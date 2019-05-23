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 Указ Президента про дострокове припинення повноважень ВР і призначення позачергових виборів на 21 липня набув чинності

Указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року в четвер, 23 травня, опубліковано в урядовому виданні "Урядовий кур'єр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, цей указ набув чинності. "Керуючись частиною 2 статті 77, частинами 6 та 7 статті 83, пунктом 1 частини 2 статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини 1 статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. 2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - йдеться в указі №303/2019 від 21 травня.

Зеленський також доручив Кабінету Міністрів забезпечити фінансування позачергових парламентських виборів.

Чергові вибори до Верховної Ради мали відбутися восени 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові з трибуни Верховної Ради 20 травня заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Він закликав народних депутатів ухвалити низку законів, зокрема про скасування депутатської недоторканності, ухвалити Виборчий кодекс і "зробити відкриті списки". При цьому Зеленський зазначив, що дає депутатам для цього два місяці.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Указ набуває чинності з дня опублікування в офіційній пресі.

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Як заявив Зеленський, головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції, а юридична підстава для розпуску - із 2016 року не існувало коаліції.

Майже всі фракції заявили про готовність брати участь у дострокових виборах до Ради, при цьому фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії Олега Ляшка вважають неконституційним розпуск парламенту. А фракції "Батьківщини", "Самопомочі", "Опозиційного блоку" підтримали таке рішення президента.

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка ініціювала збір підписів парламентаріїв під зверненням до Конституційного суду України щодо указу президента про розпуск парламенту. Про неконституційність указу також заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

22 травня за пропозицією Зеленського було скликано позачергове засідання Верховної Ради, щоб внести зміни до закону про вибори і зміни до закону України "Про державні закупівлі". Однак парламентарії відмовилися внести до порядку денного сесії відповідні законопроекти. Спікер Ради закрив засідання, наступне відбудеться 28 травня.

Варто зазначити, що президентський законопроект передбачав пропорційну систему за закритими списками і зниження прохідного бар'єра до Верховної Ради до 3% (з нинішніх 5%).

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Увечері на сторінці в соцмережі Фейсбук Зеленський написав: "Старі політики обрали стару систему, бо тільки вона дає їм шанс продовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші і гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі".

Верховну Раду восьмого скликання обрано за змішаною системою. До складу увійшли представники шести політичних партій за пропорційною системою, чотирьох за мажоритарною системою та 96 самовисуванців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128409
 
   
 Топ коментарі
 
Т.е. преступление свершилось и имеет теперь документальное подтверждение за подписью преступника? Великолепно. Указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу - Цензор.НЕТ 6332
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1. "Банда Бени" пришла урвать кусок и по-быстрому свалить. "Новоизбранный" сегодня в 10:50 уже внес проект закона о внесении изменений в закон "О публичных закупках" (№10317) " ProZorro".
А закон о выборах нардепов новый глава государства еще не внес.
Представитель преЗЕдента Украины в хер знает где, хер знает кто - Андрей Герус заявил, что у "банды Бени" есть планы подерибанить империю Ахметова. С Богом, идиоты! Стая бешеных собак решила организовать войну с Ахметовым. Они так спешат в преисподнюю, что даже завещаний не составляют. Грядет политическое торнадо. Переживут не все

2. Хоть не бил в рыло при всех. Вчера на заседании фракций. "Адвокат Коломойского дергал за рубашку и штаны "новоизбранного", когда тот хотел что-то сказать", Ляшко.

3. Кончай перекур - начинай приседания. Законопроекты о лишении президента его иммунитета и об импичменте уже готовы. Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности находится в парламенте и уже готов к второму чтению, однако парламент избегает голосование по этому вопросу. Своя рубашка ближе к телу

4. В Генеральную прокуратуру Украины поступили заявления от американцев Игоря Фруман и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского. Решение об открытии уголовного производства должно принять Государственное бюро расследований

5. Мировой рекорд. "Легетимного" начали посылать на второй год, "новоизбранного" на вторые сутки послали. Администрация президента США отказала Владимиру Зеленскому во встрече с Дональдом Трампом, пока тот не докажет, что является самостоятельным игроком, а не ставленником олигархов.

6. Про референдум. 26 апреля 2018 Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме" и остановил возможность проведения манипулятивных национальных референдумов в Украине.

7. Бешеный принтер. Как вам новые главы АП, СБУ, ГШ, РНБО? Это вы еще новый кабмин не видели. Переживаю за лысого, до сих пор без должности. Наверное МО возглавит, чтобы Хуйло ухахаталось и сдохло со смеху.

8. Вы уже видели, какое расследование зaпилили "Схемы" по поводу назначения люстpированного чиновника времен Януковича, главой Администрации Президента? А как по нему "Радио Свобода" прошлась? Вihus. info вообще в асфальт закатал. Горжусь свободной журналистикой в Украине! Не то что в тоталитарной России, где нет свободных СМИ.

9. ВР объявила внеочередное заседание закрытым. Законопроектом Зелупенфюрера об изменении избирательного законодательства условно подтерлись и выбросили в урну. Непохоже, что они готовы распуститься. Поэтому, мы входим в политический кризис. Кто не успел пристегнутся - хватайтесь за поручни, запасайтесь зонтиками, зеленым чаем, крепким кофе, хорошим настроением, друзьями. И конечно же долларами

10. Фурункул должен вызреть. Павел Нусс пишет: Вскоре стоит ожидать специальное обращение Президента Петро Порошенко к патриотам Украины и к активной, уже оппозиционной общественности!

11. Глава САП Холодницкий встретился с Джулиани и известным французским "охотником на коррупционеров". По данным источников, встреча длилась не менее трех часов, что может указывать на подготовку серии громких коррупционных разоблачений в Украине

12. По итогам двух прошедших дней видно, что в ахуе все: порохоботы, и зрадойобы, медиашлюхи и полезные идиоты. Даже вата в ахуе. С каждым днем все меньше становится тех, кто голосовал за лакея. Так глумиться над Основным законом страны не позволял себе даже "легитимный". Они очень спешат, у них очень короткое окно возможностей. Вы чувствуете, как в воздухе витает запах реванша? Прислушайтесь внимательней - это запах паленных шин. Паника никогда никому не помогала. Холодная голова, трезвый расчёт. Сколько себя помню всегда был оптимистом. Если человек очень оптимистичен, это говорит о том, что он знает о подкрадывающемся пиzдице больше, чем все остальные. Сегодня я понимаю, что будет пиzдец, но мне почему-то не страшно. Знаете почему?

Все будет Украина! Я узнавал.... Слава Украине!(с)
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Зебилы, они такие. В кино верят. А на реальность глаза закрывают. Но главное им в любую тему воткнуть Порошенко
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ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР З ВІДСУТНЬОЮ КОАЛІЦІЄЮ ФРАКЦІЙ:
1) В «Коаліції депутатських фракцій» АПРІОРІ не може бути позафракційних депутатів.

В КОНСТИТУЦІЇ АБСОЛЮТНО ЧІТКО ВИЗНАЧЕНО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ «коаліція депутатських фракцій», а не просто «коаліція» будь-яких позафракційних депутатів з фракціями. (КУ, ст. 83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80).
Жоден Закон або Рішення не повинні порушувати статті Конституції (!)



2) Формування коаліції фракцій є обов`язковою умовою ПОВНОВАЖНОСТІ ВР
(Рішення КСУ від 06.04.2010 п.3.4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10,
Рішення КСУ від 25.06.2008 п. 5.3, 2 абзац https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-08)

3) Конституційний склад ВР - 450 депутатів (Рішення КСУ від 06.04.2010, Конституція).
Тому мінімально необхідний особистий склад Коаліції фракцій - 226 депутатів (замість 215, як було з 29.03.2016 року - коли в Коаліції залишилися лише 2 фракції, БПП+НФ).

4) В діючому Регламенті ВР немає нічого, що стосується Коаліції, тому слід керуватися Конституцією (ст. 83) та Рішеннями КСУ від 06.04.2010 та 25.06.2008 р. щодо повноважності ВР. Згідно даним Рішенням КСУ, відсутність коаліції фракцій (див.ст.83 КУ), є ознакою неповноважності ВР з 2016 р.

5) За вимогами Конституції України,27.11.2014 р. 5 фракцій в Раді створили коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», склавши «Угоду про Коаліцію», підписану головами цих 5 фракцій.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.

Депутати Ради зобов`язані виконувати Конституцію та рішення КСУ.



29.03.2016 р., в день офіційного оголошення у ВР про вихід з Коаліції третьої фракції (і залишення в Коаліції 2-х фракцій з 215 депутатами), депутати були зобов`язані оголосити у Раді ФАКТ припинення існуючої Коаліції і факт визнання існуючої ВР неповноважною.




Після цього відразу призначити 30 днів на складання нової Коаліції. Це не було зроблено, що є порушенням Конституції та Рішень КСУ з боку поки діючих депутатів.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУказ Президента про дострокове припинення повноважень ВР і призначення позачергових виборів на 21 липня набув чинності
 
 
 
 
 
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