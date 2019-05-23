 Полторак представив нового главу Генштабу Хомчака Збройним силам. ВIДЕО (оновлено)

Цензор.НЕТ вів пряму трансляцію заходу.
"Я вітаю вас, Руслане Борисовичу, з призначенням на дуже відповідальну і серйозну посаду, бажаю вам успіхів і перемог", - зазначив Полторак під час представлення нового начальника Генштабу ЗСУ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хомчак сказав мені: відстрілюємося до останнього, в полон не здаємося", - Тетерук
Полторак наголосив, що Хомчак пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу: "Він знає про всі проблеми, знає, над чим треба працювати, і я не маю сумніву в тому, що якість виконання бойових завдань нарощуватиметься, ефективність - підвищуватиметься і Збройні сили будуть готові до виконання завдань, визначених Законом України".
Також глава Міноборони подякував екс-начальнику Генштабу Віктору Муженку.
"Крім того, висловлюю слова подяки Генералу армії України Віктору Муженку, який у найважчі часи для України взяв на себе відповідальність за долю Збройних сил та України. У нелегкі часи він керував Збройними силами, брав на себе відповідальність, і тоді, коли не було можливості чітко і своєчасно виконувати завдання, він особисто зі зброєю в руках йшов попереду і вів за собою особовий склад, щоб було забезпечено виконання бойових завдань", - зазначив Полторак.
Раніше Зеленський призначив генерала Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.
Нєзачот.
ты серанул про подання а доказывать я должен?
до тебя не дошел мой текст. я не удивлен. в любом обществе примерно 70% людей с средним и ниже среднего уровня IQ. не стесняйся - таких как ты много.
А насчёт подання - перечитай ещё раз моё сообщение: формальное подання от Полторака было. Информация неофициальная, пруфов нет. Если ты имеешь другую информацию - можешь представить, никто тебе не запрещает. Выслушаем и твою точку зрения. Только не хами другим людям, не показывай какой ты болван.
нічого він не подавав.
Але якось дивно, що вибір припав саме на Хомчака... Іловайськ, певні батальйони спонсоровані Бенею.. Наче не строння людина, чи як..
Министр обороны это вообще-то администратор снабжение жилье обиспичение.Нач генерального штаба тот который ведёт боевые действия с верховным.
на кой она, или Парашенко рродолжает вам рошенками в голову срать ?
1) что руки отрубать будет,
2) и весной всех пересажает,
3) и что уйдет з посады президента если нарушит закон,
4) и что кумовства не будет
.. про виласипед уже и молчу ....
Иловайск...
І це лише початок.
Наступним кроком - буде реформа СБУ і ми вас, сук, всіх вичислимо і ви понесете заслужену кару, якою вона тільки може бути під час війни.
а военный, обвиняющий Холмчака умер в Львовском госпитале - http://memorybook.org.ua/19/potapenkooleks.htm
Странно все это(((
Від лиця усіх виборців скажу Зєля ти Чмо від Парашенка ти нічим не відрізняється окрім зросту.
1)Хомчак приказал оголить тылы, и зашли россияне.
2)Не прислушался к разведчикам.
3)Сливал сепарам координаты батальонов!
4)Уникальное видео Ростислава Шапошникова, как Берёза и Хомчак поменяли маршрут, и отдельно от двух колон поехали в броневиках на прорыв "котла". Хомчак и Берёза бросили не только батальоны , но и журналистов с раненым бойцом, которые ехали с ними в броневиках!!!