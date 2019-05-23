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Все про:Велика Британія (998) відставка (479) Мей Тереза (143)

 Мей може оголосити про свою відставку вже завтра, 24 травня, - The Times

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей подасть у відставку вже цієї п'ятниці, 24 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише The Times із посиланням на обізнані джерела в оточенні політика.

"Вона розраховувала, що має зробити останній крок, але, якщо це неможливо, отже, вона йде з дороги", - заявив один зі співрозмовників видання.

За інформацією джерел газети, Мей може оголосити про свою відставку в п'ятницю після зустрічі з головою парламентського комітету Гремом Бреді.

Раніше про те, що покидає пост, повідомила лідер палати громад Великої Британії Андреа Лідсом. Причиною цього вона назвала розбіжності з прем'єр-міністром Терезою Мей з приводу Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо Brexit

Лідер палати громад - посада в британському уряді. Особа, що обіймає її, займається відносинами кабінету міністрів з парламентом.

Лідсом у заяві про відставку наголосила, що досі залишалася в британському уряді, щоб "формувати Brexit, і боротися за нього". Однак вона більше не вважає, що підхід уряду дозволить реалізувати підсумки референдуму щодо Brexit, на якому більшість британців висловилися за вихід з ЄС.

Лідсом зауважила, що нова пропозиція Мей стосовно Brexit не передбачає, що Велика Британія після виходу з ЄС стане абсолютно незалежною державою. Також вона висловилася проти другого референдуму з Brexit, поступки, на яку готова піти Мей, щоб заручитися підтримкою в парламенті.

У вівторок Мей представила новий варіант законопроекту про Brexit, за який має проголосувати британський парламент. Зокрема, Мей запропонувала депутатам провести голосування про повторний референдум щодо Brexit, пообіцяла їм голосування з аспектів майбутніх відносин з ЄС і запевнила в тому, що уряд шукатиме альтернативу критикованому "страхувальному плану з ірландського кордону".

Нова пропозиція відразу викликала негативну реакцію як серед лейбористів, так і серед консерваторів, які підтримують радикальний Brexit.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128406
 
   
 Топ коментарі
 
Пример для Зели, вот до чего доводят референдумы.
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Пример Британии для Украины показателен, когда массы простого народа оболванили популистскими вбросами о Брексит. В Украине оболванили 73 % населения Голоборотьком на велосипеде, только в отличии от Британии в Украине нет сильных институтов власти, которые могут защитить государство от глупости массы народа. Да и уровень политической культуры у британцев выше, чем в украинцев. Мэй может объявить о своей отставке уже завтра, 24 мая, - The Times - Цензор.НЕТ 6429
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Не все вопросы можно решать на референдумах. Например не трудно представить что будт если поставить ворос о снятии вех налогов или прекращении войны во время агрессии.
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Пример для Зели, вот до чего доводят референдумы.
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при чем тут зеля? его вообще ничего не научит. Кроме того что зеля выполняет команды своего хозяина.
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А ЗЕли пофигу про рэферендумы - у него вилла в Италии
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Пример Британии для Украины показателен, когда массы простого народа оболванили популистскими вбросами о Брексит. В Украине оболванили 73 % населения Голоборотьком на велосипеде, только в отличии от Британии в Украине нет сильных институтов власти, которые могут защитить государство от глупости массы народа. Да и уровень политической культуры у британцев выше, чем в украинцев.
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А у них между прочим - конституционная монархия.
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Я когда смотрю на 73% , я иногда для себя нахожу ответы почему украинцы в истории постоянно теряли свое государство. Я уже давно не придаю значение фразе "мудрый украинский народ", к сожалению
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Украинский народ всё же мудрый,и если вы даже после выборов пытаетесь делить его 25/75 , вы к нему не относитесь.
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"Демократия - очень плохой метод управления государством, но к сожаленю человечество ничего луше не придумало" (с)
Черчиль.
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да, но в Украине нет демократии, вас на@бали.
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Скоро можно будет снимать кино с названием "Как банда (запрещенное слово) нагнуло и особо извращенным способом трахнуло Украину"
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прикольно, когда чувак с Латвии обсуждает Украину на ветке по Британию. Сколько тебе дауну платят?
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За то вы не обсуждая дебила себе выбрали - по ходу вы такие же как и ваш ЗЕ-Призидент
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А ты, что книгу не читал или букав не знаешь?
Тогда тебе мил человек еще в школу - дождись 1 сентября
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Школу закончил 45 лет назад . И могу отличить христопродавцев от нормальных людей. Падшим и брехунам не следует загрязнять наш Цензор. Для субъекта,считающего украинцев и их президента дебилами я не мил человек, а враг.
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Походу - снова тебе дедушка в школу или к людям в белых халатах и то будут не священнослужители.
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Ты всё куда-то посылаешь,это из-за того ,что самому пора либо к людям в белых халатах ,либо просто на х-р. Понятно,jaba ******?
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Англичане бояться выхода из ЕС .А то будет жопа как Венесуэле
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Забовбалась боротися з наслідками референдуму про брексіт.
Взагалі референдуми це атавізм, який в Європі по замовчуванню вже не використовують.
Лише одна єкзотична країна за допомогою всенародного виявлення вирішує чи переносити зупинку автотранспорту на 150 м, чи лишити як є.
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И шо, Британии стало резко хорошо от такого волеизъявления?
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Ну во всяком случае, они не чувствуют себя стадом баранов.
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Кстати, Норвегия не вступила в ЕС из-за отрицательного результата референдума.
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В Британии насчет выхода из ЕС. В каждой стране ЕС по Конституции Европейского союза. В Литве по вопросу двойного гражданства. А в Швейцарии ни один закон без всенародного референдума не принимается. Референдумы в Швейцарии
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там просто фишечка такая есть в развитых странах- точно не помню, но либо все, либо большинство стран в свое время присоединялись к ЕС через референдум, и сл-но выходить из него надо тоже через референдум
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референдумы работают как положено только и только в демократических государствах. Таких как Швейцария например. Онли!
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Не только в Швейцарии. Хотя Швейцария самая крутая в этом плане.
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Швейцария как эталон демократического общества. Я по крайней мере лучше не знаю, разве что КНДР )))
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Да. Швейцария - эталон. Во всяком случае, в нашем мире.
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Не все вопросы можно решать на референдумах. Например не трудно представить что будт если поставить ворос о снятии вех налогов или прекращении войны во время агрессии.
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на это вам ответит Конституция Украины:
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
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у британцев свои заморочки, понимаю Мей.....

но не представляю когда были Фолкленские острова - никакого британского
премьер-министра, который бы сказал - а давайте мы с ними ету тему перетрем и дето посредине столкнемся...
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Соєва вата постарається приплести до цієіі новини Зєлєнского))
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О, знатний порохобот зарахував мене в своіі ряди. Нє катіт, варітся в своєму лайні без мене))
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ти сам себе зарахував ))
плигаєш з лунки в лунку...
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За те люблю порохоботів, що в них мозок як у гуппі - через 15 секунд забувають що казали перед цим))
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Вона че рЁхверендумом с участием понаехавших с Британией делает. И это без войны и Мордора на границах. Мей може оголосити про свою відставку вже завтра, 24 травня, - The Times - Цензор.НЕТ 2909
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может потом восстановится через суд
насирив проконсультирует Мей може оголосити про свою відставку вже завтра, 24 травня, - The Times - Цензор.НЕТ 4163
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМей може оголосити про свою відставку вже завтра, 24 травня, - The Times
 
 
 
 
 
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