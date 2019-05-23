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Все про:НАТО (1987) Волтерс Тод (1)

 Новий головнокомандувач сил НАТО в Європі Волтерс пообіцяв розширити військову підтримку України. ВIДЕО

Новий головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс пообіцяв розширити військову підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал новин "24".

Під час прес-конференції за підсумками засідання військового комітету Альянсу, яка транслювалася на NATO News, Волтерс уточнив, що йдеться про продовження навчання військ і про розширену співпрацю з метою захисту території України.

"Що стосується підтримки України з боку США, то ми продовжуватимемо сильне співробітництво у сфері навчання, яке в нас було в останні роки", - заявив Волтерс.

Зі свого боку голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч із колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, Альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Віконце і в НАТО, і в ЄС, якщо ми не зробимо прориву найближчими роками, може зачинитися", - Клімкін

Генерал Військово-повітряних сил США Тод Волтерс став новим головнокомандувачем НАТО в Європі 3 травня. До цього він був головнокомандувачем ВПС у Європі та Африці.

Раніше посол України у США Валерій Чалий обговорив можливості збільшення видатків американського бюджету на безпеку й оборону України з головою комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128402
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно.Нам надо военная поддержка,материальная для нашей армии,а никак не референдум с парашей,который хочет срочно провести глава администрации президента.
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Нічого вони не робитимуть поки ЗЕ не продемонструє свою політику стосовно росії.
А заяви про "мировий референдум" породжують ще більші сумніви.
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Правильно.Нам надо военная поддержка,материальная для нашей армии,а никак не референдум с парашей,который хочет срочно провести глава администрации президента.
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Нічого вони не робитимуть поки ЗЕ не продемонструє свою політику стосовно росії.
А заяви про "мировий референдум" породжують ще більші сумніви.
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Заявы про референдум-это хотелки богдана,а не зеленского.Другой бы президент после такой заявы,который резко снизил рейтинг президента,его моментально бы уволил.А то такое чувство,что выбрали богдана с разумковым.
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Не знаю чиї то хотєлкі, хто там хвіст, а хто собака...
Нехай визначаються.
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Украине под презЕденством комика это не нужно. Им взят курс на россию к братушкам.
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А зачем она теперь Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины - Цензор.НЕТ 6640? У нового президента теперь на повестке совсем другое - договорняки с Расеей и референдумы про войну. Представляю себе, как будут сформулированы там вопросы.
1. Хотите ли Вы мира в Украине?
2. Хотите ли Вы войны с РФ?
Нетрудно представить какой будет результат Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины - Цензор.НЕТ 1776
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....расширить военную поддержку Украины где проживает Украинский народ и народ Украины(граждане Украины ,которые не любят всё украинское и ждут "советских" с Московии). Кого поддерживать? может вначале нам как то объединиться в одно целое в УКРАИНСКИЙ НАРОД ,чтобы наши партнёры не терялись? Новий головнокомандувач сил НАТО в Європі Волтерс пообіцяв розширити військову підтримку України - Цензор.НЕТ 8446 В Кремле не спят и готовят очередную провокашен от раши
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а у тебя есть сомнения, шо если шо - ты гордо спалишся за матушку?
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Я привел народную присказку, ибо народ кормят различными обещаниями и своими и забугорными уже почти треть столетия, но в итоге только наша мафия крепчает, а народ беднеет.
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Порохолюбцы прекратите топить президента,каждый шаг ,которого рассматриваете в лупу,и делаются десятки брехливых выводов. Есть пословицы :у каждого словца-ожидай конца, или не спиши поперед батька... Не даром предки для вас это подметили. Президент Зеленский неньку Украину не предаст . Всё будет Украина!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий головнокомандувач сил НАТО в Європі Волтерс пообіцяв розширити військову підтримку України. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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