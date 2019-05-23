 Представник Зеленського в Раді Стефанчук пропонує скоротити кількість нардепів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.
"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було достатньо, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушено і кількість народних депутатів потрібно переглянути", - розповів Стефанчук.
Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником у Верховній Раді.
сказал а делай так чтоб поставить точку.всё.
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Если сократят, это будет настоящее дело. Рейтинг Зелюка взлетит ещё выше, а выборы превратятся в водворение «Слуг народа» в Раду с редкими инопартийными вкраплениями.
Протягом багатьох років спостерігаю роботу Президента і Ради, і бачу що ефективно вони працюють перші два роки, потім решту часу "байдикують", і тільки перед виборами на якийсь термін активізуються.
Тому якщо ми рухаємося в бік західних демократій, де поняття ротації ключове, ми маємо вимагати терміну в два роки каденції. Меншого терміну ніхто з депутатів не запропонує, тому що їм це не вигідно.
Всі інші пропозиції є другорядними, і наразі не вартують загубленого на них часу.
І не треба тут повторювати мантру що часті перевибори не витримає бюджет держави.
Тому що збитки від "бездіяльності", та такої "ефективності" за останні три роки каденції, значно перевершують профіт від пятирічного терміну
Вистачить і 150.