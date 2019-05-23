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Все про:Полторак (711) Хомчак (19)

 Полторак представив нового главу Генштабу Хомчака Збройним силам. ВIДЕО (оновлено)

Міністр оборони Степан Полторак представив нового главу Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака Генеральному штабу та Збройним силам.

Цензор.НЕТ вів пряму трансляцію заходу.

"Я вітаю вас, Руслане Борисовичу, з призначенням на дуже відповідальну і серйозну посаду, бажаю вам успіхів і перемог", - зазначив Полторак під час представлення нового начальника Генштабу ЗСУ.

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Полторак наголосив, що Хомчак пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу: "Він знає про всі проблеми, знає, над чим треба працювати, і я не маю сумніву в тому, що якість виконання бойових завдань нарощуватиметься, ефективність - підвищуватиметься і Збройні сили будуть готові до виконання завдань, визначених Законом України".

Також глава Міноборони подякував екс-начальнику Генштабу Віктору Муженку.

"Крім того, висловлюю слова подяки Генералу армії України Віктору Муженку, який у найважчі часи для України взяв на себе відповідальність за долю Збройних сил та України. У нелегкі часи він керував Збройними силами, брав на себе відповідальність, і тоді, коли не було можливості чітко і своєчасно виконувати завдання, він особисто зі зброєю в руках йшов попереду і вів за собою особовий склад, щоб було забезпечено виконання бойових завдань", - зазначив Полторак.

Раніше Зеленський призначив генерала Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128408
 
   
 Топ коментарі
 
Генерал с позывным "позор".
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міністр оборони до того часу вже звільнився.
нічого він не подавав.
Але якось дивно, що вибір припав саме на Хомчака... Іловайськ, певні батальйони спонсоровані Бенею.. Наче не строння людина, чи як..
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а можно про "подання" хомчака полтораком подробнее и с пруфом?
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А гдє ж: «Послє виборов ані всє побєгут в Ростов за Порошенком , а парахаботи пєрєабуются !!!!».
Нєзачот.

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Хомчака назначил Президент Зеленский с подання министра обороны Полторака.
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а можно про "подання" хомчака полтораком подробнее и с пруфом?
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https://censor.net.ua/news/3128408/poltorak_predstavil_novogo_glavu_genshtaba_homchaka_voorujennym_silam_video
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ты "представлення" от "подання" отличаешь? ты вообще носил погоны в этой жизни? тот кто носил тот знает что "подання" это предложение кандидатуры с представлением аналитической справки на фигуранта. а "представлення" это представление новоназначенного человека личному составу - презентация
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Ну, если ты такой "носитель погон", то можешь сам навести справки и выяснить, что формальное подання от Полторака также было. А тут никто тебе ничего не обязан предоставлять по первому требованию. Не нравятся мои пруфы - ищи свои, трать своё время. Можешь найти и обнародовать факт, что не было подання, если сильно хочешь.
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нормально чо
ты серанул про подання а доказывать я должен?
до тебя не дошел мой текст. я не удивлен. в любом обществе примерно 70% людей с средним и ниже среднего уровня IQ. не стесняйся - таких как ты много.
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Ну так и пассивных гомосексуалистов, таких как ты, тоже много. Не стесняйся. Давай ещё ярлыками обменяемся. Я понимаю, что тебе нравится верить в миф, что твоя секта отличается высоким IQ, но это не совсем правда.
А насчёт подання - перечитай ещё раз моё сообщение: формальное подання от Полторака было. Информация неофициальная, пруфов нет. Если ты имеешь другую информацию - можешь представить, никто тебе не запрещает. Выслушаем и твою точку зрения. Только не хами другим людям, не показывай какой ты болван.
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міністр оборони до того часу вже звільнився.
нічого він не подавав.
Але якось дивно, що вибір припав саме на Хомчака... Іловайськ, певні батальйони спонсоровані Бенею.. Наче не строння людина, чи як..
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Министр обороны это не уборщица в офисе! Написал рапорт и сейчас же уволился не бывает!!!! Любой военнослужащий увольняется в течении двух месяцев!!На место министра обороны должен прийти человек которого предложит президент! Видать у вас понятие об армии приблизительные! И даже пусть министр будет В.О.он так же продолжает нести ответственность согласно устава и функциональных обязанностей.
Министр обороны это вообще-то администратор снабжение жилье обиспичение.Нач генерального штаба тот который ведёт боевые действия с верховным.
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вважаю, що Іловайськ не Хомчак організував.. він лише виконував наказ ідіота Головнокомандуючого
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Так, начебто, Гриценко та Апаршин надавали консультації Узеленському з приводу вибору ключових фігур у оборонному секторі. І причому тут Полторак взагалі не зрозуміло.
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позор - це Головнокомандувач, а Хомчак - солдат
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Вот вам отношение вазелина к ВСУ! Главнокомандующего ВСУ представляет,и.о.Министра.
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і це йому не заважає давати вказівки)) може так треба - нове керівництво - призначені старим подають у відставку, але це ж вам звісно не цікаво Полторак представляє нового главу Генштабу Хомчака Збройним силам - Цензор.НЕТ 6910
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.... он герой, он победил под Иловайском, слава герою и новому предводителю! А чему Семенченку никакой посады не дали - тот ведь там же рану в жопу получил, так сказать - пострадал телом и умом
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чим далі, особливо після інтерв'ю багатьох хлопців з бат.Донбас, тим більше я схиляюсь до думки, що Сьому зобразив поранення в дупу і втік з фронту.
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Как я слышал данная "операция" была организованна Беней для отжима какой то там электростанции и изначально вообще никакого отношения а ЗСУ не имело (так говорят злые языки) - походу Беней тогда намечался банальный отжим - а Семенченко на этом типа желал бабла срубить (300 000$, опять таки, злые языки так говорят).
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1000000% это доказало расследование европейцев
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не трепитесь, эл станция во время боевых действий метлом,
на кой она, или Парашенко рродолжает вам рошенками в голову срать ?
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А мозги включить? Что значит "отжать" ? Как в старину пираты захватывают корабль? По документам собственник не меняется , и деньги за электроэнергию идут на счета собственника.Кто придумал эту версию , не Доник ли? Но в британскому суде есть принцип - если человека поймали на вранье , то больше доверия ему нет . А Доника , ловили , и не раз.
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Ну во первых не был в курсе, что у вас уже во всю орудует британский суд, или вы уже часть Британии, а во вторых - ваш ЗЕ тоже говорил:
1) что руки отрубать будет,
2) и весной всех пересажает,
3) и что уйдет з посады президента если нарушит закон,
4) и что кумовства не будет
.. про виласипед уже и молчу ....
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Да много наверное - ваш ЗЕгарант же сказал - шоб припинити войну треба припинити стрилянину, так что сепари будут стреляти а ви ни.
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Да-да будут стоять и ждать... Не смешите, херовы диванные эксперты.
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Так если нарушить приказ Главнокомандующего (а он у вас теперячи ЗЕуклонист) - то это (по закону, а в данном случае ЗЕ его будет соблюдать) трибунал, и диван тут не причем, не диванный ты наш.
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Це мабуть той що допоміг кацапам Іловайський котел створити.
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Не было генералов с безупречной репутацией на эту должность?
Иловайск...
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Как может быть Начальником Генерального штаба тварь 200% виновная в Иловайской трагедии...!!!
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Ну если клоун стал презЕдентом...то почему при этом презЕденте тварь не может стать начальником ГШ...??
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Говорят,у каждого доктора есть своё кладбище,так что вы хотите от генерала?
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Бенин хенерал....за Беню кровь прольет....разумеется чужую...а не свою....
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Хомчак это тот генерал что бросил солдат в Илловайске и с Березой сбежали внычку за день до штурма города ......
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Зеленский назначил генерала-предателя Хомчака главой ВСУ(https://www.youtube.com/watch?v=d9TmEOZsxIg&t=885s)
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Кустарный генерал или генерал-кусты(((
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Стогніть кацапські і пороВшиві суки, стогніть! Вам вжєе нічого не допоможе.
І це лише початок.
Наступним кроком - буде реформа СБУ і ми вас, сук, всіх вичислимо і ви понесете заслужену кару, якою вона тільки може бути під час війни.
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После Иловайска, когда Хомчак благодаря своему "блестящему" руководству положил сотни ребят, а сам сбежал бросив своих солдат не должность должен получать а пулю в лоб! Настоящий офицер такого ранга должен был себе сам пулю лоб пустить после такого, а оно как крыса сбежал с корабля первым. Хомчак - ты не офицер, ты говно как военноначальник , так и человек ты огромное дерьмо.... Ка все эти военные смогли даже на тебя смотреть, не говоря о признании хомчака своим начальником, значит они тоже такое же говно как и сам хомчак.. Скажи кто твои друзья , и я скажу кто ты............. тфу на тебя хомчак - говно!
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https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM

а военный, обвиняющий Холмчака умер в Львовском госпитале - http://memorybook.org.ua/19/potapenkooleks.htm
Странно все это(((
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Рошеновские с пригожинскими продолжают накладывать кучи про якобы трусость Хомчака. Несмотря на уже приведенные вчера свидетельства обратного.
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Дожились: клоун назначил генерала! Это какой то пи..ну! Сюр!
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Данилюк хомчак це новиє ліца? Яка ганьба
Від лиця усіх виборців скажу Зєля ти Чмо від Парашенка ти нічим не відрізняється окрім зросту.
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что говорят добровольцы и разведчики о своём генерале Хомчаке!
1)Хомчак приказал оголить тылы, и зашли россияне.
2)Не прислушался к разведчикам.
3)Сливал сепарам координаты батальонов!
4)Уникальное видео Ростислава Шапошникова, как Берёза и Хомчак поменяли маршрут, и отдельно от двух колон поехали в броневиках на прорыв "котла". Хомчак и Берёза бросили не только батальоны , но и журналистов с раненым бойцом, которые ехали с ними в броневиках!!!
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Почему я не удивлен назначением? Потому что после запланированного референдума о капитуляции России генерал-предатель со стажем должен подписать акт о капитуляции.
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Генерал Хомчак предал своих солдат! Вот что говорят о нем военнослужащие, которые вышли из Иловайского котла.https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПолторак представив нового главу Генштабу Хомчака Збройним силам. ВIДЕО (оновлено)
 
 
 
 
 
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