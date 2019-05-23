 Новий головнокомандувач сил НАТО в Європі Волтерс пообіцяв розширити військову підтримку України. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал новин "24".

Під час прес-конференції за підсумками засідання військового комітету Альянсу, яка транслювалася на NATO News, Волтерс уточнив, що йдеться про продовження навчання військ і про розширену співпрацю з метою захисту території України.

"Що стосується підтримки України з боку США, то ми продовжуватимемо сильне співробітництво у сфері навчання, яке в нас було в останні роки", - заявив Волтерс.

Зі свого боку голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч із колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, Альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.

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Генерал Військово-повітряних сил США Тод Волтерс став новим головнокомандувачем НАТО в Європі 3 травня. До цього він був головнокомандувачем ВПС у Європі та Африці.

Раніше посол України у США Валерій Чалий обговорив можливості збільшення видатків американського бюджету на безпеку й оборону України з головою комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом.