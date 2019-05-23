 Призначення Богдана главою АП викликало "деякі запитання" у Вашингтоні, - Гербст

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Утім, висновки в США робитимуть за реальними кроками команди президента, розповів екс-посол США в Києві Джон Гербст.

"Призначення Андрія Богдана (на посаду глави Адміністрації Президента України. - Ред.) викликало деякі запитання. Але важливою річчю є політика, а також дії нового президента та його команди", - зауважив колишній високопоставлений американський дипломат.

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Таким чином, він прокоментував інформацію, що з'явилася нещодавно в українських ЗМІ про те, що спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер у розмові з Володимиром Зеленським наполегливо рекомендував не призначати Андрія Богдана на посаду глави АП.

Водночас, як повідомлялося, у Держдепі не стали коментувати цієї розмови. Натомість зауважили, що делегація США на інавгураційних заходах у Києві, до якої входив Курт Волкер, "провела дуже продуктивну дискусію з широкого кола питань з президентом Зеленським".

У зовнішньополітичному відомстві США дали зрозуміти, що підтримують продовження курсу України на проведення реформ, боротьбу з корупцією та верховенство права.