергове засідання Верховної Ради, щоб внести зміни до закону про вибори і зміни до закону України "Про державні закупівлі". Однак парламентарії відмовилися внести до порядку денного сесії відповідні законопроекти. Спікер Ради закрив засідання, наступне відбудеться 28 травня.

Варто зазначити, що президентський законопроект передбачав пропорційну систему за закритими списками і зниження прохідного бар'єра до Верховної Ради до 3% (з нинішніх 5%).

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Увечері на сторінці в соцмережі Фейсбук Зеленський написав: "Старі політики обрали стару систему, бо тільки вона дає їм шанс продовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші і гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі".

Верховну Раду восьмого скликання обрано за змішаною системою. До складу увійшли представники шести політичних партій за пропорційною системою, чотирьох за мажоритарною системою та 96 самовисуванців.