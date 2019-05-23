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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (425) Богдан (20) призначення (362) США (5031) Гербст (53)

 Призначення Богдана главою АП викликало "деякі запитання" у Вашингтоні, - Гербст

У Вашингтоні виникли "деякі запитання" у зв'язку з указом Президента України Володимира Зеленського про призначення на пост глави його адміністрації Андрія Богдана, якого пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Утім, висновки в США робитимуть за реальними кроками команди президента, розповів екс-посол США в Києві Джон Гербст.

"Призначення Андрія Богдана (на посаду глави Адміністрації Президента України. - Ред.) викликало деякі запитання. Але важливою річчю є політика, а також дії нового президента та його команди", - зауважив колишній високопоставлений американський дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль незадоволений щонайменше двома заявами Зеленського. Вони були здивовані, коли він звернувся до Путіна як до ворога, - екс-посол США Гербст

Таким чином, він прокоментував інформацію, що з'явилася нещодавно в українських ЗМІ про те, що спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер у розмові з Володимиром Зеленським наполегливо рекомендував не призначати Андрія Богдана на посаду глави АП.

Водночас, як повідомлялося, у Держдепі не стали коментувати цієї розмови. Натомість зауважили, що делегація США на інавгураційних заходах у Києві, до якої входив Курт Волкер, "провела дуже продуктивну дискусію з широкого кола питань з президентом Зеленським".

У зовнішньополітичному відомстві США дали зрозуміти, що підтримують продовження курсу України на проведення реформ, боротьбу з корупцією та верховенство права.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128403
 
   
 Топ коментарі
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 9 ч.9 часов назад



Зеленский: «БІЛЬШЕ НІЯКОГО КУМІВСТВА ТА КУЛУАРНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ПОСАДИ.» Обещания, обещания....
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Адвокат Трампа Рудольф Джулиани дал понять , что Зеленский может получить доступ к поддержке Штатов, если выполнит несколько условий. Первое - очистить свое окружение от представителей демократического лобби. А это, в частности, экс-министр Данилюк. Второе - отстраниться от Каломойши .Но недоумок Зе не сделал ни того, ни другого. Даже наоборот - показательно продемонстрировал неуважение к действующей власти США, назначив Богдана главой Администрации президента, а Данилюка - секретарем СНБО. Плевок, да и только. Но оно и понятно, если ты словил звезду .Власть - очень токсичная вещь,, тебе вдруг начинает казаться, что теперь можно не думать о последствиях. Ну - ну . !! Назначение Богдана главой АП вызвало "некоторые вопросы" в Вашингтоне, - Хербст - Цензор.НЕТ 911 .
Последствия - будут. Миссия МВФ, за общение с которой отвечал кстати Данилюк, показательно прервала переговоры с Украиной и улетела. Но это еще цветочки. Украина рискует остаться один на один с Россией. Что хуже всего .
Это, конечно, системный просчет ,, и кстати, Джулиани уже передал большой привет Каломойше , а для Зе добавил - я бы не советовал президенту Зеленскому окружать себя людьми, связанными с криминальным олигархом. Он, наоборот, должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией..Так что бодрый нахрап, с которым Беня захватывает власть, может вскоре обернуться системным геммороем для него и окружения. Против системной бюрократии Штатов бесполезно играть Киевским административным судом. Назначение Богдана главой АП вызвало "некоторые вопросы" в Вашингтоне, - Хербст - Цензор.НЕТ 5526 .
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І - що?............ Призначення Богдана главою АП викликало "деякі запитання" у Вашингтоні, - Гербст - Цензор.НЕТ 7415
Хтось мав про щось запитувати в піндосів?!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПризначення Богдана главою АП викликало "деякі запитання" у Вашингтоні, - Гербст
 
 
 
 
 
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