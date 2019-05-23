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Все про:ВР (4829) депутат (865) Стефанчук Руслан (7)

 Представник Зеленського в Раді Стефанчук пропонує скоротити кількість нардепів

Кількість народних депутатів Верховної Ради варто переглянути, оскільки населення України скоротилося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було достатньо, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушено і кількість народних депутатів потрібно переглянути", - розповів Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником у Верховній Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128404
 
   
 Топ коментарі
 
Эта юная команда еще ничего не сделала.Одни бла-бла.Да им и на фиг ничего не надо от Украины,кроме референдума про договорняк с кацапами.
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Очень правильно! Такое количество дармоедов, это ужас!
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Хотелось бы узнать, сколько реально бюджету Украины стоит содержание этих дармоедов, неспособных принять ими же обещанные законы. Вместе со своими помощниками, секретарями, возмещениями, лечением , транспортом и тд.
Сколько стоит АП. Здесь есть мощный ресурс для сокращения расходов государства.
А то продали старые машины, но потом накупили новые бронированные мерсы. Не слишком ли жирно для не очень богатой страны?
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А чего предлагает, был даже референдум по этому поводу и народ уже давным давно волю свою высказал
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Кстати тогда стоит и сократить кол-во помощников, советников "слуги народа"... Народа ведь меньше стало, значит и работы у "слуги" меньше, не надо столько помощников.
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Добрий ранок! Марічка витерла Еголці сопельки і він почав діяти
Представник Зеленського в Раді Стефанчук пропонує скоротити кількість нардепів - Цензор.НЕТ 6325
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давно пора,Главное чтоб это було не ля ля ля
сказал а делай так чтоб поставить точку.всё.
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Там больше выйдет.За каждым тадепутом,ще штат помощников.Некоторые тадепуты кумов своих назначают,щоб только зарплаты отримувати.Ничего не делаешь,а грошики капают.Можно и в Вену и на Мальдивы лётать.Головне,що числишься помощником и при корочке
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120 ть Что бы фамилию каждого под законом принятым или не принятым - могли запомнить.
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Очень правильное предложение.Если в Раде будет 450 клоунов,то кто же будет развлекать детей в цирке?
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«... И хрюкотали ЗЕЛЮКи ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Если сократят, это будет настоящее дело. Рейтинг Зелюка взлетит ещё выше, а выборы превратятся в водворение «Слуг народа» в Раду с редкими инопартийными вкраплениями.
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Та и так весь 95 квартал устроился на государственную службу, что бы кумам-браткам квартальным платилось з/п за счет народа, может хватит?
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Давно об этом говорят все . как и о импичменте президента и неприкосновенности депутатов . Все -ЗА , и Порохоботы ,и те кто за других политиков . Народ вам скажет спасибо если сделаете . Их хватит с головой и 100 человек .Вон в США - 600 человек на 330 млн человек населения . У нас 27-33млн . Думай- ТЕ !
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Мысль, конечно, интересная: на такие "сидячие мыслящие полушария" в зале "с куполом" погонных метров не хватит.
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Щоб досягти ефективного результату, головне не кількість, а якість..

Протягом багатьох років спостерігаю роботу Президента і Ради, і бачу що ефективно вони працюють перші два роки, потім решту часу "байдикують", і тільки перед виборами на якийсь термін активізуються.
Тому якщо ми рухаємося в бік західних демократій, де поняття ротації ключове, ми маємо вимагати терміну в два роки каденції. Меншого терміну ніхто з депутатів не запропонує, тому що їм це не вигідно.
Всі інші пропозиції є другорядними, і наразі не вартують загубленого на них часу.

І не треба тут повторювати мантру що часті перевибори не витримає бюджет держави.
Тому що збитки від "бездіяльності", та такої "ефективності" за останні три роки каденції, значно перевершують профіт від пятирічного терміну
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Ввести бы это в новые внеочередные выборы. Обратите внимание, что на последнем заседании Верховный Рады присутствовало всего 240 депутатов, а в пятницу когда идет сессия, сколько присутствует - меньше 100. Так зачем такие затраты Украине. Ведь Верховная Рада - это отдельное государство в Украине, которым плевать на законы. Сколько раз депутаты, фракции делали запрос к Председателю по поводу коалиции - молчок. Уже в феврале 2019 года - Суд сделал запрос в Верховную Раду, опять Парубий молчит, что им можно не отвечать на запрос Государственного органа, за то простого гражданина, если он не ответит, то привлекают к криминальной ответственности
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120 человек достаточно и перевыборы каждый год.
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Количество депутатов должно соответствовать числу избирательных округов. Один округ - один депутат!
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150 чел достаточно и чтоб боялись что могут вылететь с работы!
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Надо оставить тех, кто не пропускает заседания. И контракты им выдать, а если не смог выполнить контракт - досвиданья.
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Действовать надо жестко. У нас война? Все ж орут : агрессор! Тогда объявить ВП и ввести прямое президентское правление. Раду распустить на хер. Судить по военному времени всю быдлоту. Без права обжалования.
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