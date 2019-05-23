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 Лауреатом Літературної премії ЄС уперше стала українська письменниця

Українська письменниця Гаська Шиян стала першим лауреатом Літературної премії Європейського Союзу від України.

Про це повідомляє організація-партнер премії PEN Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського Союзу за свій новий роман "За спиною", який вийшов навесні у видавництві "Фабула". У ньому йдеться про 27-річну успішну українку, життя якої різко змінилося, коли її хлопцеві прийшла повістка в армію. Війна підштовхне героїню до переоцінки власних цінностей та ухвалення непростих рішень", - йдеться в повідомленні.

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"Цей роман не просто стилістично вправний і зрілий, але й важливий для сучасності, адже вписує війну в Україні в універсальний людський контекст, - йдеться у висновку членів Українського журі Премії. - Авторка переводить цю війну з безпечної рубрики "десь там на дикому Сході" у тривожну рубрику "тут, у нашій спільній Європі". Бо цей конфлікт - справді тут, на нашому континенті, і він у той чи інший спосіб стосується всіх нас, європейців".

Крім того, серед лауреатів премії - письменники з Австрії, Фінляндії, Франції, Угорщини, Грузії, Греції, Ірландії, Італії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Великої Британії.

Премія фінансується Європейською комісією в межах програми "Креативна Європа".

Автори-переможці премії отримують грошову винагороду в розмірі п'яти тисяч євро, а також підтримку з боку "Креативної Європи", спрямовану на переклад і міжнародну рекламу їхніх творів.

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Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться в Брюсселі наприкінці вересня 2019 року. Цього року Україна вперше приєдналася до Літературної премії Європейського Союзу.

До короткого списку премії від України також увійшли Вікторія Амеліна з романом "Дім для Дома" та Маркіян Камиш з повістю "Чормет".

Літературна премія Європейського Союзу - щорічна нагорода, покликана сприяти популяризації та просуванню творчості молодих авторів художньої прози з різних європейських країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128395
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо хоть у вас на Лахте заработок стабильный пока хуйло не крякнет Лауреатом Литературной премии ЕС впервые стала украинская писательница - Цензор.НЕТ 7532
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Переживаєш, що нема кому послати тебе на х-ло?
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Ти читав? Ні? То як можеш судити про те, чого не знаєш?
Еріх Марія Ремарк теж писав щось подібне. І сотні письменників до нього і після. А його вважають класиком, генієм. Інших ні.
Тому справа головне не в тому, про що написано, а як.
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порохоскот куда-то исчез. Видно начались проблемы с финансами.
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Хорошо хоть у вас на Лахте заработок стабильный пока ***** не крякнет Лауреатом Литературной премии ЕС впервые стала украинская писательница - Цензор.НЕТ 7532
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Переживаєш, що нема кому послати тебе на х-ло?
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Зелена бидлота, а поздоровити письменницю з нагородою слабо?
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Чё европейцы нашли в этом сюжете? При Совке только таких сценариев для фильмов тыщами писали: Он - идёт в армию, она - страдает от нахлынувших чувств.
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Ти читав? Ні? То як можеш судити про те, чого не знаєш?
Еріх Марія Ремарк теж писав щось подібне. І сотні письменників до нього і після. А його вважають класиком, генієм. Інших ні.
Тому справа головне не в тому, про що написано, а як.
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Дякую, до поділився враженнями від книги Але мене більш цікавить по яким критеріям судили організатори конкурсу. З літературними конкурсами не знайомий, але художніми цікавлюся. Вибач на слові, але в останніх перемагає, на мій погляд справжнє лайно.
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Совок, просто совок.
Знову "нє чітал, но осуждаю"...
Якщо цікавлять критерії, то чому не зайшов на сайт конкурсу, де вони є? Не знаєш іноземної? Чому не скористався Гугл Перекладачем?
Ти судиш, як сраний совок, як Сталін чи Микита Хрущов на виставці абстракціоністів.
Не тих нагородили!?
Зроби свій конкурс, розроби критерії і нагороджуй за свій рахунок тих, кого хочеш.
Такі особи мене вражають...
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