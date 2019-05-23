 Мей може оголосити про свою відставку вже завтра, 24 травня, - The Times

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише The Times із посиланням на обізнані джерела в оточенні політика.
"Вона розраховувала, що має зробити останній крок, але, якщо це неможливо, отже, вона йде з дороги", - заявив один зі співрозмовників видання.
За інформацією джерел газети, Мей може оголосити про свою відставку в п'ятницю після зустрічі з головою парламентського комітету Гремом Бреді.
Раніше про те, що покидає пост, повідомила лідер палати громад Великої Британії Андреа Лідсом. Причиною цього вона назвала розбіжності з прем'єр-міністром Терезою Мей з приводу Brexit.
Лідер палати громад - посада в британському уряді. Особа, що обіймає її, займається відносинами кабінету міністрів з парламентом.
Лідсом у заяві про відставку наголосила, що досі залишалася в британському уряді, щоб "формувати Brexit, і боротися за нього". Однак вона більше не вважає, що підхід уряду дозволить реалізувати підсумки референдуму щодо Brexit, на якому більшість британців висловилися за вихід з ЄС.
Лідсом зауважила, що нова пропозиція Мей стосовно Brexit не передбачає, що Велика Британія після виходу з ЄС стане абсолютно незалежною державою. Також вона висловилася проти другого референдуму з Brexit, поступки, на яку готова піти Мей, щоб заручитися підтримкою в парламенті.
У вівторок Мей представила новий варіант законопроекту про Brexit, за який має проголосувати британський парламент. Зокрема, Мей запропонувала депутатам провести голосування про повторний референдум щодо Brexit, пообіцяла їм голосування з аспектів майбутніх відносин з ЄС і запевнила в тому, що уряд шукатиме альтернативу критикованому "страхувальному плану з ірландського кордону".
Нова пропозиція відразу викликала негативну реакцію як серед лейбористів, так і серед консерваторів, які підтримують радикальний Brexit.
Черчиль.
Тогда тебе мил человек еще в школу - дождись 1 сентября
Взагалі референдуми це атавізм, який в Європі по замовчуванню вже не використовують.
Лише одна єкзотична країна за допомогою всенародного виявлення вирішує чи переносити зупинку автотранспорту на 150 м, чи лишити як є.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
но не представляю когда были Фолкленские острова - никакого британского
премьер-министра, который бы сказал - а давайте мы с ними ету тему перетрем и дето посредине столкнемся...
плигаєш з лунки в лунку...
насирив проконсультирует