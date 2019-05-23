 Представник Зеленського в Раді Стефанчук пропонує скоротити кількість нардепів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було достатньо, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушено і кількість народних депутатів потрібно переглянути", - розповів Стефанчук.

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Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником у Верховній Раді.